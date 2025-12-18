2025/12/18 Rti精選新聞

美批准對台8項3330億軍售 M109A7等特別預算項目在列

國防部今天表示，美國政府於美東時間17日批准8項對台軍售案，進行「知會國會」程序，總金額達111億540萬美元(約新台幣3330億)，可望於1個月後正式生效。

不副署財劃法 賴清德：是為捍衛憲政秩序非政黨利益

針對行政院長卓榮泰不副署立法院再修版「財劃法」，兼任民進黨主席的賴清德總統17日表示，這是為了捍衛民主憲政、捍衛台灣生存，不是為了哪個政黨的利益。他呼籲全體黨公職支持，並協助向國人說明，一起堅守憲政底線。

立院三讀停砍公教年金 政院：違反3原則擬不副署

立法院會12日三讀停砍公教人員年金，外界關注行政院長卓榮泰是否不副署。行政院17日表示，若有「違反憲法權力分立」、「破壞民主程序」以及「施行後將對國家發展造成無可回復的重大危害」等情形，就會考慮不副署。

育嬰留停津貼增至7個月 勞動部預告修法

勞動部17日預告「就業保險法部分條文修正草案」，除了將就保加保年齡刪除65歲投保年齡上限外，也有條件延長育嬰留職停薪津貼到7個月，草案預告期14天，預計明年送行政院。

「新青安2.0」條件將修改？財長：兩大因素納考量

新青安政策將於明年7月底到期，未來是否修改條件等備受關注。財政部長莊翠雲表示，近期會預擬未來方向，但是否持續實施以及條件是否更改等，房地產以及金融市場走向是主要考量因素。

數位憑證皮夾12月底上路 兼顧便利與隱私

數發部力推「數位憑證皮夾」，強調以使用者為核心，能自主掌控個人資料、強化隱私保護。數發部指出，數位憑證是依循國際標準打造的身分驗證工具，民眾可透過選擇性揭露與分散式架構提升便利兼顧隱私，並有望在海外使用。

平均每日1萬則錯假訊息攻台 國安會揭中共操弄4大敘事

國安會諮詢委員黃重諺在17日播出的網路節目專訪中表示，過去3、4年台灣平均每天在網路上會收到1萬則來自境外的錯假訊息，政府近年會先揭露其操弄劇本，降低這些資訊對台灣的影響力。

傳業界分析記憶體恐缺貨至2028 學者：將成稀有戰略物資

網傳南韓SK海力士內部文件顯示，全球記憶體供需失衡恐延續至2028年。學者指出，國際記憶體大廠調整戰略，著重在AI領域需求，而逐漸淡出低毛利率的消費型記憶體，因此消費型記憶體可能從廉價產品，變成稀有戰略物資。

報告：43%台灣民眾使用生成式AI 40歲以下最多

財團法人台灣網路資訊中心17日發布2025年度台灣網路報告，有43.19%台灣民眾已使用生成式人工智慧，其中40歲以下的青壯年族群占比最多，調查顯示民眾從知道AI到會用AI之間存在明顯落差。

翡翠騎士抵台 今晚西門町與橘色惡魔共演

擁有「翡翠騎士」之稱的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部昨晚(17日)抵台，今晚(18日)將與「橘色惡魔」會合，一起在西門町街頭演出，2名學生代表表示，最期待來到台灣品嘗小籠包。

美次卿：台參與矽和平峰會貢獻寶貴 共推供應鏈合作

美國國務院主管經濟事務的次卿海柏格17日表示，台灣受邀參與美國主導AI供應鏈戰略倡議的首屆峰會，貢獻寶貴，預期未來台灣將持續參與相關討論。美國也正和台灣討論，進行供應鏈安全方面的合作。

G7外長籲立即釋放黎智英 批香港人權與自由續惡化

香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭香港法院裁定「串謀勾結外國勢力」等3項罪名成立。七大工業國集團外長17日譴責香港當局這項判決，呼籲應立即釋放黎智英。

歐盟放寬2035年燃油車禁令 環團批開倒車

歐洲聯盟16日撤回了原訂2035年禁售汽油和柴油新車的計畫，此舉被視為應對氣候變遷的里程碑政策出現轉折，環保團體批評此舉是開倒車，對氣候與就業來說都是壞消息。

奧斯卡告別ABC 頒獎典禮2029年起YouTube獨家直播

美國影藝學院17日宣布，奧斯卡頒獎典禮自2029年起將由YouTube全球獨家直播，結束與美國廣播公司(ABC)長達數十年的合作關係。這意味著奧斯卡將首次轉為僅限線上收看。

專題報導：中國青年冒死拍攝新疆集中營在美面臨遣返 盼獲台灣政治庇護

曾冒死拍攝侵犯維吾爾族人權集中營畫面的現年38歲中國青年關恆，在流亡美國4年後，今年8月遭到美國移民暨海關執法局逮捕拘留，母親羅雲透露，關恆一度表達如果不能留在美國，是否能來台灣的想法，但她知道難度很高。

專題報導：網上笑翻！覆蓋反共投影激光器 遭譏「中國第五大發明」

中國官方正在尋找能阻止大型反共投影行動的方法，最近有業者推出「便攜式高能激光干擾系統」，強調「以光覆蓋光」，網友反諷中國有了「第五大發明」、「不如直接給百姓的眼睛打碼」。(編輯:王志心)