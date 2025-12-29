2025/12/29 Rti精選新聞

蔣萬安快閃上海雙城論壇、2025雙城論壇留下多項紀錄

台北市長蔣萬安28日結束雙城論壇行程，當日往返上海台北，是論壇期間待在上海時間最短的台北市長。他期盼在不久的將來，當大家談到台海時，想到的不是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮。

賴總統：堅定維持現狀 盼中國尊重中華民國存在事實

賴總統表示，身為總統，最重要的使命就是保護國家安全、維護區域和平穩定，他不會挑釁中國，也不會像「兩蔣時代」反攻大陸，因此，堅定維持現狀，也希望中國尊重中華民國存在的事實。

廣告 廣告

賴總統：願意赴立院國政報告 但無法一問一答因為會違憲

賴總統28日表示，若有必要，他願意根據憲法及大法官解釋的憲政程序進行國政報告，但沒辦法一問一答，因為這違反憲法法庭的釋憲；若創先例，未來的總統恐怕也必須要這樣做，憲政體制一旦混亂，非國家之福。

1227宜蘭強震 氣象署：未來一週恐有規模5.5至6.0餘震

宜蘭外海27日晚間11時5分發生規模7.0地震，中央氣象署指出，這起地震僅次於1999年921大地震、去年0403地震，為台灣第三起規模破7的地震，未來一週需注意可能有規模5.5到6.0餘震，請民眾當心。

周杰倫驚喜現身見證 林書豪高掛7號球衣告別傳奇

新北國王28日晚間為林書豪舉辦「Linsanity Forever」球衣退休儀式，不只回顧他15年的職業生涯，也以最盛大的方式，替這位傳奇球星留下永遠難忘的一夜。好友、華語天王周杰倫驚喜現身，更為這場引退儀式帶來溫暖與笑聲。

以色列承認索馬利蘭獨立 外交部：尋求三方合作契機

以色列承認索馬利蘭為獨立主權國家，外交部28日表示，樂見與歡迎，並持續尋求與以色列及索馬利蘭政府更多合作契機。

特戰中心訓練突擊兵 背40公斤裝備不分晝夜跋山涉水

陸軍特戰訓練中心日前展開10天9夜期末測驗，10餘名學員背負40公斤裝備，歷經叢林、水域及城鎮環境驗證戰術運用及野外生存能力，教官亦在深夜下達臨時狀況，最終僅7名學員通過測驗，並躍下22公尺高信心塔，象徵完成挑戰。

泰國大選正式起跑 各政黨完成總理候選人登記

泰國政黨28日提交總理候選人名單，各黨人士難得齊聚，支持者熱情集結，揮舞看板、喊口號為心中人選全力動員，相互較勁。泰國政黨最多可提名3名總理候選人，國會大選預計明年2月8日舉行。

內戰陰影下投票 緬甸政變後首場大選冷清登場

在內戰陰影與選舉公信力備受質疑下，緬甸選民28日於全國大選中投下選票，但投票率明顯偏低。這是緬甸自2021年軍事政變以來的首場大選。

中國低價商品轉向歐洲東南亞 多國仿效川普加徵關稅自保

美國總統川普的關稅政策，以及中國產能過剩，正對全球貿易造成嚴重衝擊。被排除在美國市場之外的低價中國產品正大舉進入歐洲與東南亞，如今這些國家也開始仿效川普的作法，陸續採取或考慮以反制關稅來保護自身市場。

共軍2上將1中將遭官宣落馬 被罷免人大代表職務

中國全國人大常委會27日公告，數名共軍高階將領被罷免全國人大代表資格，其中，中央軍委政法委書記王仁華上將、武警部隊政委張紅兵上將、中央軍委訓練管理部部長王鵬中將是首度被證實涉嫌嚴重違紀違法落馬。

中國多地臨時取消2026跨年夜活動 管制熱點區域

2026跨年將至，中國多數民眾將迎來一個黯淡的跨年夜，因為多地宣布臨時取消跨年夜活動，還管制熱點區域呼籲不聚集。香港也因為發生宏福苑大火，取消維多利亞港跨年煙火活動。

俄烏戰爭爆發以來 首見2名港人加入烏軍陣亡

2名參加烏克蘭部隊的香港青年，當地時間26日在烏克蘭南部的札波羅熱執行任務時遇襲身亡，是俄烏戰爭爆發近4年來首度有港人在戰場陣亡。香港入境處27日證實已接獲家屬求助，正在了解情況，並將依家屬意願提供可行協助。

「性感小貓」碧姬芭杜逝世享壽91歲 從性解放象徵到畢生推廣動保

法國影壇傳奇女星碧姬芭杜28日驚傳逝世，享壽91歲。碧姬芭杜年輕時以美貌聞名，是1950及1960年代性感象徵，也是性解放代表人物之一，但她後來選擇急流勇退，投身動保運動。

冬季風暴襲芬蘭8萬戶斷電 數百人零下5度戶外候機

強烈冬季風暴「漢尼斯」(Hannes)27日起侵襲芬蘭，造成超過8萬戶斷電，拉普蘭地區3座機場一度關閉。羅瓦涅米機場28日晚間仍持續混亂，數百名旅客在攝氏零下5度的戶外排隊，森林災損則估計達數百萬歐元。(編輯：鍾錦隆)