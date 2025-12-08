【2025/12/8-2025/12/14】闢謠TOP10

Taiwan FactCheck Center

日本首相高市早苗發表「台灣有事」相關言論後，社群平台陸續出現多則與其相關的不實傳言，包括挪用AI生成影像或歷史照片，製造政治人物立場錯覺的假訊息，在台灣社群持續擴散。相關內容以圖片形式呈現，搭配簡化或錯置的敘事脈絡，容易讓民眾誤以為是真實事件。

此外，網路也流傳將合法器官捐贈案例扭曲為「國有器官」的說法，引發對台灣器官移植制度的錯誤認知；另有看似生活知識的飲食營養排行榜，因食物分類與數據來源不嚴謹，可能影響民眾對營養攝取的判斷。

本周值得關注的3類傳言如下：

｜AI影像與歷史照片錯置 高市早苗相關傳言持續發酵

近期又有與高市早苗相關的傳言在台灣社群流傳，引發討論。其中一張圖片顯示高市早苗手持中華民國國旗、背景為富士山，引發熱議。實際上，該網路圖片為AI生成，並非真實照片。

此外，有網路訊息宣稱高市早苗祖父為侵華日軍「高市早雄」，並搭配日軍持刀的影像。查核發現，高市早苗祖父實名為「高市正亨」，與網傳姓名不符；網傳影像可追溯至1938年出版的書籍《外人目睹中之日軍暴行》，書中並未標示日軍身分，亦無證據顯示與高市祖父有關。

｜「國有器官」陰謀論再起 羅東器捐案例遭扭曲

近日社群平台X與Threads流傳傳言，聲稱「羅東有女子全身器官幾乎都被摘光」，並進一步暗示與特定政黨有關，引發對台灣器官移植制度及「國有器官」的質疑。經查，傳言所指事件實為婦人腦死後依法捐贈器官、遺愛人間的案例，相關說法挪用真實醫療事件脈絡，遭網路訊息扭曲放大，易造成誤解。

台灣器官捐贈與移植分配由器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心統籌管理，並依病患疾病嚴重程度、醫學評估條件及等候時間等客觀標準進行分配，且在手術前須完成交叉比對。專家指出，相關制度與流程設計嚴謹、彼此制衡，不存在黑箱操作或非法摘取器官的空間。

｜專家提醒勿以來源不明的網路資訊作為飲食依據

網路上經常流傳各式「飲食營養排行榜」資訊，標榜某些食物是特定營養素的「第一名」。近期就有一份「蔬菜營養素含量冠軍」排行榜在網路流傳，宣稱茼蒿是「鐵含量第一名的蔬菜」。不過，該排行榜在食物分類與營養數據上皆有錯誤，內容不具參考價值。

營養師表示，網傳排行榜在食物分類與營養數據的呈現上不夠嚴謹，不僅混用不同類型的食物，也未依照正確的營養資料來源整理。提醒民眾，若僅依據網路流傳的排行榜作為飲食參考，可能導致營養攝取觀念失準。

