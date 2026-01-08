2025-2026台灣好湯「永續環島大富翁」 全台住宿泡湯刷多元支付抽日本機票、iPhone 17！

記者/李明真報導

由交通部觀光署指導、花東縱谷國家風景區管理處（下稱縱管處）主辦的「2025-2026台灣好湯 溫泉環島遊好禮三重抽」活動，自開跑以來引發全台泡湯熱潮！緊接著最受矚目的「第三抽:永續環島大富翁」將於2026年1月10日隆重登場。本次活動結合「數位轉型」與「永續旅遊」概念，民眾只要在溫泉區消費並使用多元支付，就有機會月月抽中日本東京來回機票與最新款iPhone，邀全民一起體驗無現金、更環保的智慧泡湯行程。

走訪19大溫泉區，一邊旅行一邊收集泡湯點，打造最療癒的環島大富翁。圖/花東縱谷國家風景區管理處提供

響應永續觀光，台灣好湯力推「行動支付泡好湯」

台灣溫泉資源得天獨厚，19大溫泉區各有風情，為了優化旅客體驗並呼應全球減碳趨勢，本次活動推廣「無接觸、無紙化」的支付環境。透過電子化金流串連全台溫泉店家，不僅減少紙本單據資源消耗，更能縮短民眾結帳時間，讓旅遊過程更加便利透明。希望藉由數位轉型，提升溫泉產業服務效率，並透過抽獎機制吸引旅客深入北中南東各大溫泉區，帶動地方商圈的「夜經濟」與深度觀光效益。

泡湯結帳用多元支付，輕鬆旅遊又永續，智慧環島就是這麼簡單。圖/花東縱谷國家風景區管理處提供

行動支付旅遊更快速，帶動夜經濟，探索小鎮溫泉魅力不停歇。圖/花東縱谷國家風景區管理處提供

數位支付輕鬆抽：單筆滿1200元豪禮月月送

民眾自2026年1月10日起至4月10日止，前往全台具備「溫泉標章」之合法旅宿或各溫泉區協會推薦之合作店家（可至活動官網查詢）消費，單筆消費滿新臺幣1200元，並使用任一「多元支付」方案（如：Line Pay、台灣Pay、Apple Pay、街口支付、悠遊付等）付款成功，前往活動官網登錄，將手機付款成功截圖（或消費簽單照片）上傳至活動官網，並填寫基本資料，即可獲得抽獎資格。本次活動獎項豐富，共送出5張日本東京單人來回機票、8支iPhone 17 （256GB）以及12張優質溫泉住宿券。

泡好湯吃好料，同時登錄抽好禮，旅程幸福值全面升級！圖/花東縱谷國家風景區管理處提供

全台19大溫泉區齊動員 打造智慧旅遊新高度

縱管處許宗民處長表示：「推動多元支付是溫泉產業升級的重要一步。透過『永續環島大富翁』，我們希望讓旅客發現，原來在深山或小鎮泡湯，也能享受與國際接軌的便利支付。這不僅是支持在地經濟，更是對環境的一份心力。」

本次合作店家名單全台逾三百家「溫泉標章」合法旅宿，並結合19個溫泉區之多元支付特約店家。民眾在出發前可至活動官網查詢最新合作名單，規劃一趟最智慧、最療癒的溫泉環島之旅。

更多活動詳情與合作店家資訊，請密切關注：

「台灣好湯」活動粉專: https://www.facebook.com/taiwanhotspring

「台灣好湯」活動官網: https://taiwanhotspring.net

花東縱谷國家風景區管理處 官網: https://www.erv-nsa.gov.tw/