2025/12/01 Rti精選新聞

亞洲技能競賽台灣總成績二連霸 卓揆盼與國際共推「國際技能建構中心」

2025亞洲技能競賽30日閉幕，台灣選手在參賽30個國家中，位居團體總成績總冠軍，完成二連霸。行政院長卓榮泰表示，台灣願與亞洲技能夥伴共同推動「國際技能建構中心」，落實技能標準的接軌與合作。

郭冠宏徐絃家 摘隊史桌球世青賽男雙首金

在羅馬尼亞舉行的ITTF世界桌球青少年錦標賽，台灣男雙郭冠宏、徐絃家30日在金牌戰，挺住被逆轉的壓力，終場以3比2擊敗日本組合，摘下隊史首面U19男雙金牌。

參拜褒忠聚保宮 賴清德談中國威脅：最需要正是對國家忠誠與忠心

賴清德總統30日上午前往雲林虎尾褒忠鄉聚保宮參拜，祈求國泰民安。賴總統稱許「褒忠」鄉名字名取得好，特別是當台灣面對中國威脅時，更要強調對台灣忠誠與忠心，相信只要大家團結，台灣就會越來越好。

軍購預算成秋鬥焦點 鄭麗文指和平不能倒退 民進黨反批扭曲國安

2025秋鬥遊行30日登場，國防與軍購預算暴增成主要議題。國民黨主席鄭麗文受邀發言，批評政府大量軍購，卻忽視讓勞工與傳產在長期寒冬中苦撐。民進黨回應，藍白不該在中國威脅持續升高之際，仍刻意扭曲國安與民主議題，讓台灣陷入內部對立。

桃機第3航廈北廊廳今起試營運 服務量能增580萬人次

桃園機場第3航廈北廊廳12月1日起試營運，交通部次長林國顯30日在臉書表示，北廊廳將新增北側8個大型登機門，可以增加桃機1年580萬人次的服務能量。

老屋翻修補助出爐 公寓公共空間最高補助近千萬

內政部30日公布老宅延壽補助項目細節，公寓公共空間最高每棟補助新台幣960萬元、室內私人空間最高補助每戶30萬元，另排除4類狀況不予補助；最晚須於2027年12月31日前向地方政府提出申請，施工以1年完工為原則。

新型電動運具亂象頻生 交部今年底訂出指引

面對新型電動運具引發的交通亂象頻生，執法卻陷入真空的窘境，交通部表示，由於各地道路條件不同，難以由中央統一訂出規範，因此，交通部將於今年底訂出指引，協助地方政府因地制宜做出規範。

宏福苑中製防護網查無檢測報告引疑 港人排1.6公里獻花哀悼

宏福苑大火，外界質疑外牆使用的鷹架防護網遇火瞬間引燃是釀禍原因之一，港媒報導，廠商疑似使用中國山東兩家公司生產的防護網，且號稱有檢測報告，但檢測機構官網卻查不到。另外，大批香港民眾前往現場獻花，排隊人潮一度長達1.6公里。

泰國印尼大馬洪災浩劫逾600死 數十萬人無家可歸

熱帶風暴Senyar上週為印尼、馬來西亞和泰國帶來強風豪雨，據統計，印尼罹難人數攀升至435人、泰國為170人，馬來西亞則有3人喪生。總計受災人數超過400萬人，主要集中在泰國南部和印尼西部。

2004海嘯後最慘重天災 氣旋迪特瓦造成斯里蘭卡數百人罹難

斯里蘭卡國家災害管理中心指出，氣旋迪特瓦引發洪水和山崩，罹難人數今天急劇上升至334人，有近400人仍然失蹤。

美烏磋商盼找和平出路 盧比歐指對話具建設性

美國國務卿盧比歐11月30日在佛羅里達州與烏克蘭代表團正式啟動磋商。他指出，與烏克蘭官員在佛羅里達州的會議「非常具建設性」，但仍有許多工作要做。美、烏官員展開近4小時會談，盼找出俄羅斯和烏克蘭終戰出路。

教宗良十四世首訪貝魯特 促黎巴嫩領導人扮演和平締造者

教宗良十四世(Pope Leo XIV)30日呼籲黎巴嫩政治領袖成為真正的和平締造者，並擱置他們的分歧，良十四世試圖向飽受苦難的黎巴嫩人傳遞希望的訊息，並支持中東地區重要的基督教社群。

西班牙再添8起非洲豬瘟疑似病例

豬肉出口大國西班牙近日爆發30年來首例非洲豬瘟後，西媒先鋒報30日引述加泰隆尼亞農業部消息來源報導，巴塞隆納附近發現8起野豬疑似感染非洲豬瘟的病例。

專題報導：台灣問題國際化 學者示警兩面刃效應

從日本首相高市早苗一席「台灣有事論」爭議，到川習通話中，習近平談到「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分」，引發了外界針對「台灣問題國際化」的熱議。學者提醒，台灣問題國際化對台灣而言，應該像是把兩面刃，不得不慎。

專題報導：掌握最新區域旅遊脈動 迎接明年第一個黃金旺季

為了與國際學制接軌，今年底，台灣將有12所國立大學迎來史上最長的寒假，加上明年春節自2月中旬才展開，也讓明年第一個黃金旅遊旺季提前展開。建議民眾出遊時，事先掌握最新的區域旅遊脈動。(編輯：鍾錦隆)