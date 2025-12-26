2025-2026年跨年 全台四大主題遊樂園煙火秀超級比一比！



全台四大主題遊樂園跨年煙火秀超級比一比，圖為劍湖山跨年煙火歷史照(黨韻如拍攝)



【旅遊經 洪書瑱報導】

聖誕節甫過，下個節慶就輪到「跨年」的重頭戲，除了各縣市的跨年活動外，遊樂園的跨年活動及跨年煙火，更是許多家庭群組及三五好友齊聚跨年勝地的重要的口袋名單，為此蒐羅合台四大主題樂園──六福村、麗寶樂園、劍湖山世界、義大世界等跨年活動，均在跨年之際，不僅規劃了跨年煙火秀外，還設計了精彩的舞台演出！

廣告 廣告

一、六福村：







六福跨年 YA！派對 High 翻樂園夜將施放300秒絢麗煙火





六福村在跨年之際，除了矚目將施放長達 5 分鐘(300秒)的跨年煙火秀外，還規劃精彩的舞台演出與跨年倒數，邀請影歌雙棲女神-國民姊姊「曾沛慈」現場熱唱，在倒數之際，還有璀璨煙火點亮夜空瞬間，為新的一年帶來滿滿祝福。為了讓遊客能更輕鬆參與跨年活動，六福旅遊集團特別於 12 月 31 日當天加開往返台北－六福村的接駁專車，配合「六福跨年 YA！派對 High 翻樂園夜」活動時程，從早上一路服務至跨年後凌晨，提供多個班次往返，降低交通負擔，讓民眾安心盡情狂歡。提醒：實際抵達時間將依當日交通狀況彈性調整：







二、麗寶樂園：







今年煙火秀以「馳夢之境 Dream Riders」為主題，隨著摩天輪燈光啟動後高空綻放





今年麗寶樂園跨年活動，融入麗寶樂園渡假區多元元素，推出「2026 包你發麗寶跨年演唱會」活動，內容包含：除了300秒「馳夢之境」主題煙火秀，隨著摩天輪燈光啟動後高空綻放，煙火在夜空中劃出宛如光之駿馬奔馳般的絢麗軌跡；金銀流星垂落、螺旋火束升騰，光影交錯層次，讓整場煙火動感十足。全場觀眾將在繽紛歡騰的倒數聲中，共同迎接這場嶄新2026年具儀式感的跨年煙火秀。









舞台爆發力驚人、擁有強烈視覺風格的女子團體 「HUR+」



演唱會部份有金曲歌王王識賢、歌后waa魏如萱等，將以獨特嗓音與迷人舞台魅力療癒全場；舞台爆發力驚人、擁有強烈視覺風格的女子團體「HUR+」，以及展現青春能量與潮流音樂風格的新生代團體「SEVENTOEIGHT」，清新系創作歌手「許含光」，還有金曲最佳樂團「宇宙人」、人氣樂團「美秀集團」與潮流唱作人「MARZ23」等多位藝人的演唱會外，還有全台最大「天空之夢」摩天輪燈光秀、特色美食攤位等，共同打造完整且熱鬧的跨年體驗。

三、劍湖山世界：







劍湖山世界摩天輪跨年煙火(鄭柏佑拍攝)



劍湖山世界今年推出「2026舞力High摩天輪跨年晚會」，以「舞力最厲害，有你才夠High！」為主題，推出亞洲唯一的摩天輪跨年煙火秀，並首度舉辦樂園K-Pop排舞大賽。今年的跨年煙火將由亞洲唯一的「摩天輪主體」施放煙火，結合「舞動無限摩天輪雙輪煙火」，總長達10分10秒(610秒)，象徵十全十美的璀璨展演，期間長達1000公尺的「舞擺環山煙火」以及「炫彩摩天輪雷射燈光秀」，讓遊客享受最完美的視覺饗宴。今年跨年活動更有別於以往，劍湖山舉辦台灣樂園史上首次的「K-POP排舞大賽」。賽事吸引近40支隊伍報名，最終總決賽，於12月31日跨年夜的主舞台舉行，頂尖舞者們將在摩天輪下爭奪超過20萬元的總獎金，也為跨年夜注入最熱血的舞蹈靈魂。







跨年記者會-藝人總覽



摩天輪前的跨年晚會卡司陣容堅強，由知名主持人GINO、可緁領軍，攜手艾薇、TRI.BE KELLY 林韋希、麗小花、翁鈺鈞、一綾、林琇琪、安勍、T.Rock 高定言、Ukaz Bai、Zi、蔡宜軒、KNI9HT BEATS、SOUL CHU、DANCE FORCE等實力派演出者輪番上陣。此外，人氣職棒啦啦隊員丹丹、安娜、潔潔以及舞蹈名師藍波老師也將親臨現場。劍湖山世界針對跨年活動還宣布，跨年當天遊樂設施將延長開放至晚間10點，讓遊客從早玩到晚，享受超過14小時的狂歡體驗，12月31日也推出全日票只要399元(原價1199元)、憑青春動滋券購票兩人同行才 699元、當日壽星本人憑證購票，還享有超值優惠價只要100元！







劍湖山跨年門票超優惠

四、義大世界：







義大世界跨年煙火備受好評 限量的獨家觀賞區超搶手





義大世界將舉行「2026紫耀義大 義享奔騰」跨年煙火秀，將於2026年1月1日凌晨0點施放999秒煙火，除了有全台首創的「藍色流星雨煙火」，創造出宇宙星河般的唯美幻境；還有全台首見的「巨型煙火樹」，綠冠金身視覺效果超震撼；以及彷彿七彩騰雲般的「流墨幻彩煙火」，多款創新煙火設計增加視覺震撼效果。另外，義大世界於16:30-20:00舉行「義大星光趴」，為邀您義起迎新年，於(2026)1/1(四)-1/4(日)，推第二人15元優惠，僅限現場票亭購票！

義大表示，今年施放地點同樣於購物廣場後方的大草坪，由於地形遼闊，特增加高空煙火的部分，滿足全區觀眾的視野，「義守大學六大觀賞區」，行程豐富又輕鬆，校內地勢較高的平台，只要避開遮蔽物，就能飽覽煙火遼闊全景，像是綜合教學大樓前、科技大樓前平台、理工大樓前等，每年都是熱門觀賞點，吸引攝影愛好者卡位。12/31(三)預計18:00後開放校園，絕對是欣賞巨型煙火樹、藍色流星雨的必選勝地！









義大遊樂世界12月31日延長營業至晚間八點 推出跨年星光趴



