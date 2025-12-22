【2025/12/22-2025/12/28】闢謠TOP10

Taiwan FactCheck Center

過去一周熱傳的謠言和「AI」密切相關，Youtube平台出現大量「內容農場」頻道，以AI生成各種民生、政策、健康養生有關的影片，並搭配AI虛擬主播或虛擬醫師提升可信度，例如「2026春節長者領12000禮金」、「65歲以上年長者電信月租費隱藏方案曝光」等，看似強打優惠，卻是夾雜錯誤資訊的虛構內容，勾引長者掉入陷阱，也讓官方單位查證電話接到手軟。

過去查核中心發佈「AI醫師陳志明」的闢謠文，也在這幾天引發社群討論、媒體也大量報導－顯見AI假醫師可能引發的公衛隱憂不容小覷。影片裡的「陳志明」醫師煞有介事介紹北榮、台大有革命性糖尿病療法，不僅被兩大醫院否認，連影片的「陳志明」都查無此人。此類AI 影片製作愈見精美、不易辨識，對數位資訊識讀能力有限者可能造成傷害。

本周值得關注的3類傳言如下：

｜假福利政策和優惠 瞄準長者的AI假影片

歲末年終大家都等著領紅包、拿獎金，近日社群最熱傳的訊息是「2026年政府要發春節紅包給65歲以上的老人，總金額達12000」；經過查證，部分地方政府有行之有年的春節禮金，但額度與發放對象不盡相同，並無統一規範，我們查遍了中央和地方政府的公告，都沒有網傳的補助和12000大紅包。

另外還有影片稱台鐵和高鐵針對60歲以上年長者提供特別優惠、三大電信也有樂齡隱藏方案等，都是架接在部分真實資訊上的誤導訊息。大眾運輸、電信公司確實都有年長優惠方案，但內容都跟影片說的不一樣。民眾如果想查真實資訊，可先上台鐵、高鐵、電信公司的網站查詢。



這些快速以AI生成的影片席捲台灣社群，查核中心過去曾經示警，國際研究發現，社媒帳號散播虛假治癒故事，有時是為了銷售特定產品而獲得經濟利益；有些用戶則利用這些虛假故事影片做為一個「入口」，引導人們點閱其他更為極端、更陰謀論的內容。

政治大學新聞系助理教授李怡志也表示，大量虛構內容可能會讓閱聽人建構一個不存在的美好形象，一旦再接觸到其他對描述不那麼正向的內容時，可能產生認知失調，並因此感到挫敗、失望，有一些人會選擇相信自己藉由虛假訊息建構的形象，躲入一個更緊密的過濾泡泡（Filter Bubble）當中，難以與現實溝通。但也有部份的人會因此對真實更加失望，而產生更大的被剝奪感，從而對公共事務冷漠。

｜深呼吸咳嗽治心肌梗塞？ 日常養生要講求科學證據

冬天室內外溫差大，有慢性病民眾要格外注意身體健康。有傳言趁機宣稱，如果突發心臟病，可以靠深呼吸和咳嗽自救；要提醒大家，緊急時刻千萬不要相信民間偏方，有些人用有效，不代表你用就有效！ （學術一點的說，這是倖存者偏差）

醫師解釋，咳嗽可以幫助心臟血液輸出，或許能改善低血壓，但並非急性心臟病發作的標準治療方式。若民眾出現胸痛、胸悶且休息也沒有緩解，應該就醫。

另有網路傳言宣稱沐浴乳含有導致乳癌的有毒成份Paraben；確實，過去有研究發現，Paraben可能會干擾正常荷爾蒙運作，且在乳癌細胞發現較高濃度的Paraben，但機轉和因果關係需要更多研究驗證，尚無法推論Paraben導致乳癌。

專家表示，Paraben是美國、歐盟、台灣等准用的防腐劑，訂有明確的限量規範，符合法規、限量使用應無安全疑慮；且清潔用品通常使用後即沖掉、不會長時間在皮膚停留，經皮膚吸收的可能性不高。

乳癌專家指出，乳癌的風險因子複雜多元，傳言的說法擴大解釋特定的研究結果，因而認定含有Parabens的沐浴乳有問題，而這樣的說法缺乏科學證據，民眾使用沐浴乳不需過度擔心。

｜隨機傷人案社群餘波未停 政治討論湧現

日前台北鬧區隨機傷人案引起大量社群討論，許多陰謀論也在資訊不明時被快速轉傳，例如凶手是中國籍、媽媽是陸配、此波攻擊是第五縱隊所為、北車和中山站前犯案者不同人等，這些說法都已被台灣官方否認。根據目前的調查結果，凶嫌犯案前是一人行動，帳戶金流為家人資助。但陰謀論的說法持續在網路討論流傳。

查核中心觀察，網路上焦慮的說法反映了台灣日漸升溫的政治對立氛圍。中央大學通識中心副教務長王俐容接受查核中心採訪時也表示，傳言將凶嫌母親刻意錯誤指稱為陸配，可能是透過汙名化特定身分，再度引發台灣社會與陸配族群之間的衝突。

王俐容說，此類操作一方面可能強化「陸配帶來負面影響」的刻板印象，另一方面也可能刻意製造陸配家庭對台灣社會的不滿情緒，符合認知作戰中「分化社會、製造對立」的常見手法，因此需要特別謹慎看待。

【❌錯誤】網傳影片「2026春節發放長者12000元禮金」？

【❌錯誤】網傳「65歲以上手機月租費隱藏方案曝光，每月只要149元」？

【❌錯誤】網傳影片「新規定，60歲以上長者若搭乘台鐵、高鐵，可享受特別優惠」？

【❌錯誤】網傳「從牙膏軟管尾端色塊可辨別牙膏成分」？

【❔證據不足】網傳「千萬不要用沐浴乳洗澡，含有Paraben，世衛證實是誘發乳癌致癌物」？

【❌錯誤】網傳「請大聲拒絕所有早安、午安、晚安…問候圖片…因為『駭客』利用設計完美影片、圖片，暗藏{釣魚程式}…藉此竊取個資…東森財經台已連播35集受害情形」？

【❌錯誤】網傳「若心臟病發作，可以用深吸呼和用力咳嗽來自救」？

【?事實釐清】網傳「為了竊取母牛牛奶，小牛被迫戴上鼻環」？

【❌錯誤】網傳新聞畫面「北市隨機攻擊案嫌犯，入陸籍當台灣兵」？

【❌錯誤】網傳「隨機傷人嫌犯張文資金來自特定政黨、臉書按讚特定媒體」？

