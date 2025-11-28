2025/11/28 Rti精選新聞

政院通過國防特別條例 卓揆籲朝野摒棄成見、以國為念

賴清德總統26日提出新台幣1.25兆元的國防特別預算，行政院會27日通過新台幣1.25兆的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案。行政院長卓榮泰表示，中共各種形式的侵擾頻率升高，政府應該更負責的提高自我防備能力，要自己先拿出實力，理念相同的盟友才能提供助力。他呼籲朝野拋棄政黨成見，以國為念。

政院推減稅 所得稅調免稅門檻 無糖飲、電視等免徵貨物稅

行政院會27日通過「暖心減負擔」稅改方案，全面調高免稅額、標準扣除額、薪資與身障扣除額約5%至6%，並大幅提高幼兒學前扣除額、租金扣除額（至18萬元），估698萬戶受惠、減稅逾243億元。多種家庭情境的免稅門檻同步上升。貨物稅部分則延長節能家電退稅、明年起基本家電與無糖飲料免徵貨物稅，新購汽機車也享減稅，盼促進節能與減輕負擔。

長照3.0明年上路 總統：因應人口老化挑戰 實現活得久也活得好

「長照3.0」將於明年上路，將以全面強化醫療與長照銜接、提升在地照顧量能及強化家庭支持為重要方向。賴清德總統表示，因應人口結構變化、疫病風險的挑戰，政府將透過「長照3.0」，實現「活得久，也活得更好」的願景。

卓榮泰批「逼中央違法舉債」 行政院對財劃法提出覆議

行政院長卓榮泰27日親上火線召開記者會，對立法院再修版的財劃法提出覆議案。卓榮泰提出立院版財劃法的六大問題，表示這將迫使中央無法編列預算。這也是行政院近一年多來第八次提出覆議。

影視局啟動兩年佈局 台流音樂東南亞拓展計畫泰國打頭陣

鎖定東南亞市場，文化部影視局27日啟動兩年期「流行音樂拓展東南亞市場計畫」，將以泰國、越南、印尼與菲律賓為主要目標市場，全面推動「團體作戰」模式，帶領台灣音樂人與文創產業重新插旗東南亞。

羅唯仁涉違國安法 高檢署已搜索扣押不動產

台積電前資深副總經理羅唯仁疑似帶著機密轉任英特爾(Intel)，遭台積電提告。高檢署27日表示，初步釐清案情後，已於26日指揮調查局至羅唯仁的住居地執行搜索，扣得電腦、隨身碟等；另外，檢察官也向智商法院聲請扣押羅唯仁的股票、不動產獲准。

香港宏福苑大火增至83死 總統表達哀悼與慰問

香港新界大埔宏福苑26日發生嚴重大火，造成嚴重傷亡，截至28日清晨罹難人數增至83人。賴清德總統27日在社群平台X上發文，盼一起為香港祈福，為逝者及其家屬致上最深的哀悼之意。

專題報導：香港高樓惡火 台灣建物消防法規、應變逃生要訣一次看

香港新界大埔宏福苑26日發生嚴重大火，引發國際高度關注。不少台灣民眾也開始關心台灣現行法規如何規範建物消防安全？如果身處高樓剛好遇到火災，該如何應變逃生？

海鯤艦完成第4次浮航海試 近期執行其餘項目

潛艦國造原型艦海鯤號27日上午進行第4次海上測試，吸引不少軍事迷目睹風采。台船公司表示，順利執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統浮航測試，其餘浮航測試項目規劃將於近期執行。

中配徐春鶯涉犯反滲透法介選、地下匯兌與詐貸遭羈押禁見

2024年原本要被民眾黨列入不分區名單的中配徐春鶯，因涉觸犯銀行法、詐欺罪等，遭法院裁定羈押禁見。檢調查出，徐春鶯涉嫌從事兩岸地下匯兌，不實文件向銀行詐貸，並受中方資助、指示為台北市長候選人黃珊珊、總統候選人柯文哲站台造勢，分別觸犯銀行法、刑法詐欺罪、反滲透法。

中國豬又有新病毒 台灣備戰！ 明年2月拚重返WOAH

台灣發生首例非洲豬瘟，但僅限於案例場。農業部長陳駿季27日表示，目前正完備廚餘管控的3要件，若一切就緒，明年2月21日就會向世界動物衛生組織(WOAH)申請為非疫區。另外，由於中國豬隻又傳出新病毒「蓋塔」，台灣的高強度防疫管制暫時不會停止。

李灝宇、莊陳仲敖表態 高度意願代表台灣征戰2026經典賽

效力於美國職棒底特律老虎隊的打擊好手李灝宇和運動家隊投手莊陳仲敖27日談到2026年WBC世界棒球經典賽，兩人不約而同表示已接到徵詢，並都有「高度意願代表台灣出戰」，但仍需球團、經紀公司與中華隊三方協調。

黃仁勳意外現身台北 媒體受訪自曝「我真的超級累」

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳27日晚間意外現身台北，但行蹤成謎，晚間約9時30分他返回下塌飯店時露出倦容，仍向守候的媒體打招呼並短暫接受採訪，還自曝「我真的超級累」。



美國民兵白宮附近遭槍擊 FBI展開恐怖主義調查

2名美國國民兵26日在華府市中心、白宮附近遭到槍擊、傷勢嚴重，官員稱這是一場針對性的預謀伏擊事件。嫌犯已遭到警方拘留。美國FBI27日展開恐怖主義調查。

專題報導：川普考慮對中開放H200晶片 專家示警恐將縮短美中AI科技差距

媒體報導，美國川普政府正研議是否開放輝達(NVIDIA)H200人工智慧晶片出口中國。學者專家就分析，川普正面對國安和經濟的兩難局面，而且為了挽救他直直落的民調，勢必將傾向經濟考量，開放輝達H200晶片進入中國市場，但此舉恐將再縮短美中AI科技的差距。

專題報導：白紙運動三週年／戚洪技術指導 「小丑鼻習近平」投影紐約中領館

選在美東時間11月26日、中國「白紙運動」三週年之際，人權組織「中國行動」(China Action)與「全民反抗運動」(China resist)聯手展開反共投影行動，在「重慶勇士」戚洪的技術指導下，他們將長寬達18公尺的標語「時間到了，下台吧」，和中國國家主席習近平變「小丑鼻」的圖像，投影在中國駐紐約總領事館的大廈外牆，創下首例。(編輯:王志心)