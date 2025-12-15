【2025/12/15-2025/12/21】闢謠TOP10

Taiwan FactCheck Center

在台北車站與中山捷運站一帶發生隨機攻擊事件後，相關畫面、評論與臆測在社群網路大量流傳。專家提醒，密集轉傳血腥或驚悚內容，除了可能對民眾造成心理壓力與二度傷害，也可能在無意間放大加害者的能見度，增加模仿風險；在關注事件之餘，應保持理性與節制。

舊謠言「500元假鈔已全面流通」、「市場幾乎都在使用假鈔」再度在網路流傳。不過，近期偽鈔流通率並無異常，若僅依網傳單一特徵判斷真偽，反而容易造成誤判。

在健康傳言方面，部分媒體與社群內容誇大解讀國外研究，將僅限於動物實驗或相關性研究的結果，延伸為「聞臭屁可防失智」、「唱歌就能提升免疫力」等結論。專家提醒，相關研究多未經人體試驗，過度延伸解讀，容易讓人誤以為已有明確的健康或預防效果。

廣告 廣告

本周值得關注的3類傳言如下：

｜隨機攻擊事件引發恐慌 專家籲避免過度曝光與簡化歸因

上週五，台北車站與中山捷運站一帶發生隨機攻擊事件，引發社會不安、憤怒與悲傷情緒。專家指出，這些反應屬於正常心理歷程，但仍建議民眾照顧自身身心健康，避免反覆觀看、搜尋或轉傳血腥、驚悚畫面，以免造成二度傷害。

專家提醒，隨機暴力事件多為多重心理、社會與環境因素交織的結果，在事實與動機尚未釐清前，過早簡化歸因無助於公共安全，反而可能提高風險。研究也顯示，對部分高度脆弱的個體而言，大量媒體與社群曝光可能形成模仿的催化效果。因此，新聞與社群討論應克制呈現方式，避免將加害者作為敘事核心。

推薦閱讀：台北隨機攻擊案 專家籲謹慎討論、避免過度曝光與模仿風險

｜舊謠言「500元假鈔全面流通」再度流傳 目前偽鈔率無異常

近期LINE與社群平台再度流傳「500元假鈔已上市」、「市場幾乎都在使用假鈔」等說法，並宣稱紙鈔「右中左下都有500圖樣」才是真鈔。實際上，這是錯誤訊息。中央銀行指出，近半年內並無網傳圖片序號所指的偽鈔案例，近期偽鈔流通率亦未出現異常；刑事局也說，網傳偽鈔圖片早在2020年與2022年就曾流傳，並非近期出現的新型假鈔。

偽鈔樣態多元，不宜僅憑單一特徵判斷真偽，應掌握「看一看、摸一摸、轉一轉」的基本原則，例如檢視浮出字樣、觸摸字樣是否凸起，以及轉動紙鈔觀察條狀箔膜的光影變化。

｜健康研究遭誤讀 「聞臭屁防失智」、「唱歌防感冒」誇大說法

近日有媒體與社群內容流傳「聞臭屁可降低失智風險」的說法。經查，相關說法源自美國約翰霍普金斯醫學院於2021年發布的一項研究，研究是在老鼠實驗中發現硫化氫可能與腦細胞保護機制有關，並未提及「聞臭屁」，也未證實可預防失智症。專家指出，該研究情境為高濃度化合物注射，與日常生活中聞到氣味差距甚大，無法直接推論為人體效果。

另外，網路流傳「唱歌30至60分鐘可提升免疫抗體、長期唱歌的人不易感冒」的說法。經查，唱歌確實可紓壓，但唱歌與預防疾病的因果關係尚待驗證。

【❌錯誤】網傳「500假鈔已上市，現在整個市場幾乎都用假鈔」？

【❌錯誤】網傳「隨機傷人嫌犯張文的父母是中國籍配偶」？

【?事實釐清】網傳「中共媒體預知北捷隨機攻擊案嫌犯會墜樓」？

【❌錯誤】網傳「聞臭屁味可以降低失智風險」？

【⚠部分錯誤】網傳「長期唱歌的人不容易感冒」？

【❌錯誤】網傳「高市早苗發表挺台言論後，數千艘中國船隻訊號消失」？

【❌錯誤】網傳「兩岸同婚9成都是中國男性，還引發共諜案」？

【❌錯誤】網傳「蘇門答臘大象救起一隻被急流沖走的老虎」？

【❌錯誤】網傳「蔬果養生宜忌，癌症患者不能吃冬筍、紫菜、絲瓜、核桃、檸檬、柚子」？

【❌錯誤】網傳「上海專家發現，吃甜食的老人，健康指數是吃蔬菜者的8倍不止」？

特別感謝排行榜技術提供：#資策會軟體技術研究院

特別感謝排行榜資料來源：#Cofacts真的假的資料

（記者：陳培煌；責任編輯：陳培煌）