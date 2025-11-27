2025/11/27 Rti精選新聞

總統公布守護民主台灣國安行動方案 建構永久捍衛戰力

為因應迫切的國安威脅，賴清德總統26日宣布將透過五大行動全面建構民主防禦機制，預計未來8年內投入新台幣1.25兆經費，打造「台灣之盾」，建構可以永久捍衛「民主台灣」的國防戰力。

有媒體稱總統「證實」中國2027攻台 府駁斥：錯誤片面解讀

有媒體報導，稱賴清德總統26日證實中國將於2027年攻台，總統府表示，這是錯誤的片面解讀，總統所指的是，中國正以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備，並非指中國將於2027年發動對台侵略。

廣告 廣告

銓敘部長：年改助攻 退撫基金淨額翻倍成長 突破1兆

銓敘部長施能傑指出，退撫基金淨額已突破新台幣1兆元，數字之所以翻倍成長，正是得益於年金改革，可見年改走完全程有其必要。他呼籲別再擴大退撫基金赤字。

川普將公布自己人任聯準會主席 降息理念助攻全球股市

美國財政部長貝森特表示，川普很可能會在未來1個月內宣布明年誰將接掌聯準會主席，傳出白宮國家經濟會議主席哈塞特最為熱門。消息一出不僅美股收高，亞洲主要股市包括台北股市26日都表現強勁。

穩定幣發展受比特幣暴跌影響？專家：生態圈正續擴大

比特幣近來急跌讓全球市場神經緊繃，專家指出，比特幣此波跌幅大約3成，但同時期穩定幣的市值反而增加10%，顯示兩者走向是兩件事，且穩定幣的生態圈正持續擴大。

中國瑞幸咖啡將登台？ 經濟部：無核准其來台投資

網傳中國最大連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡12月將登台，經濟部26日強調，沒有核准其來台投資。有國內控股公司釋出相關訊息，經濟部將持續關注其是否有中資疑慮。

綠營提名蘇巧慧參選新北市長 陳品安戰苗栗縣長

民進黨備戰2026年縣市長選戰，中執會26日正式通過徵召立委蘇巧慧代表民進黨參選新北市長，也徵召苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長。兼任民進黨主席的賴清德總統親自為兩人繫上競選背帶。

台鐵人員屢遭暴力攻擊 交部支持修法增訂刑責與罰則

為了防止台鐵人員屢遭民眾暴力威脅，交通部26日在立法院交通委員會表態支持立委修正「鐵路法」增訂相關刑責與罰則。此外，台鐵公司也將於一個月內盤點是否在特等站和一等站增設保全人力。

火箭發射前取消 福八首顆衛星齊柏林延至29日升空

福衛八號首顆衛星「齊柏林」原訂27日晨搭乘SpaceX火箭自美國發射升空，但在火箭整備過程發現一些狀況，取消發射，預計延至29日凌晨2時18分升空。

香港宏福苑大火增至44死 警方逮捕3名涉案男子

香港新界大埔「宏福苑社區」26日下午爆發大火，延燒社區多棟大樓，目前火勢仍未撲滅，截至27日上午已造成至少44人死亡、45人情況危急、279人下落不明。多家港媒報導，警方已經以過失殺人逮捕了3名男子。

美國白宮附近2國民兵遭槍擊 槍手已被拘留

2名美國國民兵26日在白宮附近遭到槍擊，傷勢嚴重，有1名嫌疑人已經被拘留。這起事件可能加劇美國總統川普打擊犯罪行動的爭議。

幾內亞比索發生政變 軍方稱總統被捕

西非國家幾內亞比索在大選進行3天之後，軍方26日宣布，已「全面掌控」國家，總統恩巴羅被逮捕，選舉程序停止、陸海空邊境關閉。

歐洲議會通過決議 建議制定使用社群媒體年齡限制

歐洲議會26日通過一項決議，呼籲將歐洲聯盟內社群媒體的預設使用年齡限制訂為16歲。並建議將13歲設為最低數位年齡，13歲以下未成年人不得使用任何社群媒體平台，也不得使用影音分享服務與AI陪伴工具。

專題報導：美祭親俄和平計畫 意圖聯俄制中？

美國上週要求烏克蘭接受看似近乎投降條款的28點和平計畫，遭外界抨擊，雖然經過協商，目前傳出已草擬一份全新的和平草案。學者認為，美國明顯有聯俄制中的意圖，只是目前雙方關係緊密，短期內很難有機可乘。

專題報導：白紙運動三週年／上海青年：把生活過好也是一種「反共」

26日是中國「白紙運動」滿三週年的日子，不少華人回想這場社會運動，仍是充滿感觸。當時在大巴上浴血脫逃的上海青年黃意誠，已在德國留學兩年多，他察覺，把自己的生活過好，也是一種很好的「反共」作為。(編輯:王志心)