2025/12/04 Rti精選新聞

總統公布公投法修法 批示公投綁大選曾失序中選會應審慎因應

立法院會日前三讀修正通過恢復公投綁大選，賴清德總統3日公布「公民投票法」第23條修正條文。總統批示，公投與選舉一併舉行時，曾造成投開票流程失序，請中選會及地方選務機關審慎因應，確保選舉公正進行。

林飛帆：中國演習如「預演」台灣須有足夠防衛能量

近年來中共持續升高對台軍事壓力與灰色地帶行動，國安會副秘書長林飛帆2日接受央廣專訪表示，美方提醒共軍相關行動已非純粹演習，而是「預演」，因此賴清德總統提出「國安行動方案」，以強化台灣整體防衛能量。

政大國關中心成立「兵推學院」培養危機管理人才

政大國際關係研究中心3日正式成立「兵棋推演學院」。強調在現今大國競爭與兩岸局勢緊張之際，將運用跨領域的政軍兵推方式，訓練學生危機管理與團隊合作等能力，並培養國家所需的人才。

南韓電子入境卡列「中國(台灣)」 外交部：持續溝通

南韓電子入境卡系統欄位將我國列示為「CHINA(TAIWAN)」，外交部3日表示，這種列示造成我國民眾填寫流程上的混淆與不便，已多次向韓國政府提出嚴正關切與交涉，可是韓國政府至今未正面回應。

長照殺人頻傳 衛福部允諾速修法、整合服務

台灣近年頻傳長照殺人事件，數十個身心障礙團體3日提出三大訴求，呼籲盡速全面修正「身心障礙者權益保障法」，擴大身心障礙的定義、保障身心障礙者的政策參與、建構無障礙的社區支持系統；衛福部表示會爭取盡速修法。

衛福部與醫界達成3共識 醫美診所可免評鑑

衛生福利部3日晚間與醫界達成3項共識，可執行醫美手術專科醫師將擴為11個大外科，納入家醫科；已在執業者，若無專科但有實務經驗，提出案例並經訓練，即可取得資格；醫美診所執行高風險手術，以認證取代評鑑。

台版穩定幣有譜！ 彭金隆首證實最快明年下半年上路

虛擬資產「穩定幣」持續受到熱烈討論，「台版穩定幣」何時出爐備受關注。金管會主委彭金隆今天(3日)在立法院財政委員會備詢時指出，虛擬資產專法草案目前還在行政院，若本會期順利送進立法院並排進議程，且在下會期順利通過，金管會在半年內完成子法並公布，最快明年下半年就可以上路。

傳遭駭客竊取1TB資料 華碩：手機相機部分原始碼受影響

華碩電腦驚傳遭國際駭客集團竊取高達1TB資料並勒索，華碩3日晚間緊急發表聲明指出，華碩手機相機部分影像處理原始碼受影響，此事件未影響產品、公司內部系統與用戶隱私。

辦公環境大調查 私密隔音較開放空間更討喜

國內人壽業者3日發布金融業首份《未來辦公趨勢報告》。結果發現，相較於開放式的辦公區域，職場員工更期待辦公環境有小型私密的隔音辦公空間以及靜音區或是專注區。

興大研究：PM2.5超標 運動健康效益打折扣

中興大學特聘教授古博文花費3年，分析5國超過150萬成年人長達10年的監測數據，證實長期在PM2.5超過每立方公尺25微克環境下運動，運動的健康效益會打折。

美商務部長談與台關稅協議：台灣將訓練美國勞工

台美關稅協議談判進入最後階段。美國商務部長盧特尼克3日表示，台積電將增加投資1,000億美元，美光及德儀也追加投資，台灣對美投資總額達3,000億美元左右；且台灣將會訓練美國勞工。最終目標是將供應鏈轉移到美國。

歐盟將投入30億歐元支持關鍵原物料供應 降低對中依賴風險

為降低對關鍵原物料的依賴，歐盟執委會3日通過行動計畫，未來12個月內動用近30億歐元，支持關鍵原物料替代供應專案。同時，將限制缺乏互惠的外國實體，包含被中國控制的實體，參與歐盟資助的專案。

新德里空汙惡化 3年逾20萬人因急性呼吸道疾病就醫

印度政府數據顯示，2022年至2024年間，新德里6家公立醫院收治超過20萬例急性呼吸道疾病病例，凸顯了空氣污染對健康的影響。

香港大火 駐港國安公署搬出「雖遠必誅」恐嚇批評者

香港部分民間人士對宏福苑大火提出質疑，北京駐港國安公署3日對此發表措辭強硬的談話，聲稱「法網恢恢，疏而不漏，反中亂港者，雖遠必誅」，還說「只要觸碰法網，無論是躲在國外還是藏身台灣」都一定會被嚴懲。

專題報導：宏福苑家破人亡！ 港府在做什麼？公民社會還剩什麼？

香港大埔宏福苑大火，造成100多人喪生。中國時事評論人林辰斌表示，一週以來看到那麼多「家破人亡」的報導，北京和香港政府竟然還把焦點放在「以災亂港」；在台港人赴湯則認為香港公民社會的動員力依舊強大。