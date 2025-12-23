2025/12/23 Rti精選新聞
行政院22日公布中選會主委、副主委與委員共7位的提名名單，國民黨、民眾黨立法院黨團表示，中選會委員懸缺已久，樂見優秀人才早日進入中選會，將依照立法院法定程序，依法審查。
國民黨團22日到北檢告發大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥涉嫌枉法裁判罪。民進黨表示，國民黨團帶頭在立法院提出毀憲亂政的修法，被憲法法庭宣告違憲，如今違憲的人卻攻擊守護憲法的人，顯然是「做賊喊抓賊」。
「剴剴」遭虐死案，二審台灣高等法院22日晚間辯論終結，明年1月27日宣判。最後陳述時，保母劉彩萱起身鞠躬哭著說，對不起，會請律師跟被害家屬談賠償；劉若琳則沒話說。
余家昶捨命制止北捷隨機攻擊案嫌犯張文而身亡，外界關注能否入祀忠烈祠。立法院內政委員會22日通過臨時提案，為感念余家昶的義行，在尊重家屬意願下予以協助，依褒揚條例由原籍地方政府提報辦理。
專題報導／隨機攻擊引恐慌 專家：危險個案「隱形化」 疏離親友是警訊
日前發生的台北市隨機傷人事件引發社會高度恐慌，嫌犯的心理狀態、犯案動機也尚未釐清。精神科醫師與諮商心理師表示，在網路時代下，要辨識出潛藏的危險個案越來越困難，但疏離親友是一大警訊。
日本央行宣布升息1碼，資金重回台北股市，三大法人22日買超新台幣395億，台股加權指數終場上漲453點，收28149點。分析師認為，近期外資陸續放耶誕節長假，但在元月效應以及農曆過年前，可關注內資布局紅包行情。
關稅變數未解、AI支撐景氣 中研院看2026年經濟成長3.71%
中央研究院經濟研究所22日公布最新經濟成長率預測，今年在AI與高速運算等相關應用需求擴張帶動下預估為7.41%，明年成長力道將略轉為緩和，但AI仍有支撐力道，預估成長率為3.71%。
主計總處22日公布11月失業率為3.33%，月減0.03個百分點，連續3個月下滑，並創下25年來同月最低。其中，工時不足就業者持續減少、工作場所業務緊縮人數也都下滑。
立法院於近期三讀通過光電三法修正案，強制多類光電案場設置須做環評。光電產業永續發展協會理事長沈尚弘強調光電產業需要的是「精準治療」，以改進不完善的法規；而非修法後如同「化療法案」的光電三法，連同好細胞一同殺死。
柬埔寨22日再度指控泰國對其發動空襲。而就在數小時前，泰國外長才宣布泰柬兩國達成共識，將在本週舉行會談以平息邊境衝突。
越南執政黨共產黨高階官員22日展開一場為期兩天的會議，該會議預計將遴選越南未來5年國家領導的候選人。
美國總統川普的政府正從大使和其他高階使館職位上召回近30名職業外交官，並啟用被認為完全支持普總統「美國優先」政策的人員，以重塑美國在海外的外交姿態。
美國國土安全部部長諾姆22日表示，委內瑞拉總統馬杜洛必須下台；這是迄今為止最明確的跡象之一，表明華府正尋求委國領導階層更迭。
美國總統川普將任命路易斯安那州州長蘭德瑞為美國格陵蘭特使，蘭德瑞22日在社群平台X上表示，將協助川普「讓格陵蘭成為美國一部分」，引起丹麥政府不滿，將召見美國駐丹麥大使。
瑞士多個滑雪區面臨罕見的暖冬衝擊，低海拔無雪，高海拔雪場的雪量過少，只能儘量集中維持雪道，著名雪區更有過半雪道關閉。另外，中國東北氣候暖化，黑龍江省會哈爾濱19日氣溫達攝氏3.8度，創同日觀測史上新高。
