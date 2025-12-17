2025/12/17 Rti精選新聞

外交部：日本從未承認台灣是中華人民共和國一部分

針對中國與日本駐聯合國大使在聯合國安理會辯論「台灣有事」議題並提到台灣主權地位的最新事態，外交部台灣日本關係協會副祕書長林郁慧強調，日本「從來沒有承認台灣是中華人民共和國的一部分」。

海纜七法完成三讀 違反船舶識別最重罰千萬

立法院三讀修正通過，完備了「海纜七法」修法。修法後，強迫船舶開啟自動辨識系統，若違規，最重罰新台幣1,000萬元；因過失毀壞或非法危害氣象設施最重罰200萬元；此外，若竊取或破壞海纜，犯案船隻將被沒收。

政院：立院阻斷溝通可能 停砍公教年金修法不提覆議

立法院會12日三讀停砍公教人員年金。政院發言人李慧芝表示，此修法加速退撫基金破產年限，立法院持續忽視政院提醒，且最近一次立院不讓政院說明財劃法覆議案，阻斷溝通可能，因此卓榮泰已表示不會對這兩個法案再提覆議。

總預算至今未審 郭雅慧：盼立院儘速完成審議

行政院長卓榮泰「不副署」國會再修版的「財劃法」，國民黨立委翁曉玲批評總統、行政院長尸位素餐，揚言要嚴審薪資預算、砍薪。總統府發言人郭雅慧回擊，尸位素餐的應該是這群不審總預算的立委。

專題報導／財劃法憲政僵局怎解？ 學者：憲法法庭恢復運作是關鍵

行政院長卓榮泰宣布「不副署」立院再修正版「財劃法」，藉此抗衡立法權，卻也可能加深朝野對立。學者認為，面對台灣當前憲政僵局，僅有兩種可能解方，一是國會提出倒閣以「政治解決」；第二則透過憲法法庭以「法律解決」。

高院認定高虹安沒貪污 助理費為實質補助彈性勻用

停職中的新竹市長高虹安涉貪汙案16日二審宣判。台灣高等法院認定依立法院組織法立法沿革，助理費性質為「實質補助，彈性勻用」，高虹安另聘2助理已超出可支配的新台幣11萬元，沒有貪污犯意。

股匯雙挫 新台幣狂殺貶值9.5分收31.475元

美國科技股賣壓依舊沈重，外資大砍台股並匯出，台灣16日續演股匯雙跌，新台幣盤中摜破31.5元關卡，隨後出口商傾巢而出，央行強力防守，將貶幅壓回1角以內，終場收在31.475元，貶值9.5分，下探5月以來、逾7個半月低點。

川普關稅上路8個月台灣23%商品遭課稅 貿易夥伴中最低

美國總統川普4月以國家緊急狀態為由，對各國開徵關稅。美國媒體披露，川普關稅上路以來，因特定商品豁免條款、與盟友達成的貿易協議，加上進口關稅重疊，已有逾五成國外進口商品躲過這波關稅，其中台灣僅23%商品遭課稅。

越南進口胡椒驗出蘇丹紅 咖樂迪莎莎醬檢出一級致癌物殘留

食藥署公布最新邊境查驗不合格品項，廣紘國際股份有限公司進口的越南「彩虹胡椒粒」驗出蘇丹色素，全數違規產品已在邊境銷毀；此外，日本食品選貨店「咖樂迪」進口的美國「莎莎醬」則檢出一級致癌物「環氧乙烷」殘留。

30年來首度 中國2025年固定資產投資恐陷負成長

中國國家統計局15日公布數據顯示，今年1月至11月中國固定資產投資較去年同期下滑2.6%，這一降幅較1月至10月的1.7%擴大。日媒推斷，中國2025年全年的固定資產投資，將首度出現1995年有這項統計以來的負成長。

宏都拉斯關鍵計票程序陷僵局 最晚12/30應公布結果

中央社16日報導，宏都拉斯總統大選結束已逾兩週，足以決定最終結果的「特別計票」程序卻因政黨杯葛等問題遲未進行，然而儘管經歷種種混亂，全國選舉委員會依法最晚應於本月30日公布勝選者。

雪梨海灘槍擊案男子力阻槍手不幸喪生 英勇行為曝光

澳洲雪梨邦代海灘日前驚傳槍擊事件，一位商店老闆徒手奪槍制伏歹徒不幸中彈受傷，被外界譽為英雄外，還有一名男子與一對情侶力阻槍手行凶卻被槍殺，其英勇行為同樣令人欽佩。

緬甸軍政府稱翁山蘇姬「身體健康」 反駁兒子擔憂

緬甸軍政府16日表示，被拘禁的前領導人翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)「身體健康」。就在一天前，她的兒子告訴路透社，他已兩年沒有收到現年80歲母親的消息，擔憂她可能已經離世。

中國外交部駐港公署致函外媒 要求客觀報導黎智英案

對於壹傳媒創辦人黎智英15日被香港法院定罪，中國外交部駐香港特派員公署發表了一封「致駐港外媒」信，表示希望駐港外媒報導相關新聞時秉持客觀、公正、專業的職業操守，「不被偏見蒙蔽雙眼，不被謊言誤導方向」。

2025十大藝文新聞揭曉 首屆台北戲劇獎奪冠

由北藝大舉辦的2025年度十大藝文新聞排名揭曉，由首屆「台北戲劇獎」登場拿下第一名。文化部長李遠十分肯定這個活動，認為對文化政策的執行十分重要。(編輯：鍾錦隆)