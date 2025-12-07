【2025】15套尾牙/春酒穿搭提案｜婉約、俐落、華麗風一次看

一年一度的春酒尾牙，關鍵在於穿出有別日常、卻又得體的聚會穿搭。以下精選 15 款尾牙穿搭提案，不論是婉約氣質風、簡約俐落風、高調華麗風，各種風格路線應有盡有，更整理穿搭法則、保暖配件，讓你一篇掌握尾牙穿搭的重點精華與注意事項。

春酒／尾牙穿搭法則：單品、顏色、配件重點解析

法則 1：三種以內顏色，聚焦穿搭重點

尾牙穿搭的經典色系是中性的黑、白色，容易搭配又不會出錯。善用不同剪裁的禮服、配件的點綴、材質的混搭，即使是簡單的黑白兩色也能穿出兼具時尚與正式感的組合。黑色偏向酷帥風格，白色偏向清新風格，若是想挑戰這兩種以外，比較特殊的顏色（如紅色、藍色），則須留意顏色的亮度不要太高，或是控制配色不超過三種，這樣比較能聚焦重點，又不會太過度。

法則 2：依公司文化挑選出席服裝

春酒、尾牙屬於有別日常的特殊場合，盡量避免休閒、非正式的服裝，穿出與平日不同的隆重感。至於如何在正式感與華麗感之間取得平衡，根據不同公司與產業，會有不同的習慣。建議先詢問公司的同事、前輩，或是參考往年尾牙的活動照片，看看大家通常會穿哪類的衣服，當作衡量的基準，然後再挑選自己喜歡的衣服、褲裙單品。另外，有些公司的尾牙會有扮裝主題，這也是很重要的穿搭靈感來源。

法則 3：善用配件製造穿搭亮點

既然是年度盛會，不妨將壓箱寶的配件都拿出來吧。可以將平常捨不得帶出門的包包、穿出門的禮服、戴身上的項鍊拿出來，精心打扮一番。但別忘了留意配件能否與服裝色系和諧搭配，達到畫龍點睛的效果，像是中性色穿搭搭配金飾、銀飾，展現俐落感；穿著高領服裝搭配長項鍊，讓頸部顯得更修長；又或是身穿同色系套裝，就挑選同色系的帽子、鞋子提升一致感。

了解尾牙穿搭的原則後，接著會分別介紹 3 種不同風格、一共 15 套的穿搭範例。

15 套春酒／尾牙穿搭示範：婉約氣質風

尾牙穿搭 1：白色連身長裙

最經典的春酒、尾牙穿搭，莫過於一襲雅致的雪白連身長裙，不同的款式設計還能展現不同的風采：想襯托身材曲線，可以挑選剪裁貼身、收腰設計的絲質白色長裙；若想呈現比較可愛的少女感，則推薦挑選泡泡紗材質加上方領、圓領設計的款式；如果想展現優雅成熟的氣質，蕾絲長袖搭配魚尾裙設計的白色洋裝，也是相當迷人的穿搭方案。另外，還能搭配珍珠耳環、金色項鍊、皮革手拿包等配件增添亮點。

尾牙穿搭 2：襯衫式洋裝

「襯衫式洋裝」是比較簡單的一件式洋裝，有點像是襯衫的加長版，穿搭方式也非常多樣化，像是在腰間繫上腰帶、收束腰身線條，又或是在素色襯衫式洋裝外穿上一件有花紋的小背心，增添活潑趣味。另外，內搭一件長裙，改將襯衫當成大衣穿在外面的疊加穿法，不但富有層次感，而且還能將身型修飾地更加修長。

尾牙穿搭 3：碎花洋裝

碎花洋裝是「婉約氣質風」的最佳代表。平常比較少穿碎花洋裝的話，可先入手最百搭的白底＋小碎花款式，簡單外罩一件磚紅色的針織外套，搭配米色小皮鞋、皮革手提包，脖間配戴一條珍珠母貝項鍊，每個環節都恰到好處地點綴到，還能相互襯托，既不會太過花俏、也不會顯得乏味。如果尾牙時偏好靜靜坐著，不想吸引太多人注目，這款端莊典雅、每個細節都值得咀嚼品味的穿搭是很不錯的選擇。

尾牙穿搭 4：長版洋裝

各種設計的「長版洋裝」，也是春酒、尾牙的常見穿搭。像是平口設計的長版洋裝，會微微露出一些鎖骨，散發成熟的女人味；素面斜肩剪裁的長版洋裝，搭配閃亮的手鍊、戒指，舉手投足間都是滿滿的高雅質感；若是想要更不一樣的風格，也可以挑戰深Ｖ或露背設計的款式，性感又不失優雅。

