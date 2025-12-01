【2025/12/1-2025/12/7】闢謠TOP10

Taiwan FactCheck Center

過去一週熱傳的傳言以健康、養生居多，有傳言善意提醒「芥菜湯養腎補鈣」，短短幾日查核組織就收到上百則通報；也有傳言捏造不存在的「上海研究」，錯誤宣稱老人吃糖會比養生更健康。

每年年底必定回鍋的老謠言「今晚10點開始春安專案」也於近日現蹤。內政部警政署保安組先前協助闢謠時表示，春安專案早已改名為「加強重要節日安全維護工作」（節安專案），這是每年農曆春節前夕、期間執行的專案，實行日期並非網傳宣稱的日期。

有關台日中關係，日本首相高市早苗的言行屢被放大檢視，有謠言挪用日本女歌手城南海的演出畫面，錯稱是高市早苗高歌。台灣國防預算的相關討論，也是社群熱議焦點。

本周值得關注的3類傳言如下：

｜AI虛構、以訛傳額 小心「走鐘」的養生建議

很多人喜歡以甜食抒壓，社群不時就會出現吃甜食有諸多優點的論述，近日一則傳言更稱，有上海研究發現，愛吃甜食的老人的記憶力、行走速度、營養狀態、用藥量等健康指數遠遠超過那些一日三餐不離青菜的人，甚至高出8倍以上。

乍看有研究為本，但以「上海、老年人、甜食」等關鍵字搜尋，可知自2024年起，網路就不斷流傳「研究發現吃甜食的老人更健康」說法，且研究來源也眾說紛紜，查核記者實際檢視，都查無該篇研究內容。

網傳說法也與目前的科學證據背道而馳。營養師提醒，吃糖不會讓人更健康，目前醫學實證均指出應該少吃精緻糖。偶爾吃一點甜食確實能使心情愉快、增加血清素分泌，但食物種類的選擇是重點，選擇全榖雜糧類的芝麻糊、蓮子銀耳湯、紅豆湯，會比吃糖果、蛋糕健康。

另一則虛構的健康資訊以AI生成影片，並假借台大、北榮等權威醫學中心名義，誇大渲染「除菌療法」可治療糖尿病。目前雖有研究發現腸道菌對新陳代謝疾病可能有潛力，但並非正規療法。這種意圖以專家背書欺騙民眾的案例俯拾皆是，搭配AI生成的逼真模擬，傳遞錯誤科學資訊。

｜社會交鋒國防預算

臺灣明年度國防預算編列9495億元（含退除役官兵退休給付及海巡支出），大項目為總預算6973億、特別預算1868億及非營業特種基金654億，占GDP比率3.32％。

國防預算相關討論總會挑動臺灣社會的敏感神經，尤其總統賴清德11月26日舉行記者會宣布「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別預算」，預計投入1.25兆元，也帶動社群討論。社群平台有訊息稱：「2026年國防預算9495億+國防特別預算1.25兆，全部加起來就是2.2兆」。

實際上，「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」執行期程為8年，授權金額上限為1.25兆，並非全編在單一年度。

檢視明年度國防預算也可知，明年暫編的9495億元，其實已包含一部分的強化防衛特別預算，只是因為條例草案尚待審議，實際金額仍未可知。

另有一則傳言，挪用先前桃園工廠火災畫面，冤枉是國軍演習炮彈擊中。這種罔顧事實，醜化國軍的傳言一再出現，值得關注。

｜「台灣有事」輿論效應未減 高市早苗傳言熱度高

日本首相高市早苗先前因「台灣有事即日本有事」的相關論述，引起中日關係緊張，台灣社群也持續關注她的言論。12月3日，高市早苗在國會表示「日本在台灣問題上的立場不會有任何改變」，經日本媒體報導後，有台灣媒體報導標題稱《1972年日中聯合聲明「台灣是中國領土不可分割的一部分」 高市：沒有改變》，遭指標題斷章取意。



實際回顧日本媒體的報導可知，日媒指出，高市早苗所稱立場沒有改變，是指日本對於1972年《日中聯合公報》中國所主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，一貫採取「理解並尊重」的立場，而這項立場「沒有任何改變」。



另近期也有影片宣稱是「高市年輕時唱歌的模樣」；實際查核後發現，這是日本女歌手城南海。但因近日社群對高市的關注升溫，也讓無關的舊影片浮上檯面。

（記者：陳偉婷；責任編輯：陳偉婷）