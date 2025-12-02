2025/12/02 Rti精選新聞
為照顧國軍官兵、提高志願役留營意願。國防部研擬修訂戰鬥部隊、戰航管、反情報勤務等薪資加給方案，檢討戰鬥部隊定義並擴大戰鬥加給支領範圍。未來無人機部隊、陸、海軍飛行部隊機務人員、防空戒護及資通聯隊都將納入支領戰鬥部隊加給範圍，並新增反情報勤務加給。
桃園機場第三航廈北廊廳1日開始試營運，桃機表示，希望可以趕在今年年底前甚至耶誕節前正式啟用，讓桃園機場邁入新的里程碑。搭機旅客表示，北登機廊廳非常現代化，讓全世界看到台灣的進步，這是台灣的驕傲。
非洲豬瘟中央災害應變中心1日與地方政府開會，討論廚餘養豬政策調整，擬2026年起1年為轉型期，符合4條件可廚餘養豬，暫訂最後期限2026年12月31日，2027年全面禁止。應變中心指揮官、農業部長陳駿季表示，這只是規劃方案之一，還未定案，仍須與豬農討論。
勞動部1日公布最新勞動基金運用績效，截至今年10月底，整體規模為新台幣7兆5646億元，10月單月收益3006億元，再度刷新單月收益新高；前次最高紀錄為今年8月的2778億元。
外界關注核三重啟進度。經濟部長龔明鑫1日明確表示，核三自主安檢需要1年半到2年時間，最快2027年中將報告提送核安會，而依照國外審查經驗，最快也需要1年半時間，若一切順利，核三最快可於2028年正式重啟。
全聯高雄門市的鯛魚排遭檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，地方衛生局已要求全面緊急下架回收。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海1日表示，雖然鯛魚排中驗出的「恩氟喹啉羧酸」濃度很低，但仍可能誘發皮膚過敏反應，且若水產養殖使用該藥物，恐增加抗藥性細菌產生，影響人體藥物治療效果。
每年12月1日為「世界愛滋日」，疾管署長羅一鈞1日表示，近年來，我國愛滋疫情持續下降，雖去年曾小幅回升，但預估今年全年新增感染人數將低於900例，下降15%，創22年來新低。
潛力無窮！18歲簡子傑5千公尺跑出13分48秒99 破高懸23年全國紀錄
年僅18歲的台灣旅日高中長跑好手簡子傑11月30日在第325回日體大長距離紀錄賽男子5000公尺，以13分48秒99成績，改寫高懸23年的台灣全國紀錄，再度看見他的無窮潛力。
香港高樓惡火為鑑 台灣消防員：安全梯防火門應保持關閉 外推陽台超NG
香港新界大埔宏福苑大火，是近年香港最嚴重的火災之一，引起各界高度關注。台灣現役消防員表示，希望民眾可以謹記一些安全原則，例如安全梯防火門應隨時保持關閉、不隨意增設雨遮或外推陽台，才能有效降低火災傷亡風險。
香港官方調查指包商為省錢摻入不合格圍網 警方沉痛表示部分遺體已燒成灰燼
香港當局1日針對宏福苑大火慘劇表示，調查發現，承包商為了省錢摻入了一些不合格的鷹架圍網，魚目混珠；由於這些不合格圍網阻燃性不足，加上遮擋窗戶的發泡膠板容易燃燒，導致火勢迅速蔓延。截至1日下午4時死亡人數增至151人，另有30餘人失聯，警方沉痛表示，有些遺體已被燒成灰燼。
宏都拉斯總統大選計票陷膠著，1日的初步結果顯示，獲美國總統川普支持的國家黨候選人阿斯夫拉微幅領先，與另一名親台候選人納斯拉亞難分軒輊，兩人僅差515張票。阿斯夫拉與納斯拉亞選前雙雙表示若勝選，可能恢復與台灣的外交關係。
日本歌手濱崎步11月29日上海演唱會遭中方強行取消後，她30日晚發布9張登台的「無人演唱會」照片，贏得一致好評。但中國媒體1日晚上突然聲稱，相關照片是一名賴姓攝影28日偷拍彩排畫面並上傳，「無人演唱會信息不實」。引發質疑此舉有帶風向之嫌。
歐洲最大飛機製造商空中巴士公司(Airbus)上週要求立即維修全球A320系列客機中的6000架，公司表示，1日只剩下不到100架A320客機仍因緊急軟體更新而停飛。
專題報導：國安觀察中國放大外交衝突轉移內部不滿 對日採七大複合威脅
日本首相高市早苗11月7日在日本國會答詢中提及如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，日本可能行使集體自衛權的「存亡危機事態」，此事引發中國反彈，並對日展開一連串政治性抵制。我國安官員分析中國此次複製對台手法，以七大複合式威脅對日進行多層次施壓，並從過去12年間6起事件觀察中國習慣以放大外交衝突轉移內部矛盾與不滿。
日本首相高市早苗近日與在野黨黨魁的辯論中引用舊金山合約，表示日本沒有立場去認定台灣的法律地位。此番言論曝光後，立即引發外界議論，甚至有人認為她改口「不再支持台灣」。但學者認為，高市表面上是對自己的言論踩剎車，但其實是用歷史大實話，暗示了「台灣地位未定論」。
科技巨頭谷歌憑藉Gemini 3以及自研TPU晶片，讓市場關注是否將改寫仰賴輝達GPU的局面。分析師認為，AI晶片總量持續高速成長，輝達在AI晶片領域市占率約80%，雖然ASIC很重要，但恐難撼動輝達地位。(編輯:王志心)
其他人也在看
