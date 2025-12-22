2025/12/22 Rti精選新聞

北市隨機攻擊案釀4死11傷 5人留院中 1人從加護轉至一般病房

27歲張文19日在台北車站、南西商圈隨機攻擊民眾，結果造成15人送醫，包含張文在內共4人死亡。根據衛福部21日傍晚最新統計顯示，11名傷病患中，有2人20日仍在加護病房救治中，其中1人21日已轉至一般病房。

蔣萬安：加碼提供余姓男子600萬撫卹金 下週將辦高強度模擬演練

捷運台北車站及中山商圈19日發生攻擊事件造成多人傷亡，台北市長蔣萬安表示，針對第一時間積極制止犯嫌因而喪命的余姓男子，市府將提供他的家屬新台幣600萬元撫卹金，並將以各種方式紀念他的義舉。

防模仿效應 全國檢察署成立「防範恐怖攻擊應變小組」

為防範台北車站及中山商圈攻擊事件引發模仿效應，進而危害社會秩序與公共安全，台灣高等檢察署成立「督導應變小組」，並責成全國各地方檢察署，成立「防範恐怖攻擊應變小組」，全面強化預警、通報與即時應處機制。

總統賦予後憲新使命 強化災防跟救災訓練且全力參與

賴清德總統表示，他要以三軍統帥的身分，賦予後備憲兵新的使命，也就是每年強化災防跟救災訓練，且每位後憲都要全力參與，並與社會各界、政府各單位，建立深厚互信的合作夥伴關係。

倒數10天！總統憂中央總預算遲未審議通過 邀醫界當說客

立法院尚未審議明年度中央政府總預算案，賴清德總統21日表示，他希望立法院儘快審議並通過預算，並邀請醫界人士一起當說客，否則「國家藥物韌性整備計畫」等重大政策都可能無法推動，恐損及國人健康權益。

泰柬持續交火 柬埔寨：至少50萬人流離失所

柬埔寨內政部21日表示，與鄰國泰國持續2週的致命邊境衝突，已迫使超過50萬名柬埔寨人民流離失所。

馬克宏阿聯勞軍 宣布法國啟動建造新航艦

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）21日宣布，他已經正式批准建造新航空母艦計畫，以取代現役核動力航艦戴高樂號。

雪梨邦代海灘槍擊滿一週 澳洲總理出席追悼活動被噓

澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）猶太節慶槍擊案今天（21日）屆滿一週，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）出席受害者追悼活動時，面臨憤怒民眾的噓聲。

泰國同婚將滿一年 倡議領袖春瑪蓬：平權運動仍未結束

泰國同婚法案2025年生效，成為東南亞第一個承認同婚的國家。這場性別改革之路是許多倡議人士長年奔走所促成，其中春瑪蓬是最具代表性的人物之一。泰國同婚生效將屆滿週年之際，她回顧倡議道路也談及平權運動的下一步。

從黎智英國安三罪成立 香港司法獨立已不復存在

香港壹傳媒創辦人黎智英遭定罪，象徵《港版國安法》實施以來，香港法治與自由持續削弱的趨勢，黎智英的判決在形式上是完成法院審理的程序，但是在實質與程序正當性上，無疑是香港自治下的司法獨立已被政治審判給取代。

美烏俄舉行三方會談？ 克里姆林宮否認

克里姆林宮今天(21日)否認，美國、烏克蘭與俄羅斯正籌備三方會談。值此此際，外交官正齊聚邁阿密，討論如何終結俄烏戰爭。

日本戶籍可寫台灣 「台灣女婿」瀧波宏文揭正名內幕

「台灣女婿」前農林水產副大臣、參議員瀧波宏文，21日應日本李登輝之友會邀請發表專題演講，揭露日本今年5月上路的修正後戶籍法，終於實現「台灣出身者可在戶籍登記時，可實際填寫台灣」，檯面下推動多年的關鍵過程。

日經民調：高市早苗內閣支持率75％ 連3個月突破7成

日本經濟新聞社與東京電視台於19日至21日進行的最新民調顯示，高市早苗內閣的支持率為75％，與11月前次調查持平；「不支持」為18％，同樣與前次調查相同。高市內閣自10月組成以來，連續3個月維持7成以上支持率。

食物銀行外大排長龍 民生物價高考驗川普支持者耐心

美國總統川普（Donald Trump）在去年的總統大選，靠著降低生活成本的承諾，橫掃密西根州鄉村地區選票。如今遲遲降不下來的通貨膨脹率正在測試這項承諾，也考驗支持者的耐心。

AI股遇風吹草動就修正 學者：美股CAPE已近網路泡沫高點

甲骨文、博通以及AI雲端運算公司CoreWeave，近期股價再度出現較大幅度修正，讓外界再次審視AI是否泡沫化。學者指出，當年網路泡沫化時，被稱為席勒本益比的CAPE上衝至40，目前即便還沒到，但也相當接近。(編輯：鍾錦隆)