2025/11/26 Rti精選新聞

政院版財劃法修法遭暫緩列案、卓揆質疑雙重標準為難政府

朝野持續攻防財劃法修法，在野黨提議暫緩政院版財劃法修正草案列入28日立院議程，並在表決時以人數優勢通過。對此，行政院長卓榮泰質疑這是雙重標準，立法院1年來3次修財劃法，哪一次在付委前有提出任何數字版本？

傅崐萁提案修法 中配參政不用放棄國籍

國民黨立委傅崐萁提出國籍法修正草案，增訂大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，參選公職資格均依兩岸人民關係條例規定，不適用國籍法第20條放棄國籍規定。

卓榮泰：中華民國台灣是主權獨立國家 無「回歸」選項

美、中領導人於台灣時間24日晚間通話，中國國家主席習近平在通話中提到「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。對此，行政院長卓榮泰25日表示，中華民國台灣是主權獨立國家，2,300萬國人沒有「回歸」選項。

台灣民間力量再助烏克蘭 4批共208輛救災車輛運至利沃夫

台灣民間團體「社團法人台灣社區關懷協會」自戰事爆發後便陸續投入醫療救護資源到烏克蘭，並發起勸募救護車、消防車等救災車輛協助戰事前線，如今將在外交部協助下完成第四波載運，4波總計208輛救災車輛運至利沃夫。

台積電提告羅唯仁違反營業秘密與競業禁止、工研院研議取消院士資格

台積電25日指出，已向智慧財產及商業法院提出訴訟，控告前資深副總經理羅唯仁違反競業禁止與營業秘密相關規定。經濟部請工研院研議是否撤回羅唯仁的工研院士資格。

金管會核准台新壽併新光壽 總資產達3.9兆排名第4大

配合母公司台新金控與新光金控「新新併」，台新人壽將合併新光人壽。金融監督管理委員會表示，同意台新人壽合併新光人壽案，以台新人壽為存續公司，並更名為新光人壽，合併後總資產將達新台幣3兆9619億元，市場排名第4大。

2024年總薪資中位數54.6萬元 AI加持年增逾4%創12年最高成長

主計總處25日公布2024年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數為新台幣54.6萬元，續創歷史新高，年增率4.03%則創2013年以來最大增幅。

11月增7例本土M痘 疾管署：社區傳播風險持續

疾管署25日公布台灣11月新增7例M痘確定病例，皆為本國籍青壯年男性。疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，近期每週皆新增個案，研判社區中的傳播風險持續；疾管署發言人曾淑慧提醒民眾做好自我防護。

黃子佼持兒少性影像二審獲緩刑 高院：已賠償37人

藝人黃子佼涉購買、持有37名兒少性影像，高院審酌黃子佼已與37人和解並賠償完畢且均獲同意緩刑，今天依個資法判刑1年6月，緩刑4年，須義務勞務180小時、接受法治教育3場。可上訴。

美中通話後 美財長：美對台立場不變 川習明年可能會面4次

美國總統川普24日晚間與中國國家主席習近平通話，美國財政部長貝森特25日受訪時表示，美國對台灣的立場「沒有改變」。他也引述美中一項協議指出，中國將在未來三年半內購買8750萬公噸的美國大豆，並透露雙方領導人可能在未來一年內四度會面。

專題報導:川習通話談及台灣議題？台灣該緊張嗎？

在川習通話後，雖然中共官媒在釋出的文稿中，聲稱雙方提到台灣，然而，在川普於社群平台的發文上，則主要聚焦於俄烏戰爭、芬太尼、農產品如大豆等貿易，對台灣則隻字未提。學者認為，後續到明年4月，川普訪中這段時間，台灣政府需要更審慎應對。

英國擬對過夜旅客徵稅 拓展地方財源

英國政府25日宣布，倫敦、利物浦、約克、曼徹斯特等觀光旅遊產業興盛的英格蘭大城，將可向過夜旅客徵收城市旅遊稅，以拓展地方基礎建設和經濟發展財源。

巴西前總統波索納洛政變定罪 最高法院令服27年徒刑

根據法院文件，巴西最高法院25日下令前總統波索納洛因策劃2022年政變，開始服27年又3個月徒刑。

確定了！大谷翔平宣布參戰2026經典賽 日本3/6首戰即對台灣

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊的日籍球星大谷翔平，今天25日在社群媒體Instagram正式宣布，將代表日本隊出戰明年春天舉辦的第6屆世界棒球經典賽(WBC)。

巴黎羅浮宮驚天珠寶竊案 法國再逮捕4嫌

法國巴黎檢察官貝庫歐表示，有關首都巴黎的羅浮宮博物館10月19日在光天化日下發生的帝國時期珠寶竊案，當局經過調查後，25日再逮捕4人。