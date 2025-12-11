2025/12/11 Rti精選新聞

前10月經常薪資增幅創26年新高 電子業加班工時有望破紀錄

主計總處10日公布1至10月全體受僱員工經常性薪資平均數為新台幣4萬7,803元，年增3.08%，創近26年來同期最高；實質總薪資年增2.22%，也為近10年同期最大增幅。值得注意的是，10月電子零組件製造業加班工時30.4小時，為近45年半以來新高。

韓入境系統錯誤標示 總統籲韓國尊重台灣人民意志

針對南韓電子入境卡系統(E-Arrival Card)將我國不當列示為「中國台灣」(CHINA TAIWAN)一事，賴清德總統10日上午在出席亞洲民主人權獎頒獎典禮前受訪表示，台、韓民間交流與經貿往來密切，希望韓國能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進。

世界人權日 總統：守護民主自由已刻不容緩

12月10日是「世界人權日」，賴清德總統10日上午在「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」致詞表示，台灣持續用行動致力強化人權，面對當前全球民主倒退、地緣衝突升高，守護民主與自由已刻不容緩，他期盼不分區域、國家和黨派的人們都能團結捍衛普世價值，讓「身而為人的權利」落實在每個人身上，也讓民主的光芒持續照亮全世界。

行政院今將拍板通過《人工生殖法》 脫鉤代理孕母

行政院預計將於今天(11日)院會拍板通過《人工生殖法》，政委陳時中10日受訪表示，本次修法聚焦「婦女生育自由」與「兒童最佳利益」兩大核心精神，修法將適用「不孕夫妻、女性同婚配偶與單身女性」，並將代理孕母議題先行脫鉤，待社會凝聚共識。

11月新生兒出生率再創新低 超高齡社會差臨門一腳

內政部統計，截至今年11月底台灣人口數為2330萬6085人，連續23個月負成長； 11月出生數僅7946人，再創史上新低。65歲以上人口數占比為19.99%，已逼近超高齡社會標準。

週末急凍來襲 高山有望出現局部降雪

中央氣象署表示，入冬首波大陸冷氣團將於13日晚間南下，14日晚至15日清晨達最冷時段，中部以北及東北部平地低溫約12至14度，局部地區可能低於10度；中部以北3500公尺以上高山有局部降雪機率。

基隆河污染元凶將現形？ 環境部：已掌握可疑廠商

針對基隆河污染事件，環境部10日指出，經過稽查後發現盛星動力、運達航運2家業者違規排放廢水並依法開罰，但2家業者並非此次基隆河污染元凶，目前環檢警平台已經掌握可疑廠家，正持續蒐證偵辦當中。

醫美新制將上路 專區公開醫師資訊

衛福部10日再度與醫界協商，確認將於農曆年前推出美容醫學專區，公開醫師姓名與專科等資訊。新制規劃擴大可執行醫美手術的11個大外科並納入家醫科，並以認證取代診所評鑑，預計明年元旦上路。

綠色採購列我國淨零引擎 台日簽MOU重啟環保標章互認

環境部10日宣布與日本簽署「環保標章合作瞭解備忘錄」(MOU)，這也是面對淨零永續浪潮下，環境部重啟環保標章互認的首個合作國家，盼藉由互相採認環保標章、促進跨國綠色貿易，加速達成2050淨零目標。

澳洲禁16歲以下用社媒全球首例 世界各國如何規範？

澳洲10日成為全球第一個禁止16歲以下兒少使用社群媒體的國家，包括TikTok、YouTube、Instagram和臉書(Facebook)等平台都不能使用。其他國家也在評估是否跟進類似限制。

Fed宣布今年第3度降息

美國聯準會宣布今年第3度降息1碼。主席鮑爾表示，Fed現處於可觀望的有利位置，未來是否再降息將依最新數據、經濟前景與風險評估決定。他強調降息並非易事，需在通膨風險與就業疲弱間取得平衡。

諾貝爾和平獎得主馬查多缺席領獎 籲民主國家須為自由而戰

2025年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多在典禮上由女兒代為轉述，強調民主國家若要延續，必須準備好為自由而戰。她原計畫親赴挪威奧斯陸領獎，途中也致電諾貝爾協會主席，但最終仍未能抵達現場。

首爾鐵道、地鐵工會11日起罷工 市府啟動緊急運輸對策

韓國鐵道與首爾地鐵工會相繼宣布罷工，首爾市府啟動緊急運輸對策，11日起增加市區公車班次，地鐵1至8號線尖峰時段維持高運行率，9號線第2、3階段區間工會12日起罷工，但市府已確保最少人力，全天運行維持正常，保障通勤需求。

專題報導：川普鬆綁輝達H200售中禁令 恐引發對中出口管制框架面臨瓦解

川普宣布開放輝達H200高階AI晶片出口中國，25%營收將回流美國，學者指出此舉兼顧經濟利益與削弱中國晶片自主，並將出口限制重心從晶片轉向製造設備，但可能引發美國與盟友間矛盾，威脅既有多邊出口管制框架。

專題報導：美新版《安全戰略》淡化大國競爭 點明第一島鏈具關鍵利益

美國日前發表最新版的《國家安全戰略》，學者直言該內容顯示川普2.0政府開始退出世界秩序維護者的角色，轉而重視自身利益的維護；同時，過往「大國競爭」的概念也逐漸淡化。對印太而言，文中指出第一島鏈對於美國的重要性，並點出台灣的地理戰略意義，但也強調區域盟友需要付出更多責任。

專題報導：不再只是工程師的事！「設計力」讓科技真正符合人性

台灣作為全球科技發展強國，在硬體方面具有難以忽視的關鍵地位，不過，若要讓科技真正符合民眾需求、促進經濟成長、解決社會問題，導入「設計力」是當代全球矚目的趨勢。(編輯:王志心)