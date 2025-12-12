2025/12/12 Rti精選新聞
行政院會在11日通過《人工生殖法》修正草案，擴大包括開放未婚女性與女同性配偶使用人工生殖技術，並評估子女最佳利益，強化親子關係法定地位等。行政院副院長鄭麗君表示，這項修法是以尊重女性生育自主權為基本理念。
國家發展委員會審議通過宜蘭羅東段鐵路高架、及高鐵延伸宜蘭的綜合規劃，接下來送行政院核定後就拍板定案。行政院政務委員陳金德今天(11日)說，他會繼續協助推動，讓宜蘭的關鍵建設穩健展開。
受到今年車市及房市交易清淡，貨物稅、營業稅及房地稅收減少，財政部11日公布1至11月稅收3兆5813億元、年增0.3%，預算達成率94.2%，官員預估今年全國稅收較預算數短少300億至500億元，為近5年首度短徵。
陸委會11日公布最新民調，7成6受訪者贊成中華民國與中華人民共和國互不隸屬。陸委會副主委梁文傑強調，民意支持政府強化自我防衛，全力捍衛國家主權與安全，以實力維護和平。
台北市政府11日表示，市府訪團將於27、28日出訪上海參與「雙城論壇」。台北市長蔣萬安表示，此行將聚焦科技、創新、水治理及職能培訓等市政議題，也會秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則辦理，希望順利成行。
國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法引發爭議。法務部指出，助理費來源屬公帑，若變更性質達成除罪化效果，涉及公共利益與廉政要求，建議廣納各方意見，審慎研議。
內政部11日表示，目前規劃明年替代役備役召訓目標為7萬2千人，役男自明年1月1日起，將可到全新上線的「替代役備役召集預告查詢系統」查詢明年度召訓類別與時程，提早規劃工作與生活安排。
受通膨及家庭經濟壓力影響，弱勢兒少面臨困境，台灣世界展望會11日發布調查指出，有近4分之1兒少為了省錢未吃飯，也有25%國中兒少決定畢業後不繼續升學，比例創四年新高。
諾貝爾和平獎得主馬查多11日清晨現身奧斯陸一家飯店的陽台上，向歡呼的支持者致意。她表示獲美國協助從委內瑞拉的藏身處抵達挪威，未來仍會重返家園。委內瑞拉方面曾表示，一旦她離境，將視她為逃犯。
美國「時代雜誌」2025年年度風雲人物，反映人工智慧對當今世界的深遠影響力，有8名構築及塑造AI發展的重量級人士入列，其中包括台裔美國企業家黃仁勳及蘇姿丰。
墨西哥將對中國及其他與墨西哥無貿易協定國家提高進口關稅，總統薛恩鮑姆11日表示這項措施旨在強化國家經濟。除了中國，韓國、印度、印尼和台灣等也將受到影響。
國際貨幣基金總裁喬治艾娃警告，中國的製造業主導地位有加劇全球貿易緊張局勢的風險，此外中國無法僅靠出口帶動成長，北京應加速採取行動，將經濟轉為由內需拉動。
烏克蘭總統澤倫斯基11日表示，美國仍在施壓烏克蘭於領土方面，對俄羅斯做出重大讓步，好讓俄烏戰爭結束。烏方已對該計畫進行修正，並於本週交給華府一份包含20點的提案，完整內容仍待公布。
專題報導：官媒追查人民「造飛機」 學者：扼殺中國民間科技發展
中國山東有間製麵廠，老闆有能力自製飛機進行買賣，地方政府對此展開相關調查。時事評論人指出，中國有許多社會問題值得官媒深入調查，卻選擇探查一個會造飛機的製麵廠老闆，實為扼殺中國民間科技的發展。
過去製作「含有中文字」的圖片是生成式AI的罩門，結果Google在今年11月推出最新Gemini 3模型後克服這項難關，學者專家指出，設計工具雖有助於大眾應用，但成果好壞仍須回到美學素養與鑑賞教育。
同樣形容台灣街道，「華國美學」是揶揄之詞，韓國人卻樂於在街頭巷弄裡尋找「台灣感性」。專家認為，何謂台灣的設計風格是下一階段的關鍵課題，其中，「華國美學與台灣感性」的辯證值得全民深思。(編輯:王志心)
