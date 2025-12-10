2025/12/10 Rti精選新聞

總統宣布台積電又將在台南投資 對等關稅爭取15%不疊加

賴清德總統宣布，台積電即將再到台南投資；同時，美國對等關稅目前已經進入最後階段，政府往爭取關稅不超過15%且不疊加的目標邁進。

台上市櫃市值全球第八 總統籲加薪帶動勞資良性循環

賴清德總統表示，截至今年9月底，台灣上市櫃公司總市值已突破3兆美元、排名全球第八。他呼籲上市櫃公司能將成果與員工分享、為員工加薪，帶動勞資良性循環，提升競爭力。

許舒博：行政院思考「非法移工合法化」機制 鼓勵自首重聘

全國商業總會與行政院長卓榮泰座談，理事長許舒博會後指出，會中反應在台逃逸移工多，使得帳面上的移工數遠大於實質可用的移工數，因此呼籲檢討罰則及相關配套。他也透露，卓揆正思考讓「非法移工合法化」機制，鼓勵逃逸勞工自首再重新聘用。

若羅唯仁遭判為商業間諜 學者：英特爾恐切割

台積電提告前資深副總經理羅唯仁涉洩密，學者分析，若羅唯仁判處涉犯國安法，或遭認定為經濟間諜，英特爾很可能會採取「切割」策略，是企業常見的危機公關手段。

1.25兆國防特別條例及政院版財劃法 再遭藍白封殺

立法院程序委員會9日討論下次院會議程，民進黨團提議把新台幣1.25兆元國防特別條例及政院版財劃法列入報告事項，但再度遭到藍、白立委挾人數優勢封殺，民進黨立委則在現場高喊「台灣要安全、不要吳三桂」等口號。

助理費除罪化爭議 韓國瑜：全力捍衛國會助理權益

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法引發爭議。韓國瑜透表示會全力捍衛國會助理的權益、盡力溝通，並提醒朝野黨團任何修法都不該侵害國會助理的工作權益。

劉世芳：近期將邀四大社群平台業者精進打詐

政府宣布限制「小紅書」1年，多位立委質疑為何只對小紅書開鍘，詐騙案件更多的社群平台卻沒事？內政部長劉世芳重申，內政部封禁小紅書於法有據，並透露其他已落地、接受台灣法律監管的平台業者近期將跟政府開會，進一步討論打詐作為。

專題報導／小紅書遭禁惹議 釜底抽薪完成監管專法立法

內政部日前引用「詐欺犯罪危害防制條例」第42條，對「小紅書」發出了1年的限制令，引發了言論自由和國家安全的爭議。對此，學者呼籲政府應儘速完成對國際社群平台或應用程式監管專法的立法，才能釜底抽薪解決問題。

國際刑警組織仍拒我參與 外交部嚴正抗議

第93屆「國際刑警組織」上月在摩洛哥舉行，外交部表示，該組織持續基於政治考量排除台灣，不僅違反其憲章第三條，更嚴重損害其確保及增進全球警察機關合作打擊犯罪的宗旨，外交部對此強烈譴責，並表達嚴正抗議及不滿。

外交部：「舊金山和約」未將台灣交給中華人民共和國

針對中國外長在與德國外長會晤時有關台灣主權的說法，外交部指出，「舊金山和約」並未將台灣交給中華人民共和國，台灣絕非中華人民共和國的一部分，這個說法已獲得國際主要民主國家的肯認。

疾管署：日、韓流感處高點 我國疫情即將回升

台灣流感疫情已連續9週下降，不過，疾管署發言人林明誠提醒，流感疫情即將在近期回升，並將於農曆年前達高峰，且鄰近國家日本、韓國疫情均處高點，他呼籲民眾盡快接種流感疫苗，以降低重症風險。

動漫IP帶動翻轉 誠品出版品銷量逆勢成長3%

誠品書店公布「2025年度閱讀報告」，全年度出版銷量較前一年逆勢成長3%，銷量達930萬冊，關鍵在於今年誠品主打動漫，結合動漫講座、音樂會，甚至辦過連續8小時的動漫馬拉松放映、推出限量周邊商品等多元活動，大幅帶動輕漫圖書營收。

宏都拉斯大選初步計票接近尾聲 總統卡斯楚控川普介選竄改民意

宏都拉斯保守派總統候選人阿斯夫拉9日以4萬多張票的差距，領先競爭對手納斯拉亞，這場大選的計票作業接近尾聲，多個陣營指控存在舞弊和違規行為，現任總統卡斯楚也稱民意遭竄改，並指控美國總統川普介選。

澳洲禁16歲以下用社媒創首例 各國相關規範一覽

澳洲成為全球第一個禁止16歲以下兒少使用社群媒體的國家，包括TikTok、YouTube、Instagram等平台都不能使用。這項禁令正受其他考慮採取類似限制措施的國家密切關注，因為各界對社群媒體影響兒少健康與安全的疑慮日增。

繼上海後澳門演唱會也取消 濱崎步向粉絲致歉

繼上海演唱會被取消後，日本歌手濱崎步透過她的IG帳號宣布，原定明年1月10日在澳門舉辦的演唱會將取消。濱崎步提到，經她的經紀公司與主辦單位協商結果，因為「各種原因」，澳門場演唱會確定無法如期舉行。

專題報導／立法會選舉廢票創新高 港人：對建制派的不信任投票

香港立法會選舉落幕，高達4萬1千多張廢票，相當於每33人就有一人投廢票，創下歷屆新高；而大埔「宏福苑」大火所在的新界東北選區，廢票率更是所有選區之冠。有港人直指，這是一場對建制派候選人的「不信任投票」。