鮮肉新歡1／祈錦鈅離婚後緊牽神秘男子 護花使者身分曝光是《原子》男星
當時本刊拍到祈錦鈅現身台北市大安區某餐酒館演出，戴著棒球帽跟墨鏡的陳任佑全程愛相隨陪伴在側，演出結束後兩人並未急著離開，與友人繼續小酌聊天，直到隔日凌晨2點半才準備離開。一路上祈錦鈅與陳任佑緊牽著彼此的雙手、親暱依偎，陳任佑非常貼心地幫祈錦鈅一路提包包，走...CTWANT ・ 2 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華
生活中心／綜合報導南韓近來反中情緒持續升高，日本媒體也觀察，為避免被誤認成中國旅客，在首爾、釜山等鬧區佩戴「我是台灣人」徽章的台灣遊客明顯增多。此外，日本首相高市早苗日前提到台海若爆發衝突恐構成日本「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈並祭出旅遊與進口限制，使中日關係迅速降溫。近期就有中國網友分享，將中國護照套上「台灣護照套」為避免遭到排擠，相關畫面在網路上掀起熱烈議論。民視 ・ 32 分鐘前
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 12 小時前
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 14 小時前
認同陳水扁「2026恐藍綠翻轉」！蔡正元轟國民黨破口在「她」：沒人這麼傻
前總統陳水扁日前分析，總統賴清德有望在2026地方大選翻轉藍綠版圖，原因在於國民黨主席鄭麗文頻頻被質疑的紅統立場，可能會拖累明年選情。對此，前立委蔡正元在節目《蔡正元講座》直言，台灣要「和平統一」就需要「親中」的基礎，但單純親中在台灣是活不下去的，無法上台執政，台灣沒有政黨可以抵抗美國的壓力，因此一定要「親中又親美」。蔡正元認為，民進黨現已確定是反中且親美的......風傳媒 ・ 7 小時前
民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切
雨晴指標公司最近公布民進黨與國民黨高雄市長參選人對比式民調，民進黨立委邱議瑩以51.9%支持度領先國民黨立委柯志恩23....聯合新聞網 ・ 2 小時前
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
小豬再登陸／陸女星跌落神壇「代孕棄養又逃稅」 消失4年後發聲更新還債進度
羅志祥睽違6年後，有望在中國大陸啟動全新巡演，也就是他已經走出遭前任爆料「多人運動」的陰霾，破除封殺。是少數能夠在對岸的各種封殺管制下，獲得特例的藝人之一，畢竟很多人遭到封殺的命運後，至今復出路艱辛。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
比豬油還毒！「這種油」害人胖、脂肪肝、血糖飆：台灣最常見
油脂種類對健康有不同影響。食安專家韋恩(楊世煒)表示，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑會影響代謝與體重。一項新研究發現，富含大豆油的飲食會讓小鼠快速變胖、脂肪肝惡化、葡萄糖耐善變差，而其他油脂卻無類似效果。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同EBC東森新聞 ・ 14 小時前
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 15 小時前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 1 天前
海軍司令唐華遭拔官？顧立雄這麼說
[NOWnews今日新聞]國造防禦潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」原訂9月完成海試、11月底交艦，但27日僅完成第4次浮航海上測試，潛航測試仍未進行，11月底前交艦目標確定跳票，國防部27日也宣布，海軍...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 21 小時前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
夜市也有抗癌神菜！名醫私藏夜市菜單「3款寶藏食物」護肝減脂防癌
走進夜市，一雙夾腳拖配上T恤，穿梭在香味撲鼻的小吃攤位間，彷彿在吆喝聲與人潮中把白天累積的壓力一次放掉。最迷人的是，荷包不必大失血就能吃得滿足。然而，隨著健康意...早安健康 ・ 15 小時前
日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案 台日網友怒炸
近期中日關係持續緊繃，中國官方雖呼籲民眾「暫時避免赴日旅遊」，大阪知名景點勝尾寺仍吸引大批遊客造訪。然而，這座以滿園達摩聞名的寺院，近日卻傳出中國遊客跨越保護線，動手破壞寺內排列的臺灣形狀與「TW」字樣達摩群，引發台日網友怒火。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前