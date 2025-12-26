2025/12/26 Rti精選新聞

行憲日向立院喊話 總統：以政治理由擋總預算 奢談憲政

25日是行憲紀念日，賴清德總統語氣嚴肅地向立法院喊話，明年的中央政府總預算仍停留在立院程序委員會，若連國家發展與人民所需的基本預算都因政治因素受阻，「不要再談什麼憲政」，他呼籲朝野儘速完成總預算的審議。

藍白彈劾總統戰線拉至明年520 綠批政治攻擊 藍稱與人民對話

藍、白各自提案彈劾賴清德總統，藍營並規劃在全台22縣市舉辦公聽會，最終於明年520進行全院彈劾表決。對此，民進黨表示在野黨顯然是拿憲法工具進行政治攻擊，製造社會對立。國民黨則說是為了與人民對話。

桃機第三航廈北廊廳啟用 卓揆：打造國際觀光新門戶

行政院長卓榮泰25日出席桃園機場第三航廈北廊廳啟用典禮，他讚揚施工與營運團隊在高標準工程品質下順利完成任務，此次啟用的北廊廳將提供國際旅客更高水準的服務。

宏都拉斯選出新總統 外交部籲當選人以民爲本

中美洲國家宏都拉斯總統選舉結果出爐，美國政府已表態支持當選人阿斯夫拉。外交部表示，尊重宏都拉斯人民依憲政體制並透過民主機制選出的新任國家領導人，同時呼籲當選人以對宏國人民有利為出發點推動新政。

在野聯手推「台灣未來帳戶」、綠委：總預算不審都是白談

國民黨與民眾黨25日舉辦記者會，宣布將推出「台灣未來帳戶」特別條例。為下一代準備第一桶金。拋出類似方案的民進黨立委郭國文表示樂見在野黨「拿香跟拜」，但若在野不打算審明年度中央政府總預算，所有新興計畫都是白談。

少子女化辦公室成效遭質疑 李慧芝：將推少子女化對策計畫2.0

有官員稱少子化辦公室從來沒有成立過。行政院表示，衛福部早在2017年就於部內提出任務編組性質的「少子女化對策辦公室」跨司署研議相關政策，隔年進一步拉高層級，由行政院提出少子女化對策計畫。

家貓未植晶片明年元旦起開罰 最高可罰1萬5

農業部今年開始實施家貓應植入晶片並為指定辦理登記的寵物，但僅宣導未開罰，明年1月1日起，違反規定者最高可處新台幣1萬5,000元罰鍰，以強化飼主的責任。

泰國南瑤媽祖宮動土大典 大型宮廟盼5年內落成

泰國南瑤媽祖宮25日舉行建廟動土典禮，場面隆重，建廟委員會主席郭修敏表示，盼新廟2年內能上梁、5年內完工。主委林朝坤說，建新廟不僅是延續信仰，更是傳承文化，將持續深化台泰情誼。

仿真人形華麗迎賓 楊麗花首次大型個展登場

從宜蘭囝仔到跨世代巨星，楊麗花的舞台人生一次打開！國立傳統藝術中心25日起在宜蘭園區推出「世紀初戀．楊麗花」歌仔戲特展，從仿真人形、戲服道具到AI互動，讓觀眾回顧台灣歌仔戲的輝煌年代。

教宗上任首篇耶誕文告籲俄烏對話 主持彌撒提加薩困境

羅馬天主教教宗良十四世25日發表上任以來首篇耶誕文告，他呼籲俄羅斯與烏克蘭找到「勇氣」，啟動直接對話，並在耶誕節正日彌撒中提及加薩嚴峻的人道局勢。

洪災重創印尼蘇門答臘 災區信徒滿目瘡痍中參與耶誕彌撒

印尼蘇門答臘南塔巴努地區在遭逢致命洪災後迎來別具意義的耶誕節。數十名信徒25日齊聚在當地一座教會，參加災後首場耶誕彌撒，根據統計，這場洪災已造成至少1,129人死亡，另有170多人仍下落不明。

俄軍機頻進逼領空 波蘭：在波羅的海攔截俄偵察機

波蘭軍機25日在波羅的海上空攔截1架接近領空的俄羅斯偵察機。自9月以來，北約組織東翼國家一直處於高度戒備狀態。超過20架俄羅斯無人機曾侵入波蘭領空，愛沙尼亞先前也曾遭3架俄羅斯軍機侵入達12分鐘。

伊斯蘭國謀劃耶誕和新年攻擊 土耳其拘捕115人

伊斯坦堡檢察長辦公室25日表示，土耳其當局已拘留115名疑似激進聖戰團體伊斯蘭國成員，他們謀劃針對土耳其境內耶誕節和新年的慶祝活動發動攻擊。

金正恩釋出訊號 北韓未來5年持續發展飛彈

北韓領導人金正恩在今年最後一季視察主要的軍火企業時釋出訊號，北韓將在未來5年持續發展飛彈。而金正恩已批准主要軍火企業現代化的文件草案，並將在預計2026年初召開的北韓勞動黨全國代表大會中提出。

中國「一胎化」政策推手彭珮雲辭世 再度喚起社會慘痛回憶

中國「一胎化」政策推手、前國家計劃生育委員會主任彭珮雲日前逝世，享壽96歲。儘管北京當局近年來已放寬生育限制，但出生率下滑卻是不爭的事實，因此消息一傳出，中國網友不僅沒有表示哀悼，反而罵聲連連。

專題報導：傷痛的2025年！ 香港年度代表字揭曉

香港宏福苑大火奪走100多條人命，震驚全球；黎智英案三罪全部成立，令許多人感慨不已。2025年即將結束，多位海內外港人為今年選出代表字，分別為焚燒的「焚」、國殤的「殤」、困住的「困」、終結的「終」，以及善良的「善」。

專題報導：Netflix收購華納兄弟 影視產業將迎來什麼樣的未來？

本月初，全球串流霸主Netflix宣布收購影視巨擘華納兄弟與旗下精品內容代表HBO Max。消息一出，引起全球影業譁然。隨後，另一傳統影業巨頭派拉蒙天空之舞出1084億美元天價進行敵意併購。至今，收購案尚未定案，仍存變數。