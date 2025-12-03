2025/12/03 Rti精選新聞

柯文哲聲請言詞辯論、宣示裁判公開播送 北院裁准

柯文哲涉京華城等案遭依貪污等罪起訴，柯文哲聲請言詞辯論及裁判宣示的錄音、錄影公開播送。北院2日裁准柯文哲聲請，並裁定本案其餘當事人及參與者的言詞辯論及裁判宣示均公開播送。

總統：在野黨準備接受中國要求 台灣恐成愛國者治台

賴清德總統2日表示，面對中國對台威脅加劇，台灣提高軍事預算，才有力量抵抗中國進一步的進攻，不過在野黨準備要走另外一條路，接受中國的要求，未來恐成「愛國者治台」。

廣告 廣告

總統提3階段強化國防目標 林飛帆：基於威脅評估與建軍節奏

國安會副秘書長林飛帆2日表示，賴清德總統日前公布「守護民主台灣國家安全行動方案」所提出的3階段性強化國防目標並非臆測，而是根據美方高層與主要智庫情資、區域軍事動態及國軍現行建軍備戰節奏所做出的精準評估。

兩岸2032終局狀態？副總統：台灣對和平沒有時間表

副總統蕭美琴針對如何定義兩岸關係中的「勝利」，以及不費一槍一彈的「2032終局」狀態是何種模樣表示，台灣追求的是永續和平，對和平沒有設定時間表，也是必須持續努力的目標。

1.25兆國防特別條例、政院版財劃法遭藍白封殺 均暫緩列案

針對行政院提出的新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案、政院版財劃法修正草案，藍、白立委均提案暫緩列入議程，儘管民進黨團抗議，仍不敵在野人數優勢。

陸配錢麗宣揚武統 移民署：已廢止依親居留

華碩員工、中配錢麗因經營解放軍粉專宣揚武統被註銷台灣身分及戶籍，移民署2日表示，經會商相關機關後，已廢止其依親居留許可。

國內流感將升溫、日韓疫情嚴峻 兩類高風險族群快打疫苗

台灣流感疫情已連續8週下降，疾管署2日預估這1、2週疫情便會開始升溫，且日本、韓國流感疫情嚴峻，隨著年末聚會、出國旅遊頻繁，疾管署建議年長者與具潛在疾病兩類高風險族群盡快接種疫苗，以獲得完整保護力。

清潔隊員贈拾荒婦32元回收電鍋遭貪污起訴 一審判緩刑

台北市環保局黃姓清潔隊員涉嫌將回收的電鍋，轉贈給拾荒的阿嬤，被檢方依貪污罪起訴，引發外界議論。士林地方法院審理後，2日判處黃男有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年。全案可上訴。

台積電加碼南科設廠、檢方追加起訴洩密案等4罪嫌

台積電將在南科特定區加碼投資，新廠建案面積約14.6公頃，將延續台積電在先進製程布局。另外，高檢署認定東京威力科創涉犯國家安全法等4罪嫌，追加起訴，建請罰金刑1.2億元。

配偶與三等親也納入！勞動部修法增列6類「實際負責人」

根據規定，公司「最高負責人」對受僱者性騷擾時，可向地方勞工主管機關申訴，然若不是「最高負責人」，而是董事、董事長配偶等，公司也無法客觀處理，勞動部2日預告性平法施行細則修正草案，擴大「最高負責人」定義。

獲川普特赦 宏都拉斯前總統葉南德茲自美國監獄獲釋

美國聯邦監獄收容人查詢系統顯示，宏都拉斯前總統葉南德茲1日從美國監獄中獲釋。他因走私毒品和相關的槍械犯罪遭判處45年有期徒刑，本來正在服刑中。

菲律賓海軍新艦服役 加強南海巡邏能力

菲律賓海軍飛彈巡防艦席蘭號2日正式服役，在南海局勢持續緊張之際，提升200海浬專屬經濟海域的巡邏能力。

李在明：韓國必須走向統一 提議恢復南北聯絡管道

韓國總統李在明2日談到韓半島議題時表示，統一是分裂的大韓民國必須走的道路，且統一必須是用和平方式，也提議恢復南北之間的聯絡管道，以重新展開敞開心扉的對話。

獲頒瑞典另類諾貝爾獎 唐鳳：AI有助鞏固民主

台灣無任所大使暨自由軟體程式設計師唐鳳2日在瑞典獲頒「另類諾貝爾獎」前受訪表示，人工智慧（AI）能用於鞏固民主及社群凝聚力，而非讓人用來持續瀏覽網路負面消息。

川普暗示 可能明年初宣布哈塞特接手聯準會主席

美國總統川普2日暗示，他想提名首席經濟顧問哈塞特，接替將在明年卸任的聯邦準備理事會主席鮑爾。(編輯：鍾錦隆)