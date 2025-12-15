2025/12/15 Rti精選新聞
澳洲雪梨知名景點邦代海灘(Bondi Beach)14日發生針對猶太社群的槍擊事件，造成至少16人死亡。德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)表示震驚，並在社群平台X發文指出，這起事件是「對我們共同價值的攻擊」。
泰國與柬埔寨邊境7日爆發新一輪衝突，至今雙方戰火不僅尚未平息，更蔓延至沿海地區，泰國當局也在14日宣布，與柬埔寨接壤的東南部噠叻府將實施宵禁。
烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)14日呼籲實現「有尊嚴」和平，並要求獲得俄羅斯不會再次攻擊的保證。他正與美國特使和歐洲盟友在柏林會面，尋求結束自二戰以來歐洲最致命衝突的途徑。
香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉及的國安案件將於15日早上10時於西九龍法院宣判。司法機構12日公布，當日開設正庭及7個延伸庭，共116個記者席及507個公眾席讓媒體及公眾旁聽。
香港民主黨14日舉行年度會議，正式通過清盤，這也意味著這個香港最悠久的民主派政黨正式走入歷史。
總統府14日發出通知表示，賴清德總統15日上午10時30分召集院際國政茶敘，行政院、考試院正副院長將出席，茶敘全程採閉門形式進行，會後將釋出照片與新聞稿。
媒體報導指停砍年金、財劃法等相關法案府院擬「不副署、不公布」，民眾黨主席黃國昌14日說，這不是憲政首例，這是憲政災難，總統賴清德與行政院長卓榮泰絕對會成為中華民國憲政史上最大的罪人，請他們三思。
立法院副院長江啟臣14日正式宣布參選台中市長，他表示看到民眾對自己的期待，不會讓大家失望，會全力以赴，並全力爭取黨內提名，設法有機會實踐對大台中的願景。
經濟部指出，經濟部長龔明鑫率團赴歐，與歐方共同召開台歐盟貿易暨投資對話會議，龔明鑫分享台灣面對全球供應鏈去風險化的做法，雙方也就經濟安全、半導體供應鏈韌性等策略性議題深入交流。
賴清德總統出席2025總統盃黑客松頒獎典禮，並在致詞時指出，參與團隊運用數位科技探索兼顧創新與永續的解方，在相關領域提案都充滿創意，並承諾，這些辛苦研究的成果，政府一定會審慎融入到國家政策當中。
曾被譽為「東區珠寶盒」、經營31年的遠東SOGO敦化館14日熄燈，SOGO董事長黃晴雯表示，敦化館如今雖畫上休止符，但也展開SOGO為台灣顧客服務的新篇章。
時代出版與汪精衛紀念託管會14日舉辦《汪精衛生平與理念：一手史料重構民國史》平裝書發表會，書中刊載汪精衛的自傳草稿，和私人書信手稿，並揭露當年種種政治內幕，期盼讓世人更加了解這位中國近代史上備受爭議的政治人物。
日媒報導指出，台積電熊本二廠暫停施工，並考慮將製程從7奈米家族升級至4奈米。分析師表示，若消息屬實「相當合理」，因7奈米產能最大，產能利用率偏低，而AI浪潮下，4奈米供不應求。
中日韓三國13至14日在首爾舉行中日韓衛生部長會議，但中國方面並未由部長級官員出席，僅指派衛健委國際合作司司長級官員馮勇出席。近1個月中日關係緊張，原訂11月舉行中日韓三方文化部長級會議遭中方延後。
阿根廷足球名將梅西13日訪問印度加爾各答，展開他為期3天的「史上最佳」巡迴之旅，吸引眾多球迷不惜重金，只為一睹巨星風采。不料疑似因為主辦單位安排不善，引發現場觀眾不滿，演變成暴動，如今當局已介入調查。
