2025/12/05 Rti精選新聞

中國小紅書涉詐風險高 警政署發布「網路停止解析」處置

中國影音APP「小紅書」在台用戶激增，但由於充斥詐騙、色情訊息，且母公司不願改善，因此內政部警政署4日正式依《詐欺犯罪危害防制條例》對小紅書進行「網路停止解析及限制接取」處置，並呼籲國人不要再使用。

中媒早指小紅書詐騙多 有人稱騙子集散地

「小紅書」涉詐遭禁，大陸網友對此反應不一。在中國媒體間，有關小紅書上詐騙的報導屢見不鮮，還有人稱小紅書為「騙子集散地」。

中國遣返10詐欺犯 陸委會：較晚通知 不滿意但務實處理

10名涉詐台籍人士在中國大陸服刑後遭遣返，3日由小三通入境金門，另傳出4日也有3名通緝犯欲循此模式遣返但遭拒絕。對此陸委會表示，此次陸方做法和過去兩岸「共打協議」不同；雖不滿意，但要務實處理。

政院通過藥物整備計畫 強化供應鏈韌性與國產替代力

近年全球多項藥物供應短缺，為強化供應鏈韌性，行政院在4日院會拍板通過4年期共新台幣240億元的「國家藥物韌性整備計畫」，盼建構醫療防線、強化藥物供應鏈韌性與國產替代能力。

全國宮廟宣講全民安全指引 12/9基隆慶安宮打頭陣

為了推廣《台灣全民安全指引》、強化全民安全觀念，內政部4日宣布將跟全國16間宮廟合作辦理巡迴宣講會，希望借重宗教團體的號召力與公信力，將防災避難知識深入社區基層。

2027年起全面禁廚餘養豬 提前轉型可獲雙倍補助

為防堵非洲豬瘟，行政院在4日院會拍板自2026年起禁用家戶廚餘養豬，僅可用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，2027年起將全面禁用廚餘養豬。若豬農明年1月底前提前轉型，可獲雙倍的飼料費用補助。

立院初審通過 攻擊鐵路人員可關3年、罰30萬

台鐵員工今年至11月中遭14起暴力攻擊，立法院交通委員會4日初審通過鐵路法修正草案，以強暴、脅迫、恐嚇妨害鐵路從業人員執行鐵路業務，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

高雄衛生局誤檢全聯台灣鯛魚排、警帶回約聘員問訊

高雄衛生局抽驗全聯「台灣鯛魚排」檢出禁藥，但供應商自行送驗未檢出。衛生局4日致歉，指電腦條件設定遭人改為10倍。高雄市刑大已帶回涉案約聘陳姓女研究助理，釐清案情中。

MIC調查：年輕族群聚集3大社群平台 世代分層更明顯

資策會產業情報研究所4日公布調查，網友常用的前3名社群平台，依序為YouTube、Facebook與Instagram；18至24歲在Instagram、Dcard與Threads的常用比例高於所有年齡層，呈現明顯的世代分層。

Taiwan Beats今飛泰國 為台流音樂拓展東南亞市場尋商機

文化部影視局今年重啟「流行音樂拓展東南亞計畫」，首站前進泰國。台灣商務參訪團4日啟程前往曼谷，無論是音樂節策展人、經紀公司、唱片公司，甚至唱片包裝設計，都準備積極與當地音樂產業界深入交流。

宏都拉斯總統候選人納斯拉亞 宣稱投票數據遭篡改

宏都拉斯總統大選，兩名候選人納斯拉亞與阿斯夫拉得票始終呈現拉鋸，納斯拉亞4日表示投票數據遭篡改，呼籲對此展開調查。

日將啟動南鳥島稀土開發 防相：嚴密監視防中國干擾

日本政府預計於2026年1月起，在日本最東端的南鳥島外海進行稀土試挖作業，以建立不依賴中國的稀土供應鏈。防衛大臣小泉進次郎表示，自衛隊透過周邊海域的警戒監視與情報收集，將確保資源調查能在安全狀態下進行。

超微獲准出貨部分AI晶片至中國 願依規定繳15%稅金

超微半導體(AMD)執行長蘇姿丰4日指出，超微已取得部分MI 308晶片對中國出貨的許可，若順利出貨，將準備向美國政府繳納15%的稅金。

加薩反哈瑪斯部族領袖沙巴布身亡 以色列政策受挫

反哈瑪斯的巴勒斯坦武裝派系領袖沙巴布4日由其領導組織宣布身亡，他的死訊對以色列支持加薩各部族對抗哈瑪斯，無疑造成打擊。哈瑪斯一直將沙巴布視為通敵者，並下令所屬武裝人員擊斃或逮捕他。

專題報導：立法會選舉何不延期？港人：港府找到投票率低的好藉口

香港宏福苑大火，燒出社會一片低迷。「香港人權陣線」發起人赴湯表示，在這種情況下，港府為何不將選舉延期？因為就是剛好有這場火災，找到順勢向「主子」交代低投票率的藉口，所以勢必要如期舉行。

專題報導：高市「台灣有事」持續延燒 日學者：與習近平個人意志有關

日本首相高市早苗的「台灣有事」說在中國掀起軒然大波。日本皇學館大學准教授村上政俊接受央廣訪問時指出，這場風波和中國領導人習近平的個人意志很有關係，而且有意把問題拉高到國際化的層級。

專題報導：紀實不是使命是選擇 黃子明的40年攝影路

資深新聞攝影師黃子明今年剛以《農田裡的螢火蟲忙做工》獲頒卓越新聞獎系列新聞攝影獎，再次讓外界看見他長期對失聯移工議題的關注。40年新聞攝影路上，從原住民、台籍日本兵、慰安婦，到近年的失聯移工，黃子明坦言手上的相機是他介入社會的一種方式，希望用自己的方法「讓社會變得好一點點」。