2025/12/08 Rti精選新聞

川普2.0國安戰略報告 綠肯定美把台納集體防衛 藍籲美加速軍購交貨

針對白宮最新公布的「國家安全戰略」報告，民進黨團表示，美方呼籲盟邦共同防衛印太地區安全與秩序，也就是把台灣納入區域安全的集體防衛中。國民黨立委李彥秀則提醒，台灣對美軍購延宕，呼籲美國政府敦促廠商盡速交貨。

勞動部：近3年6萬資深移工轉任外國技術人力 將修訂規定完善制度

移工團體7日舉行移工大遊行，訴求廢止藍領移工工作年限。對此，勞動部表示，近3年來已有6萬名資深移工轉任外國技術人力，勞動部理解政策執行存在改善之處，將修訂規定，確保外國技術人力政策真正提升移工勞動條件。

廣告 廣告

2027年全面禁廚餘養豬 北市回收不再分類 新北稱去化無虞

行政院拍板2027年起全面禁止廚餘養豬，台北市環保局表示，現行區分為養豬及堆肥廚餘兩類的回收方式，未來將取消，預計年底前公告調整。新北市府表示，目前廚餘仍以焚燒處理，去化無虞。新北豬農則是從今天起拒收廚餘。

蔡英文：確保台灣能源安全 光電政策需邁向2.0

前總統蔡英文表示，如果因為少數個案，使光電產業污名化，進而停止發展綠能，將與全球趨勢背道而馳，扼殺的是台灣共同的經濟利益；為確保台灣的能源安全，維持產業國際競爭力，光電政策的修正，需要邁向2.0再進化。

週休3日？勞動部延長討論時間 明年2/7給答案

為減少勞工工時，近日再度有民眾於公共政策網路參與平臺提案「推動4日工作制」，獲連署過關，勞動部最遲須在12月7日回應。勞動部5日發布新聞稿指出，由於勞動部相當重視，已邀集中央各目的事業主管機關召開研商會議，蒐集相關意見，預計明年2月7日前正式回應。

在台港人悼念香港宏福苑大火罹難者 籲台灣正視中共專政

香港宏福苑五級火災釀嚴重死傷。在台港人7日在台北濟南教會悼念罹難者，並譴責香港政府在事發後未承擔責任、公開真相，濫用「港版國安法」拘捕探詢真相的港人，他們呼籲台灣社會正視中共專政本質，勿重蹈香港覆轍。

香港立法會選舉 整體投票率31.9%歷屆第2低

香港立法會7日換屆選舉結束，選民於香港發生數十年來最嚴重火災後，在北京「愛國者治港」原則下投票。據選舉事務處今天凌晨公布數據，本次投票率為31.9%，創歷來第2低紀錄。

中國稱霸機器人市場 靠一條龍與內捲搶市

中國「十四五」規劃將機器人產業列為發展重點，並陸續發布人型機器人創新發展等政策文件，聚焦供應鏈與關鍵零組件自主開發能力。台廠指出，中國靠著政策、價格內捲以及製造業優勢搶市，實力不容小覷。

日方召見中國大使抗議雷達照射 高市早苗：將冷靜應對

日本外務省7日召見中國駐日本大使吳江浩，就中國軍機對日本自衛隊戰機進行雷達照射一事表達強烈抗議。日本首相高市早苗7日下午赴石川縣視察能登半島地震災區後表示，「對於發生此事深感遺憾，日本將冷靜且堅定地應對」。

中日緊張之際 中俄睽違8年舉行第3次反飛彈演習

中日關係緊張之際，中國國防部宣布，中俄兩軍12月上旬在俄羅斯境內舉行第三次反飛彈聯合演習。中國國防部稱，「此次聯演不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關」。上一次中俄反飛彈聯合演習是在2017年。

專題報導：高市「台灣有事」持續延燒 日學者：與習近平個人意志有關

日本首相高市早苗的「台灣有事」說在中國掀起軒然大波，除了引發兩國外交緊張，也波及旅遊、經濟與文化交流。日本皇學館大學准教授村上政俊接受央廣訪問時指出，這場風波和中國領導人習近平的個人意志很有關係。

美稱俄烏和平協議快達成 俄卻要求部分提案徹底修改

美國總統川普的俄烏問題特使凱洛格6日表示，已「非常接近」達成終止烏克蘭戰爭的協議，目前取決兩大未決問題。但俄媒今天（7日）報導，克宮官員指出，美方部分提案需要徹底修改。

泰柬邊境再爆衝突致2泰兵受傷 總理將赴前線視察

泰國與柬埔寨邊境7日再度爆發衝突，泰國外交部7日晚間表示，柬埔寨軍隊向在泰國境內修繕道路的泰國軍人開火，迫使泰軍自衛還擊，該事件造成2名泰國士兵受傷。泰國總理阿努廷和國防部長納塔彭今天將到邊境前線視察。

印尼蘇門答臘洪患至少940死 災區傳染病疫情惡化

熱帶氣旋日前過境印尼蘇門答臘引發洪災和山崩，釀至少940死，災區居民通報腹瀉、發燒及肌肉痠痛等傳染病症狀的案例暴增，當局正設法應對災後疫情和醫療物資短缺。

凱蒂佩芮官宣 公開放閃與杜魯道親密臉貼臉

這可不是流行天后凱蒂佩芮金曲中的「花漾年華」，這是Instagram上的正式官宣。這位知名歌手公布了一張她和加拿大前總理杜魯道相依偎的照片，再清楚不過的證明了這兩位名流正在交往。