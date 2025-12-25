2025/12/25 Rti精選新聞

國家黨阿斯夫拉當選總統、讚台宏有邦交「比現在好百倍」

宏都拉斯全國選舉委員會24日發布總統選舉正式結果，宣布親台的國家黨候選人阿斯夫拉當選總統。這位67歲政壇老將選前曾直言，宏國和台灣有邦交時的情況「比現在好百倍」，承諾當選後將與台灣復交。

賴總統悼北車攻擊罹難者 籲速審總預算讓社會韌性資源到位

賴清德總統表示，守護國人的生命財產是政府最重要的職責，針對人群聚集的公共場所將持續強化整體維安作為，建立更機敏的反應制度，提升全社會韌性。

北市26日辦高強度演練 蔣萬安要求納入細胞簡訊發送

因應北市隨機襲擊事件，北市府將於26日舉辦「高強度演練」。台北市長蔣萬安表示，他已要求消防局將細胞簡訊發送作業納入實體演練，作為後續精進調整的參考。他提醒，細胞簡訊內容務必清楚標示為測試訊息，避免造成恐慌。

卓揆接見日前外務大臣河野太郎 盼深化台日經貿關係

行政院長卓榮泰24日接見日本前外務大臣河野太郎眾議員一行。卓榮泰致詞時表示，台、日已建立具長期互信基礎的夥伴關係，雙方在經貿、投資與科技等領域持續深化合作，盼共同促進印太地區的和平與發展。

日眾議員：訪台討論如何提高嚇阻能力

來台訪問的日本眾議員鈴木馨祐等人24日在日本台灣交流協會接受媒體聯訪。鈴木馨祐表示，這次訪台與賴清德總統等高層政要會晤，討論雙邊關係與區域情勢，並針對避免「台灣有事」而需要提高嚇阻能力相關議題互相交換意見。

京華城與政治獻金案辯論終結 2026年3月26日宣判

北院審理京華城等案，昨天政治獻金部分辯論結束，24日由被告應曉薇、沈慶京、柯文哲進行京華城案辯論。審判長晚間諭知全案辯論終結，定明年(2026年)3月26日下午2時30分宣判。

「全國社宅需求統一登記平台」入法 朝野立委支持

立法院內政委員會繼續審查「住宅法」部分條文修正草案，關於婚育宅保障比例及全國社宅需求統一登記平台，朝野立委都支持入法。不過，因內政部認為這次修法與社宅政策及地方政府密切相關，盼審慎考量，因此預計下週一續審。

國民黨首波縣市長提名 鄭麗文盼2026翻轉南台灣

國民黨正式進行2026年地方選舉首波縣市長提名，確定由立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉分別競選台南市長、高雄市長、屏東縣長，並提名台東縣議會議長吳秀華參選台東縣長。鄭麗文期許國民黨能在明年地方選舉翻轉南台灣。

綠營選對會拍板 彰化縣長徵召立委陳素月參選

民進黨選對會24日拍板將徵召在「類初選」中民調首位的民進黨立委陳素月明年參選彰化縣長。另外，據了解，基隆市長預計徵召基隆市議長童子瑋參選，但還有待選對會徵詢確認。

北捷搭乘新規 無正當理由戴頭盔面具拒絕運送

捷運台北車站等處19日發生隨機攻擊事件，台北捷運24日宣布旅客搭乘新規，若無正當理由佩戴防毒面具、頭盔、面罩等裝扮，足以引發危安疑慮且經勸導仍不改善者，將拒絕運送。

托育專法要求監視影像強制上傳 全教總批數位裸奔盼撤回

衛福部提出的托育專法目前正在立法院審議中，其中有強制托嬰中心將監視影像上傳的部分。全教總表示，這種做法根本是數位裸奔，嬰幼兒私密隱像一旦被外流，將造成無法彌補的傷害，同時對托育人員的信任感破壞殆盡，盼撤回。

新台幣匯率低估？央行：出口成長不代表貨幣必然升值

近日媒體專訪國外學者指稱新台幣匯率遭低估，中央銀行24日發布新聞稿強調，金融帳交易已成為決定匯率的主因，一國出口持續增加，不代表貨幣必然升值，也不宜以此認定新台幣匯率低估。

結束17年流亡 孟加拉反對黨領袖拉曼將返國

身為孟加拉長期執政家族的繼承人、同時也是該國最具影響力政黨領袖的拉曼（Tarique Rahman），在流亡17年後，即將於關鍵大選前返國。

華郵：倉庫改建收容所 川普擬像快遞包裹遣返移民

華盛頓郵報掌握到招標草案後披露，美國總統川普政府擬大幅改造移民拘留系統，包括整修工業倉庫收容上萬遭拘留移民，目標是興建7座大型收容中心，把人當快遞包裹般加速遣返作業。

俄羅斯民調：多數民眾預計2026年結束俄烏戰爭

全俄羅斯民調研究中心24日公布的調查顯示，多數俄羅斯人預計2026年將結束與烏克蘭的戰爭。

俄羅斯2026年恐升級對歐混合戰 英國籲全民防衛

俄羅斯全面侵略烏克蘭將滿4年，英國安全事務專家示警，明年是關鍵一年，隨著俄方至今軍事成果有限，財政和經濟壓力日增，莫斯科恐升級對歐洲的灰色地帶衝突和混合戰攻勢，需採取「全民防衛」策略。