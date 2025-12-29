【2025/12/29-2026/1/4】闢謠TOP10

Taiwan FactCheck Center

過去一週，社群平台流傳多起值得關注的傳言內容，類型橫跨軍事認知作戰、假冒品牌的詐騙訊息，以及鎖定高齡族群的AI生成假政策、假福利影片。

中共解放軍12月29日宣布舉行「正義使命-2025」演習後，社群平台流傳「無人機俯瞰台北101」說法。專家指出，相關影像研判可能為遠距離拍攝，卻被誇大解讀，屬於軍演期間常見的心理威嚇與認知作戰操作。另一則訊息「海警封鎖台灣港口」，是中國官媒誇大宣稱台灣4個港口遭到中國海警船封鎖；實際上，中共軍演期間，台灣各大港口航運正常，沒有被封鎖。

還有詐騙集團近期利用假冒「遠通電收」寄送催繳信件，以及偽造「7-ELEVEN問卷抽獎」活動連結，誘騙民眾輸入個資與信用卡號。

此外，有AI生成的影片散播錯誤生活資訊，將「健保卡」功能與「高齡駕照繳回補助」誇大或扭曲，實際上內容多處與現行政策不符。

本周值得關注的3類傳言如下：

｜無人機「俯瞰101」疑為長焦拍攝假象、海警封鎖4港口是誇大訊息

中共軍演期間，相關影像與傳言在社群平台流傳並引發熱議。一段由解放軍發布、宣稱「無人機俯瞰台北101」的影片，被解讀為共軍無人機已飛越台灣上空。不過，軍事與無人機專家指出，該影像呈現平視構圖、缺乏高空拍攝應有的透視感，較可能是利用長焦鏡頭在24海里外遠距離拍攝所產生的壓縮效果，或經後製剪輯變造而成。

此外，部分台灣媒體引用中國官媒《環球時報》報導「中國海警封鎖基隆、台南、高雄、花蓮港口」。這是誇大訊息，經檢視船舶動態系統與航港局資訊，台灣各大港口航運正常，雖部分航線因演習繞道，但船隻均可正常進出，並無港口遭封鎖狀況。

｜不明連結勿點！假遠通郵件騙信用卡號、假7-11問卷盜個資

近期有民眾收到假冒「遠通電收」的電子郵件，要求繳交停車費。經查，這些連結均非官方網址，點入後會要求輸入信用卡資料，實為釣魚網站，遠通電收已強調不會發送無車號的催繳簡訊或信件。

此外，網路也流傳「填寫7-ELEVEN問卷調查可抽1萬元」的連結，亦已被證實為詐騙網頁。台灣7-ELEVEN官方並未舉辦此類活動，資安專家提醒，此類假抽獎網站旨在騙取個資或資金，民眾切勿輕信不明連結。

｜AI生成影片錯誤百出 健保卡密碼與高齡駕照補助遭扭曲

近期YouTube與社群流傳多支疑由AI生成的影片，但內容多處錯誤。其中網傳「健保卡背面藏有黃金密碼」說法完全虛構，健保卡僅為醫療憑證，無所謂隱藏密碼；影片中關於成人健檢與癌症篩檢的年齡補助資訊也多為舊制或錯誤數據。

另一則網傳影片宣稱「2026年起高齡駕照繳回最高現賺3萬6，每月TPASS搭到飽」。實際上，交通部針對70歲以上繳回駕照長者的補助方案，是提供大眾運輸票價「補助50%、每月上限1500元」，為期2年，並非免費搭到飽。