尾牙穿搭 5：毛衣＋長裙

上身穿著一件素色毛衣，下半身搭配長裙，一套簡約又得體的尾牙穿搭就完成了！小訣竅是挑選絲絨、緞面、雪紡等材質的裙子，與毛衣材質形成對比，擺脫沉重感、看起來更輕盈靈動。如果怕冷的話，在毛衣裡面內搭高領的打底衣，或是在毛衣外面套上酷帥的皮革外套、百搭舒適的針織外套，一樣可以兼具時尚的外觀和保暖性。

15 套春酒／尾牙穿搭示範：簡約俐落風

尾牙穿搭 6：西裝套裝

西裝套裝是典型的尾牙穿搭之一，而且能展現從頭到腳一致的俐落感。從色調方面來說，喜歡大地色的話，可以挑選駝色西裝外套加上米色西裝長褲，再加上一顆咖啡色皮革手提包、小白鞋，簡單層次帶出清新質感；若偏好深色系的話，也可以身穿黑色的西裝外套，透過加入中性顏色增添對比感。另外，整套的酒紅色西裝套裝，既不會過度豔麗，又不會顯得單調乏味，推薦給想嘗試大膽風格的人；格紋設計的套裝則是帶點中性的復古韻味，是低調又充滿特色的選擇。

尾牙穿搭 7：高領毛衣＋牛仔褲

高領毛衣的挑選技巧在於，尋找「寬大」、「垂墜式」的領口，讓領口微微外翻出一個弧度，襯托臉部、達到小臉的效果；如果沒有這類毛衣的話，中、低領的毛衣也是不錯的替代方案。上身穿著寬版的粗針織毛衣、下半身搭配牛仔褲後，外面可以再套上羽絨外套或是大衣，讓整體線條更為修長，又兼具保暖的效果。另外，也推薦戴上金色或銀色的項鍊，沿著領口呈現Ｖ字型，點綴出高雅的氣質。

尾牙穿搭 8：黑色系穿搭

每個女人衣櫃中都該擁有一件簡單而有品味的「黑色小洋裝」，從此讓「黑色」成為歷久不衰的時尚符號。一身黑也能穿出高級感的訣竅，在於「異材質混和」、「獨特剪裁」、「精巧配件」三點。舉例來說，身穿一襲絲質平口連身裙，繫上金屬方釦皮帶，然後套上黑色皮革外套，手拎黑色的皮革包，透過疊加不同材質、配件，讓深沉的黑色系穿搭也能散發出獨特光彩。若是想要更俐落的風格，也可以考慮穿著黑色雪紡長裙、黑色高領打底衣、黑色皮革外套，再配戴一些金屬飾品，展現色系單一、線條感更銳利的風格。

尾牙穿搭 9：連身褲裝

連身褲裝是洋裝之外的經典 one piece 單品，一件就能搞定上下身、不必煩惱上衣和褲子怎麼搭，還能修飾身形比例、看起來更高挑，也方便四處走動，參加尾牙中各種遊戲活動。連身褲裝有兩種方向，一種是絲質的Ｖ領連身褲，通常會加上皮帶、項鍊點綴，是高級感滿點、又兼具商務感的路線，不論是俏麗短髮還是高馬尾都能駕馭；另一種是「連身吊帶褲」，穿法也很多元，像是外面疊穿格紋西裝外套、粗針織外套、短版羽絨外套，就能營造或帥氣、或可愛、或中性的視覺感。

尾牙穿搭 10：長袖＋短裙

長袖＋短裙非常適合讓嬌小女孩來打造高挑的視覺感。若偏好簡約風格，推薦找相近色的衣裙搭配，像是上半身穿駝色針織毛衣、卡其色羽絨外套，下半身搭配咖啡色的羊毛Ａ字短裙，再背上一顆米色的肩背包；若是想看起來更喜氣一點，也可以挑選低飽和度的淺粉色打底衣，搭配黑色短裙、黑色皮鞋，散發柔嫩溫和的氣息；另外像是素色上衣搭配格紋短裙、花紋上衣搭配素色短裙，這樣繁複與簡約的組合，也是能打造出吸睛又充滿少女感的尾牙穿搭。

15 套春酒／尾牙穿搭示範：高調華麗風

尾牙穿搭 11：亮片短裙

閃爍七彩光澤的「亮片元素」，是典型的 Disco 風格標誌，充滿濃濃的復古情懷又熱力四射。若是初次嘗試，推薦先從亮片短裙入手，上半身搭配短版羊羔毛外套、素色打底衣、長靴，盡量以素色配件為主，讓焦點聚焦在亮片短裙上；另外也能直接挑選貼身剪裁的亮片連衣裙，加上簡約的皮革手拿包，一亮一暗形成和諧對比，閃爍性感迷人的霓虹光彩，輕輕鬆鬆成為會場上最閃亮的一顆星。

