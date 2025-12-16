2025/12/16 Rti精選新聞

總統籲立院撤回爭議法案 重申願以合憲方式赴國會國情報告

賴清德總統15日晚間針對院際國政茶敘後發表談話指出，立法院強行通過財劃法與反年金改革相關修法，恐造成財政失衡、年金提早破產及重大國政停擺，籲請立法院即刻撤回爭議法案，他願以合憲的方式赴立法院進行國情報告。

民進黨團力挺政院不副署財劃法 國民黨：不會倒閣

行政院長卓榮泰15日宣布不副署再修正版財劃法，並提及立法院可以依憲法增修條文對他提倒閣制衡。對此，民進黨團表示支持行政院所做的決定，國民黨立委翁曉玲批卓揆毀憲亂政，但表示立院應不會提不信任案，因為沒有意義。

政院不副署財劃法 地方首長憂建設與財源受衝擊

財劃法暫不執行，台北市長蔣萬安表示，這會對地方造成嚴重衝擊，須重新盤點財源及市政建設。高雄市長陳其邁表示，解決朝野僵局需符合憲政體制及民主機制，他認為應讓憲法法庭盡速恢復運作。

中國制裁政院顧問岩崎茂 外交部：對台無管轄權

中國外交部宣布制裁行政院政務顧問岩崎茂，外交部表示，中國對台灣人民及其他國家公民在台或第三地參與政治、公共事務及民主活動，並不具任何管轄權；岩崎茂其個人專業參與符合國際慣例，不涉及任何對他國內政的干預。

京華城案開庭 檢方：柯文哲知悉京華城案涉龐大利益仍送研議

台北地方法院審理京華城案15日進行言詞辯論。檢方表示，前台北市長柯文哲知悉京華城涉及龐大利益，仍決定送研議。若當時依訴訟程序處理，不會有京華城案。柯文哲庭訊後表示，法庭上應講事實與證據，不是臆測編故事。

國發會：2025年民間參與公建金額 估2500億歷年次高

2025年即將落幕，國發會15日說明「兆元投資國家發展方案」階段成果，今年民間參與公共建設簽約金額估計將達新台幣2500億元，較去年成長逾5成，可望創下歷年次高。

菲禁台加工豬肉 陳駿季：基於防疫 明年重回非疫區再申請進入

菲律賓農業部對台灣豬肉發出禁令，外界質疑是否有政治考量。農業部長陳駿季表示，據掌握菲國只是防疫考量，農業部明年2月會向世界動物衛生組織申請為非洲豬瘟非疫區，若通過，會再向菲國提出申請准入。

癌藥基金屆滿週年 總統承諾「用多少補多少」維持永續

賴清德總統15日出席「癌症新藥基金週年感恩大會」時表示，政府今年以公務預算挹注癌藥基金新台幣50億元，明年度也將再挹注50億元，後續將視情況持續爭取預算，「用多少補多少」。

示警公務社群帳戶資安風險 資安署給建議

數發部資安署11月資安月報顯示，有機關承辦人Facebook個人帳號使用弱密碼遭入侵，影響與個人帳號綁定的機關粉絲專頁管理權限，致原管理者均被移除。資安署建議，應啟用多因子驗證並開啟安全設定。

李遠：國台交80年等同台灣史 值得拍成電影

文化部所屬國立台灣交響樂團15日廳舉辦80週年特刊《蓄銳80》發布會，文化部長李遠表示，國台交80年的歷史不只是音樂史，也等同台灣史，足以拍成電影。

專題報導：台流音樂東南亞重啟 產業政策思維非改不可

文化部影視及流行音樂產業局啟動「流行音樂拓展東南亞市場計畫」，再度將目光投向泰國、越南、印尼與菲律賓，希望重新打開非華語市場的大門。然而，台灣流行音樂是否準備好，用不同於過去單打獨鬥的方式走出去？

美：烏克蘭可獲得類北約安全保障、烏籲確實安全保障才談領土

美國15日表示，已向烏克蘭提供強而有力、類似北約組織的安全保障，並表示俄國對烏克蘭加入歐盟抱持開放態度。烏克蘭總統澤倫斯基強調，唯有在安全保障條款清晰、具體且可執行的前提下，烏克蘭才會就領土安排做出決定。

黎智英被定罪引國際譴責 中國辯稱不得干涉內政

香港壹傳媒創辦人黎智英15日被法院裁定「串謀勾結外國勢力」等3項罪名成立，引起國際社會譴責。中國外交部發言人郭嘉昆對此聲稱，有關國家「不得以任何形式干預香港司法，干涉中國內政」。

專題報導：黎智英遭定罪 香港正式進入無言論出版新聞自由時代

香港高等法院15日裁定香港壹傳媒集團創辦人黎智英「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物罪」等3項罪名成立。學者專家認為，這等於是某種程度宣布香港已正式進入到沒有出版自由、言論自由，以及新聞自由的時代。

緬甸翁山蘇姬健康堪虞 兒子憂兩年失聯說不定已離世

路透社報導，緬甸被拘禁的前領導人翁山蘇姬健康每況愈下，外界資訊幾乎完全斷絕，讓她的兒子阿里斯擔心，萬一她去世，自己恐怕都不會知道。緬甸軍政府試圖本月稍晚舉辦大選，或許能為其處境帶來轉機。

柬埔寨控泰國侵入境內深處 轟炸吳哥古蹟所在省分

柬埔寨15日指控泰國軍方深入其領土，在邊界衝突再度升溫下，首度轟炸柬埔寨最重要觀光景點、有數百年歷史的吳哥古蹟所在省份暹粒省。

Meta為守住近千億營收 容忍中國廣告詐騙猖獗

內部文件顯示，去年Facebook母公司Meta來自詐騙、賭博及色情內容的中國廣告收入逾30億美元(約新台幣939億元)，儘管Meta致力了解這些濫用行為，卻對可能危害營收的修正措施裹足不前。