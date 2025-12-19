2025/12/19 Rti精選新聞

修正國安四法 現役軍人、公務員加重刑責 鼓吹戰爭重罰百萬

行政院18日院會拍板通過《國家安全法》、《陸海空軍軍官士官服役條例》等修正草案，明定「鼓吹戰爭」及「對敵效忠」的裁罰。軍人最重關七年，民眾違法可重罰百萬。

勞保撥補及政府負最終給付責任入法 立院初審通過

在朝野立委高度共識下，立法院衛環委員會18日初審通過《勞工保險條例》部分條文修正草案，首度明文將政府撥補納入基金來源，並確立中央政府負最終給付責任。

廣告 廣告

藍白聯手通過移請監院彈劾卓揆 民眾黨團揚言提案彈劾賴總統

行政院長卓榮泰不副署財劃法、總統府秘書長潘孟安18日未列席立法院司法及法制委員會報告，民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強等人提出譴責案，譴責卓揆毀憲亂政，並移請監察院彈劾，另外也嚴厲譴責潘孟安藐視國會。

吳豊山請辭海基會董事長 總統肯定完成階段任務與貢獻

海基會董事長吳豊山18日宣布辭職，總統府發言人郭雅慧表示，總統肯定吳豊山完成階段性任務與貢獻，未來仍將持續借重其所長，敦聘吳豊山擔任總統府資政，協助提供政策建言。

歐盟CBAM計算方式出爐、彭啓明：盡快赴歐談判爭取最大利益

歐盟17日正式公布碳邊境調整機制(CBAM)執行法案，根據計算方式，歐盟免費配額與國內碳費皆可扣抵，環境部長彭啓明表示，將盡快赴歐盟展開磋商，一定會幫產業爭取最大利益，預估明年6、7月可將碳價扣抵計算方式定案。

楊金龍：新青安讓央行處理代價大 房市仍未「軟著陸」

中央銀行理監事會議，18日維持利率不變，也沒有鬆綁第七波房市信用管制。總裁楊金龍表示，多數理事認為國內房價仍沒有多大調整，還未達到房市「軟著陸」的條件。

銀行帳戶凍結或誤判 金管會要求建立快速申訴機制

金管會18日提醒銀行完善模型驗證，避免誤攔合法交易；就銀行對於帳戶凍結或誤判情形，要求建立快速申訴處理機制，包含緊急申訴窗口、專人協助機制等，第一時間解決問題，保障民眾權益。

京華城案張志澄吳順民部分辯論終結 明年326宣判

台北地方法院審理京華城案及政治獻金案，18日諭知被告威京集團財務經理張志澄、台北市議員應曉薇顧問吳順民涉案部分辯結，明年3月26日下午2時宣判。

全教總公布2025十大教育新聞 校事會議、教師荒分佔前兩名

全教總18日公布2025年十大教育新聞，在中小學引發濫訴風暴的校事會議排在第一，第二名則是受到高度關注的教師荒問題；另外，由網路票選的「最驢教育政策」第一名也同樣是校事會議。

東武鐵道黃金列車首度跨海來台展示 映照台日情誼

12月18日台灣鐵路公司與日本東武鐵道締結友好10週年，東武鐵道首度將它們被譽為「黃金列車」的首輛觀光特急列車車頭「日光詣SPACIA」跨海來台於台北車站展出，映照台日友好情誼。

烏克蘭副外長訪北京進行政治磋商 兩國官員罕見會晤

烏克蘭第一副外長基斯利茨亞18日在北京與中國官員會談。中國一直被控協助俄羅斯延長對烏克蘭的戰爭，這次訪問是少見的烏中官員會晤。

獨家／旅韓中國青年：韓國明白台灣是國家 盼兩國別傷感情

韓國電子入境卡申報系統將台灣標為「中國(台灣)」，引發關注。旅居韓國多年的中國民主人士表示，韓國從政府到民間都認為台灣就是個獨立的國家，如果是韓文網頁，向來就寫「台灣」，希望台、韓兩國不要為中國問題傷了感情。

澳洲槍擊後 英國警方：高喊挺巴勒斯坦起義口號將被捕

英國警方17日警告，公開高喊支持巴勒斯坦人口號、呼籲「起義全球化」的民眾將會遭到逮捕，強調在澳洲邦代海灘攻擊事件後「情境已經改變」。

川普簽命令調降大麻管制等級 為醫學研究鋪路

美國總統川普18日簽署行政命令，將大麻重新歸類至第三級管制藥物，為更多使用大麻產品的醫學研究鋪平了道路。

Netflix豪擲30億搶下WBC日本轉播權 大谷翔平是關鍵

明年3月第6屆世界棒球經典賽開打，大型串流平台Netflix取得日本獨家轉播權，電視台則連錄播都未列入規畫。這項決定震撼日本球迷，「大谷翔平效應」被認為是背後關鍵因素。(編輯:王志心)