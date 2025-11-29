2025-2026花蓮太平洋觀光節跨年演唱會 12/31開唱

▲VERA

李聖傑、VERA登台 16吋高空煙火點亮花蓮夜空

【記者 周澄予／花蓮 報導】「2025-2026花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會將於 12 月 31 日晚間 8 點在花蓮市東大門廣場登場。首波卡司包括情歌天王李聖傑與超人氣男團 VERA，現場並將施放全台最大16吋高空煙火，搭配「千輪多彩煙火」與金色光瀑特效，打造震撼的跨年夜。活動會場緊鄰榮獲「夜市王」冠軍的東大門夜市，旅客可一次享受美食、音樂與花蓮山海魅力。縣府邀請全台民眾提前安排跨年行程，在花蓮迎接全新的2026。

廣告 廣告

李聖傑睽違多年再次來到花蓮，他為近期受風災影響的花蓮朋友獻上祝福，並特別準備多首經典歌曲，希望以音樂陪伴地方、帶來力量。他提到，花蓮的壯麗山海與純樸風景一直讓人印象深刻，也期待能透過這場演出把溫暖與祝福傳遞給每一位觀眾。

VERA 也對花蓮近期面臨的挑戰表達支持，團員們表示，花蓮展現的毅力與韌性令人敬佩，希望以充滿能量的編舞與舞台呈現，化作鼓勵與打氣的力量。成員蔡朕身為花蓮人，更邀請歌迷在跨年期間回到家鄉旅行，走逛東大門夜市、欣賞山海景色，一起以活力與陪伴迎接新一年。

▲李聖傑

花蓮縣長徐榛蔚表示，今年花蓮多次受到災害衝擊，地方在努力復原之際，更需要溫暖與陪伴。感謝藝人願意以行動支持花蓮，也希望透過跨年活動吸引更多旅客走進花蓮，感受城市的韌性與美好。

觀光處長余明勲表示，今年跨年以卡司魅力、特色煙火與在地美食三大亮點帶動冬季觀光，期待旅客在跨年夜及假期走訪花蓮，享受完整的節慶旅遊體驗。

跨年後，冬季系列活動將陸續接力，包括「2026花蓮太平洋燈會」、冬季主題旅遊行程、地方特色市集與鄉鎮活動等，從年底一路延續至春節，展現花蓮四季宜遊的多元樣貌。燈會將結合藝術創意、地方文化與夜間觀光，讓旅客白天賞山海、夜晚賞燈光，體驗花蓮最動人的冬季風景。

更多詳情請至：

花蓮觀光資訊網 http://tour-hualien.hl.gov.tw/

花蓮觀光粉絲團 https://www.facebook.com/hltour/

（照片花蓮縣政府提供）