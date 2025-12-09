2025/12/09 Rti精選新聞

日本青森外海7.5強震造成23傷、 氣象署：不影響台灣

日本青森縣東方外海8日晚間11時15分左右發生規模7.5地震，造成20多人受傷，800戶停電，岩手縣一度觀測到海嘯高度達70公分。氣象廳目前已經解除所有地區的海嘯警報及海嘯注意報。氣象署地震測報中心主任吳健富表示，目前研判不影響台灣，持續觀察後續發展。

中國火控雷達鎖定日機 朝野均認為中方測試美日合作底線

中國遼寧號艦載機殲-15 6日在沖繩南側公海2度以火控雷達照射日本F-15戰機，日方於深夜緊急召開記者會，並向中方提出強烈抗議。藍綠立委皆認為此舉是為測試美日同盟如何因應或美日聯合的底線。

台美關係 林佳龍：持續穩健深化

關於台美關係近期動態，外交部長林佳龍近日在社群平台發文，表示美國總統川普簽署任內首項友台法案「台灣保證落實法」、宣布對台首批軍售、新版「國安戰略」強調台灣安全與地位重要性等舉措，都顯示台美合作持續穩健深化。

核三最快2028年重啟 童子賢：防止氣候變遷「核綠共存」不可避免

針對核三廠最快2028年初就可啟動重啟程序，和碩董事長童子賢8日出席核能學會活動前受訪指出，為防止氣候變遷，核綠共存不可避免，台灣需要經濟實惠、高品質及穩定的電力來源。

傳陳水扁將主持鏡電視節目 NCC：涉政論節目即開罰

前總統陳水扁正保外就醫，近日傳出他明年將到鏡電視主持節目。NCC表示，鏡電視去年申請營運計畫變更，希望開設政論節目，但礙於NCC委員人數不足無法開會討論，鏡電視目前不能製播政論節目，若業者違規，NCC即可開罰。

沈伯洋陪女兒散步遭挑釁 綠委憂跨境鎮壓入台 藍委不樂見對立

日前遭中共宣稱立案偵查的民進黨立委沈伯洋近來帶女兒散步時，遭到一名男子持手機錄影質問。民進黨召開記者會聲援沈伯洋，並質疑中共跨境鎮壓恐入台，國民黨則說不樂見台灣社會極化、對立，盼朝野理性解決憲政僵局。

審兒托法 中央補助監視系統意見分歧 影像保存30天獲共識

由於托育人員虐兒事件頻傳，立法院衛環委員會8日再次排審「兒童托育服務法」草案，朝野立委對於監視影像保存30天、地方應有抽查機制等達成共識，但對於中央是否應補助地方設置網路系統、居家托育等仍具歧見。

馬士元：小紅書停止解析非全封 無關限制言論自由

外界質疑內政部暫行封鎖小紅書是限制言論自由。內政部政務次長馬士元8日表示，這是比喻失當，「停止解析或限制接取」並非全面封鎖，而是像設置路障，讓使用者較難連上，目的是「超前部署」、預防詐騙。

台大心臟權威連文彬辭世 曾任李登輝醫療小組召集人

長期投入心臟領域研究、曾任前總統李登輝醫療小組召集人的醫療奉獻獎得主連文彬6日辭世，享耆壽99歲。台大醫學院長吳明賢7日深夜在臉書悼念恩師，願連文彬的仁心與智慧，繼續在心中發光。

兒涉霸凌影響高市長初選？賴瑞隆：以家人事情優先

爭取民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆兒子遭指控涉及校園霸凌事件，賴瑞隆再度現身說明此事處理情況，至於是否仍會參選到底？賴瑞隆這樣說……

川普：將允許輝達H200晶片出口中國 習近平「反應正面」

美國總統川普8日表示，美國政府將允許輝達將H200人工智慧晶片出口給中國，並向每顆晶片收取費用。在川普於真實社群上宣布這項消息後，輝達盤後股價上漲1.2%。

解碼國際／泰柬衝突再起 兩國軍力比一比

路透社8日報導，泰國軍方表示，在與柬埔寨具爭議的邊境地區沿線發動空襲。此前，兩國互相指控對方違反由美國總統川普斡旋達成的停火協議。

川普貿易戰產業鏈移出中國達關鍵點 台灣等多國受惠

根據富國銀行供應鏈金融部的分析，美國來自中國、香港及韓國供應商的供貨量佔比，過去十年從90%降至50%，顯示自川普政府首次強力推動貿易戰以來，供應鏈多元化持續擴大，台灣等亞洲多國受惠。

南京靈谷寺國民革命軍陣亡將士公墓 出現中華民國國旗

根據X平台著名帳號「李老師不是你老師」，7日晚上，疑似有人在南京靈谷寺內的國民革命軍陣亡將士公墓前，擺上了中華民國國旗和獻花。

派拉蒙高價現金出手 Netflix併購華納未定

影視串流平台Netflix同意以每股約28美元收購華納兄弟探索公司後，派拉蒙天空之舞影業8日宣布直接訴諸股東，以每股30美元更高價進行敵意併購。由於派拉蒙集團與總統川普的關係較好，交易案引起全美關注。

AI協助挑選最佳胚胎 有望提高人工生殖成功率、縮短療程

人工智慧(AI)現在已能協助醫師挑選較有機會成功著床的試管嬰兒(IVF)胚胎，未來有望減少不孕夫妻反覆嘗試的身心壓力與費用負擔。(編輯:王志心)