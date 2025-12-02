2025/12/02 Rti精選新聞

國防部檢討戰鬥加給支領範圍 將納無人機、防空戒護部隊

為照顧國軍官兵、提高志願役留營意願。國防部研擬修訂戰鬥部隊、戰航管、反情報勤務等薪資加給方案，檢討戰鬥部隊定義並擴大戰鬥加給支領範圍。未來無人機部隊、陸、海軍飛行部隊機務人員、防空戒護及資通聯隊都將納入支領戰鬥部隊加給範圍，並新增反情報勤務加給。

桃機三航廈試營運 旅客讚台灣的驕傲

桃園機場第三航廈北廊廳1日開始試營運，桃機表示，希望可以趕在今年年底前甚至耶誕節前正式啟用，讓桃園機場邁入新的里程碑。搭機旅客表示，北登機廊廳非常現代化，讓全世界看到台灣的進步，這是台灣的驕傲。

廚餘養豬規劃2027年起全禁 農業部將與豬農討論

非洲豬瘟中央災害應變中心1日與地方政府開會，討論廚餘養豬政策調整，擬2026年起1年為轉型期，符合4條件可廚餘養豬，暫訂最後期限2026年12月31日，2027年全面禁止。應變中心指揮官、農業部長陳駿季表示，這只是規劃方案之一，還未定案，仍須與豬農討論。

勞動基金單月收益再創新高

勞動部1日公布最新勞動基金運用績效，截至今年10月底，整體規模為新台幣7兆5646億元，10月單月收益3006億元，再度刷新單月收益新高；前次最高紀錄為今年8月的2778億元。

核三重啟時間有譜 龔明鑫鬆口：若一切順利 最快2028年

外界關注核三重啟進度。經濟部長龔明鑫1日明確表示，核三自主安檢需要1年半到2年時間，最快2027年中將報告提送核安會，而依照國外審查經驗，最快也需要1年半時間，若一切順利，核三最快可於2028年正式重啟。

全聯鯛魚排動物用藥超標緊急下架回收 醫：微量也恐誘發過敏

全聯高雄門市的鯛魚排遭檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，地方衛生局已要求全面緊急下架回收。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海1日表示，雖然鯛魚排中驗出的「恩氟喹啉羧酸」濃度很低，但仍可能誘發皮膚過敏反應，且若水產養殖使用該藥物，恐增加抗藥性細菌產生，影響人體藥物治療效果。

我國愛滋疫情創22年新低 今年新增感染估低於900人

每年12月1日為「世界愛滋日」，疾管署長羅一鈞1日表示，近年來，我國愛滋疫情持續下降，雖去年曾小幅回升，但預估今年全年新增感染人數將低於900例，下降15%，創22年來新低。

潛力無窮！18歲簡子傑5千公尺跑出13分48秒99 破高懸23年全國紀錄

年僅18歲的台灣旅日高中長跑好手簡子傑11月30日在第325回日體大長距離紀錄賽男子5000公尺，以13分48秒99成績，改寫高懸23年的台灣全國紀錄，再度看見他的無窮潛力。

香港高樓惡火為鑑 台灣消防員：安全梯防火門應保持關閉 外推陽台超NG

香港新界大埔宏福苑大火，是近年香港最嚴重的火災之一，引起各界高度關注。台灣現役消防員表示，希望民眾可以謹記一些安全原則，例如安全梯防火門應隨時保持關閉、不隨意增設雨遮或外推陽台，才能有效降低火災傷亡風險。

香港官方調查指包商為省錢摻入不合格圍網 警方沉痛表示部分遺體已燒成灰燼

香港當局1日針對宏福苑大火慘劇表示，調查發現，承包商為了省錢摻入了一些不合格的鷹架圍網，魚目混珠；由於這些不合格圍網阻燃性不足，加上遮擋窗戶的發泡膠板容易燃燒，導致火勢迅速蔓延。截至1日下午4時死亡人數增至151人，另有30餘人失聯，警方沉痛表示，有些遺體已被燒成灰燼。

宏都拉斯大選拉鋸 兩親台候選人僅差515票

宏都拉斯總統大選計票陷膠著，1日的初步結果顯示，獲美國總統川普支持的國家黨候選人阿斯夫拉微幅領先，與另一名親台候選人納斯拉亞難分軒輊，兩人僅差515張票。阿斯夫拉與納斯拉亞選前雙雙表示若勝選，可能恢復與台灣的外交關係。

濱崎步上海無人演唱會是彩排？ 中國媒體突指係偷拍遭質疑

日本歌手濱崎步11月29日上海演唱會遭中方強行取消後，她30日晚發布9張登台的「無人演唱會」照片，贏得一致好評。但中國媒體1日晚上突然聲稱，相關照片是一名賴姓攝影28日偷拍彩排畫面並上傳，「無人演唱會信息不實」。引發質疑此舉有帶風向之嫌。

空巴急召修6000架A320客機 僅剩不到百架停飛

歐洲最大飛機製造商空中巴士公司(Airbus)上週要求立即維修全球A320系列客機中的6000架，公司表示，1日只剩下不到100架A320客機仍因緊急軟體更新而停飛。

專題報導：國安觀察中國放大外交衝突轉移內部不滿 對日採七大複合威脅

日本首相高市早苗11月7日在日本國會答詢中提及如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，日本可能行使集體自衛權的「存亡危機事態」，此事引發中國反彈，並對日展開一連串政治性抵制。我國安官員分析中國此次複製對台手法，以七大複合式威脅對日進行多層次施壓，並從過去12年間6起事件觀察中國習慣以放大外交衝突轉移內部矛盾與不滿。

專題報導：台灣有事論改口？高市暗示台灣地位未定論打臉中國

日本首相高市早苗近日與在野黨黨魁的辯論中引用舊金山合約，表示日本沒有立場去認定台灣的法律地位。此番言論曝光後，立即引發外界議論，甚至有人認為她改口「不再支持台灣」。但學者認為，高市表面上是對自己的言論踩剎車，但其實是用歷史大實話，暗示了「台灣地位未定論」。

專題報導：谷歌能打破輝達霸主光環？ 分析師：輝達仍穩坐主流

科技巨頭谷歌憑藉Gemini 3以及自研TPU晶片，讓市場關注是否將改寫仰賴輝達GPU的局面。分析師認為，AI晶片總量持續高速成長，輝達在AI晶片領域市占率約80%，雖然ASIC很重要，但恐難撼動輝達地位。(編輯:王志心)