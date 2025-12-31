2025/12/31 Rti精選新聞

共軍史上最近台灣實彈操演 彈落點僅距台南50浬

共軍30日持續進行針對性環台軍演，並朝台灣東北方、西南方發射兩波次、共27枚多管火箭彈。其中西南方落彈點僅距台南50海浬，不僅已在我國海上鄰接區內，更是史上共軍實彈射擊落彈最接近台灣本島的一次。

網傳中共無人機俯拍台北101 國防部：典型認知戰勿受操弄

中共對台軍演，中國媒體散播台北市景照片，宣稱由共軍無人機拍攝、俯瞰台北101。國防部30日強調此為「典型認知戰」，呼籲民眾勿受操弄，且大型無人機也無逾越24浬，國軍將持續監控。

共軍環台軍演 歐盟指危及國際和平、日本表關切

針對中國解放軍環台軍演，歐盟對外事務部30日發表聲明指出，中國近期軍演進一步加劇兩岸緊張，危及國際和平與穩定。共同社30日報導，針對中國在台灣附近舉行軍演一事，日本也向中方表達關切。

1.25兆國防特別條例及政院版財劃法 未列入下次院會議程

立法院程序委員會30日開會討論下次院會議程，儘管民進黨團再度把政院版財劃法、規模1.25兆國防特別條例列入議程，但藍白仍挾人數優勢通過提案，最終下次院會議程尚未確認，將送1月2日處理。

2026元旦總統府升旗 陳彥博領唱國歌後拉雪橇下高雄

元旦總統府升旗典禮進行總彩排，包括三軍樂儀隊、北一女中樂儀旗隊、原民歌手、舞團等皆出席。此次以醫護人員為主組成的國歌領唱團，還加入極地超馬選手陳彥博，希望提倡運動，呼應總統提出的健康台灣目標。

醫美新制元旦上路急診、家醫不納大外科

衛生福利部30日表示，已拍板醫美新制最後版本，除了確定消滅「直美」，並決定排除「急診、家醫」，不納入可執行美容醫學手術大外科範圍，預計最快今天(31日)公告，如期於2026年元旦上路。

9億打造大秀 Jolin大巨蛋巨蟒震撼開場

蔡依林Jolin 30日晚間站上三層樓高、長達30公尺的巨蟒繞場巡禮，在台北大巨蛋揭開世界巡演序幕。奇幻混種異獸公牛、巨蟒、金豬、海馬等輪番登場，看得觀眾目不暇給。

警政署：跨年、元旦活動37場動員逾萬警民力戒備

為維護全國跨年及元旦升旗活動安全，警政署30日表示，總計跨年及元旦活動共37場，將動員1萬861名警民力維安，並指派副署長及警政委員分赴各地指揮所了解整備情形。

波蘭總理：俄烏和平指日可待 數周內有望停火

歐洲多國與加拿大領導人30日召開視訊會議，針對美國主導的俄羅斯與烏克蘭和平計畫進行討論。波蘭總理圖斯克會後樂觀表示，俄烏有望在數周內停火，和平已指日可待。

宏都拉斯大選爭議 中間派候選人提法律挑戰

宏都拉斯總統候選人納斯拉亞已正式對11月底舉行的大選結果提出挑戰，為這場競爭激烈的選舉增添新的變數。這場大選因計票延宕、技術問題與舞弊指控而蒙上陰影。

聯準會12月會議紀要：官員對降息決策存明顯分歧

美國聯邦準備理事會30日公布12月會議紀要，支持降息的部分官員其實也可能傾向維持利率不變，凸顯聯準會內部意見分歧、充滿不確定性。

台積電宣布2奈米量產 全球最先進製程擴大領先優勢

晶圓代工廠台積電在官網宣布，2奈米製程技術如期於2025年第4季開始量產，採用第一代奈米片電晶體技術，位於高雄的晶圓22廠是2奈米製程的生產基地。

路透：中國要求晶片商5成設備國內製造 力拚半導體自主

隨著美中科技競爭日益激烈，中國正努力打造自給自足的半導體供應鏈。根據3名知情人士透露，北京當局已要求晶片製造商在擴充產能時，至少50%的設備須由國內製造。

2025史上最熱3年之1 燃燒化石燃料是元兇

科學家表示，人類行為令氣候變遷加劇，使得2025年成為有紀錄以來地球最熱的3年之1。世界氣候歸因組織在歐洲發布分析報告指出，繼續燃燒石油、天然氣和煤炭等化石燃料，造成溫室氣體排放至大氣，是地球暖化的原因。

專題報導：中國2025年代表字來了 直指政經社會恐全面崩盤

2025年的中國，無論政治、經濟或社會，都瀕臨崩盤，多位海外中國民主人士皆觀察到各種不尋常現象，所選出的年度代表字，涵蓋了相關景象，包括混亂的「亂」、震盪的「震」、變化的「變」，以及衝塔的「塔」。