尾牙穿搭 12：小香風套裝

相傳史上第一件小香風外套，源自香奈兒女士之手。她將蘇格蘭貴族的獵裝改良成版型立挺，卻能柔軟貼合女性身線的造型。這款體現皇室貴族輕奢氣質的小香風系列，不論是選擇小香風外套加上同色系的衣褲，還是入手整套的小香風套裝，都能散發閃亮的千金名媛氣質。搭配上，首推經典的圓領金線白色小香風外套、裙子，內搭黑色高領，手拎金鍊黑色皮革包，耐看、好搭又迷人；又或是穿上充滿春天氣息的粉色格紋香風外套，搭配咖啡色長裙、粉色小包包，洋溢青春可愛的能量。

尾牙穿搭 13：紅色系穿搭

「紅色系穿搭」是年末時節演繹高調華麗風的必備方案，甚至可以從聖誕節一路穿到尾牙。如何將紅色穿得時尚而不俗氣，關鍵在於「挑選亮度較低的紅色單品」，並「加入中性色平衡色彩」。可能是一件酒紅色吊帶短裙，內搭黑色高領衣，外面穿上紅色大衣，領口間是一條精緻而閃耀的項鍊，看起來沉穩、高雅又充滿貴氣；也可能是紅色金釦的小香風外套、裙子，搭配黑色靴子，舉手投足間都顯得從容而華麗。除了黑色之外，也可以適時加入一些米色提亮視覺感，看起來會更清新自然。

尾牙穿搭 14：開衩洋裝

開衩洋裝很適合身材較高的女性，不論正面、側面看，氣場都乾淨俐落又霸氣。如果喜歡更大膽的風格，不妨試試看腿部開衩加上深Ｖ、露背設計的連身裙，搭配比較浮誇的金飾、造型耳環，以及一顆對比色的包包，輕鬆成為尾牙最受矚目的焦點。如果想要低調中帶有奢華感的話，擁有光澤感的垂墜絲質開衩長洋裝，是很不錯的選擇。另外也可以穿上一件同色系的大衣在外面，堆疊出層次造型，又能抵抗冷冽寒風。

尾牙穿搭 15：羊羔毛外套＋禮服

像是羊羔毛這類毛茸茸的配件，也是尾牙的亮點單品。喜歡簡單路線的話，身穿一件深色貼身禮服，外面套上米色毛茸茸的外套，簡單的兩件式穿搭也能呈現雍容華貴的氛圍；喜歡深色系的話，推薦挑選黑色、鐵灰色的毛絨外套，另外點綴一些撞色的包包配件，或金屬的耳環、手錶、手鍊，甚至可以再加上一顆毛絨包款，提升配件與服飾的一致性。

不畏嚴寒！3 款春酒／尾牙外套大衣、保暖配件推薦

介紹完尾牙的 15 個經典穿搭方案後，接著推薦幾款加分配件，既能為穿搭增添層次感，又兼具防風保暖的機能性。

保暖配件 1：風衣

風衣是最常見的基本配備，不論裡面是穿性感的小禮服、可愛的短洋裝，還是貼身剪裁的褲裝，外面都能罩上一件風衣，俐落大器又時尚。款式的挑選上，首推有收腰、綁帶設計的大衣，凸顯身材曲線；若是內搭素色服飾的話，則可以考慮格紋大衣，增添變化感；另外，比較寬版的落肩長袖外套，也是展現慵懶感的迷人單品。

保暖配件 2：針織外套

針織外套可以單穿、也能打底，兼具搭配與保暖性，堪稱冬日必備的經典單品。但年末時節，只有一件針織外套往往是不夠的，建議挑選比較寬鬆版型的針織外套，裡面穿上發熱衣、打底衣，外面甚至可以再加上圍巾、羽絨外套，達到更全面的保暖效果。

保暖配件 3：帽子

頭部是冬日的保暖重點，所以尾牙時很適合根據服裝搭配一頂帽子。舉例來說，法式貝雷帽、圓禮帽適合婉約氣質風，寬檐帽則比較適合高調華麗風。顏色挑選上，推薦是與服裝相似或是對比的顏色，取決於個人想要打造比較一致性的風格，還是衝突感強烈的風格。

不論是挑選婉約氣質風、簡約俐落風還是高調華麗風的穿搭，別忘了在公司文化與個人喜好中取得平衡，並留意保暖性，趁著年末時節展現最自信美麗的樣子，為這個年度畫下一個完美的句點。





