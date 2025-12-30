2025/12/30 Rti精選新聞

共軍環台軍演 總統籲給予海巡、國軍最大支持

國防部29日在臉書發布國軍備戰操演的影片，賴清德總統在影片下方留言，請國人一起給海巡及國軍最大的支持與鼓勵，並強調我方不會升高衝突、不挑起爭端，但會堅定守護國家安全與民主自由的生活方式。

川普：不擔心共軍環台軍演 習近平未告知

美國總統川普29日表示，他不擔心中國在台灣周邊進行的實彈軍事演習。川普表示：「我與習主席關係良好。他沒有向我談到這件事。我當然看到了相關情況。」這場演習正值川普政府批准了一項重大的新對台軍售案。

共軍演訓範圍侵入我國領海 國防部：明確違反國際法

針對共軍29日展開的環台軍演，國防部召開臨時記者會，證實共軍所劃設演訓區域，已有5處侵入我國12海浬領海內，明確違反國際法，國軍將依後續敵情態樣，採取必要的措施。

中共環台軍演衝擊我多數航路 影響旅客逾10萬人

中國民航單位發布飛航公告，30日將於台海周邊劃設7處臨時危險區，進行火箭發射演習並禁止航空器進入此舉已衝擊台北飛航情報區(FIR)多數航路，影響國內外旅客逾10萬人。

台北跨年防踩踏為維安重點 特定區域有人流管制

台北捷運隨機攻擊案震驚社會，為確保跨年晚會能安全順利進行，北市府29日宣布多項維安措施，將加派特勤警力，防止踩踏意外發生；松壽路夜店區若人潮洶湧，將實施管制、只出不進。

詐團洗錢目標轉移 高檢署攜15家國銀簽可疑交易分析機制

詐騙集團洗錢從自然人轉向法人帳戶及跨境洗錢，為強化打詐量能，台灣高等檢察署與台北富邦銀行29日舉辦「可疑交易分析機制」合作簽約儀式，這也是高檢署與第15家金融機構簽署合作意向書。

移民署：僅2%陸配失聯 不會逕行註銷台灣身分

媒體報導近千名陸配尚未繳交註銷大陸戶籍證明，將在3天後除籍。移民署29日表示，報導與事實嚴重不符，尚未與政府聯繫者為278人，僅占整體約2%，不會逕行註銷台灣身分。

景氣連3月亮黃紅燈 國發會看後市「有機會也有挑戰」

國發會公佈景氣燈號，連續3個月為黃紅燈。國發會說明，出口暢旺與股市表現有助提振市場信心，但未來仍須關注關稅政策與AI投資熱潮風險，景氣「有機會也有挑戰」。

12月消費信心膠著持平 學者：台美關稅敲定後料將巨變

中央大學台灣經濟發展研究中心29日發布12月消費者信心指數總指數為64.3點，較上月微降0.35點。台經中心分析，若台美關稅協議敲定，不確定性消除後，預期消費信心不是大起就是大落。

媒體指風電爆撤退潮 經濟部：台灣市場相對歐美穩健

媒體報導指台灣風電業者爆撤退潮，經濟部29日表示，此說法已是舊聞重發，目前台灣離岸風電市場相對穩健，政策推動至今已建立亞洲離岸風電成熟市場及產業，今年1到9月核准僑外綠能投(增)資金額達近30億美元。

頂大17碩博班註冊掛零 未達標準、報考減少是主因

教育部29日公布114學年大專新生註冊率，有6所頂尖大學的17個碩博班註冊率掛零。學校分析，原因包括報考者未達最低錄取標準、報考人數不足等。

美國首度對委內瑞拉展開地面行動 碼頭區發生爆炸

美國總統川普29日表示，美國已經「打擊」委內瑞拉一處將毒品裝載至船隻的區域。這將是美國對馬杜洛政府展開施壓行動以來，首次在委內瑞拉境內執行的地面行動。

立陶宛正式退出禁雷公約 因應潛在侵略、提升防衛

立陶宛27日正式退出禁止殺傷人員地雷的「渥太華公約」。隨著退出生效，立陶宛不再受公約義務拘束，政府可依防務需求採購、製造或運用殺傷人員地雷。

象牙海岸公布國會選舉結果 執政黨奪逾7成席次

象牙海岸選務當局29日公布27日國會選舉結果，執政黨「民主和平聯盟」贏得逾7成席次。烏阿塔哈成功連任象牙海岸總統兩個月後，如今這樣的國會大選結果更進一步鞏固其權力。

世足預售票申請達1.5億 FIFA主席：高票價反映全球熱潮

國際足球總會主席英凡提諾29日為明年在美國、加拿大和墨西哥舉行的世界盃高昂票價辯護，強調需求旺盛，15天售票期收到了1.5億個門票申請。

專題報導：多倫多方臉揭露中共「收買網紅」 專家提供破解心法

隨著網路輿論戰愈演愈烈，中共針對海外社群平台的認知作戰，已從單純的水軍造謠，演變為針對具影響力網紅的系統化收買與威脅。自媒體人揭露中共如何透過「胡蘿蔔與大棒」雙重手段，試圖操控海外的言論導向。(編輯:王志心)