2025/12/24 Rti精選新聞

藍白提案彈劾賴總統、府：合法合憲下予以尊重

藍、白黨團不滿賴政府不副署、不執行財劃法修法，23日在立法院程序委員會正式提案彈劾賴清德總統。對此，總統府發言人郭雅慧表示，只要合法合憲、程序完備，總統都予以尊重。

藍白聯手挾人數優勢 第4度封殺1.25兆國防特別條例

立法院程序委員會23日開會，朝野激烈口角，在藍白立委聯手下，再度封殺行政院所提1.25兆國防特別條例及財劃法草案排入26日立法院會的報告事項議程，無法交付相關委員會審查。

總統盼台日持續深化合作 鈴木馨祐：絕不容許台灣有事

賴清德總統分別接見日本前法務大臣鈴木馨祐暨「TY會」會長瀧波宏文。鈴木馨祐表示，「台灣有事就是日本有事」，絕對不容許讓台灣有事，日本會竭盡所能協助與防範，並持續加深台日關係的發展。

余家昶捨身阻暴 桃市府明年春祭入祀忠烈祠

台北市19日發生隨機攻擊釀嚴重死傷，設籍桃園市的余家昶為制止而傷重不治。桃園市政府23日表示，將安排余家昶入祀桃園忠烈祠，入祀儀式預計在明年忠烈祠春祭期間正式辦理。

內政部將納「暴力攻擊應處」於韌性演習與小橘書內

近期北市發生隨機傷人事件，造成社會不安。內政部長劉世芳表示，未來各類防衛韌性演習中，將納入隨機暴力攻擊等科目想定，明年也會將民眾如何應對的部分，納入《台灣民眾安全指引》的內容中，預計電子版會先行上路。

卓榮泰：2024年台灣「清廉印象指數」獲歷年最佳

行政院長卓榮泰23日主持「中央廉政委員會第31次委員會議」，他說，台灣在各項國際廉政評比持續提升，像2024年「清廉印象指數」排名第25名是歷年最佳。

道交條例三讀 行車吸菸、騎機車用手機罰鍰提高至1200元

立法院23日院會三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案，針對機車駕駛人行駛時手持使用手機；汽、機車駕駛行車時手持或吸食香菸影響他人行車安全，罰鍰提高至新台幣1,200元。

若未取用原住民姓名 部分族人將喪失原住民身分

原住民族委員會23日表示，部分從非原住民父或母姓的族人，若在明年1月5日之前未取用或並列原住民傳統姓名，將依法喪失原住民身分；建議族人務必在期限前完成登記。

利比亞參謀總長搭機墜毀土耳其 機上5人全數罹難

土耳其與利比亞官員表示，利比亞武裝部隊參謀總長與其他4名乘客，23日搭乘一架商務噴射機從土耳其首都安卡拉起飛後不久墜毀，機上人員全數罹難。

以色列防長：以軍不會撤離加薩 將重建軍事屯墾區

以色列國防部長卡茲(Israel Katz)23日在一場演講中誓言，以色列軍隊絕不會撤離加薩走廊(Gaza Strip)，並計畫在加薩北部建立前哨基地。在美國等各方持續斡旋加薩第二階段停火協議之際，這番不利談判的言論引發廣泛關注。

中國特使赴泰國柬埔寨調停 分別會見兩國總理

中國外交部23日發布消息，指中國外交部亞洲事務特使鄧錫軍18日至23日先後前往柬埔寨和泰國，穿梭調停兩國衝突，並分別會見兩國總理及軍事、外交首長。

川普宣布新「川普級」戰艦 打造美國海軍黃金艦隊

美國總統川普宣布了建造新型「川普級」戰艦的計畫，這些戰艦將更大、更快、且比以往任何戰艦「強大100倍」，旨在鞏固美國海軍的主導地位。該計畫將先建造兩艘船艦，作為擴建後的「黃金艦隊」的一部分。

因應俄羅斯威脅 芬蘭後備役年齡上限延至65歲

芬蘭22日表示，2026年將把後備役年齡上限從60歲提高至65歲，以強化國家軍事準備，因應鄰國俄羅斯構成的任何威脅。

反制不公平競爭 美國宣布2027年中對中國半導體徵收關稅

美國貿易代表署(USTR)23日宣布，將從2027年6月起對來自中國的半導體產品課徵關稅，具體稅率最遲將在實施前一個月公布。

倫敦挺巴勒斯坦示威被捕 環保少女童貝里獲釋

英國警方表示，瑞典環保活動人士童貝里（Greta Thunberg）23日在倫敦一場支持巴勒斯坦的示威活動中被捕後，目前已經獲釋。(編輯:王志心)