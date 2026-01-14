2025-2026，從迷惘到危險的年代

圖片來源：Associated Press

⊙賴怡忠

總是不會缺少戲劇張力的川普總統再度出擊，在2026年初發動軍事奇襲直接活逮委內瑞拉總統馬杜洛夫婦到紐約受審，如果大家對去年底發布的美國安戰略之「門羅主義川普推論」還有什麼疑問的話，這個行動以最直接無誤方式讓大家知道川普政府對西半球的重視以及行動的決心。自此，美國對外國展開直接軍事干預已經從可能的黑天鵝事件轉變為白犀牛事件，而這只是2026可能出現一系列戰略風險之一小部分。

2025的戰略迷惘期

對台灣來說，2025年全球戰略典範變化的快速程度令人目不暇給。川普回任展現與川普第一任截然不同的外交作風與理念，導致對川普第一任的經驗完全無助於推動與川普第二任期交往的政策。不僅多數人脈要重新建立，戰略前提也要重新調整。

川普2.0改變全球所有戰略假設

大家雖對川普有意展開關稅戰已有預期，但當解放日關稅一出爐，其計算公式直接讓大家瞠目結舌，傳統計算關稅的方式不僅全不適用，以對美貿易出超量作為徵關稅標準，以及對美呈現貿易逆差者依舊課徵10%關稅，這都讓大家認為川普政府想的不是平衡貿易，而就是要透過徵關稅彌補既有的國稅赤字問題以及他個人對美國民眾的減稅承諾。徵關稅的大小也與是敵是友無關，事實上，對美國敵人徵稅比對盟友徵稅低的例子在解放日關稅中所在多有。這些操作與第一任期時將重點放在對中國的貿易戰，有很大的差異。

歐洲是最先經歷到川普政府戰略衝擊的國家。美國副總統凡斯在慕尼黑安全會議的講話讓歐盟領袖瞠目結舌，因為這不僅超越過去美國對歐盟國家在防衛分攤議題的批評，還直接攻擊後冷戰時代整個歐盟所建立的政治價值本身。歐盟國家發現川普政府不僅放棄價值在外交的重要性轉而主張美國利益第一，川普政府還反對歐盟本身正在捍衛的價值。歐盟被副總統凡斯指責是言論自由的殺手，並將歐洲國家內部各種疑歐派力量：從主張不自由的民主（illiberal democracy）的匈牙利總理奧班，到親俄反歐盟的德國另類選擇黨（AfD）等，視為川普政府的朋友。億萬富豪馬斯克更在德國大選時公開為另類選擇黨助選。在年底美國發布國家安全戰略時，對歐部分則是再現這些年初對歐洲的批評。

美國對俄烏戰爭的態度更是一百八十度反轉。川普政府在處理俄烏戰爭議和談判過程，除了傾聽俄羅斯的主張外，在電視直播對烏克蘭總統的公開責難也是讓大家驚駭莫名。歐洲國家更是在議和過程完全被晾在一旁。雖然歐盟與川普政府達到15%關稅的雙邊協議，但是美歐關係在互信出現嚴重不足下已進入向下迴旋，2026年初川普政府宣稱要擁有格陵蘭，甚至不排除動用軍隊的發言，則是將北約已經脆弱化的美歐信任進一步腐蝕。美歐關係逐步下探的發展，已經開始影響北約的未來。

雖然印度與美國在俄烏戰爭時存在對俄羅斯態度的分歧。當時美國的拜登政府希望印度與俄羅斯保持距離，但印度基於抗中以及不願成為美國同盟附庸的戰略邏輯，堅信此時更需要拉攏俄羅斯以防中俄進一步的接近。在對俄羅斯態度與拜登政府截然不同的川普回任總統後，印度一開始信心滿滿，印度外長蘇傑生（Jaishankar）在三月的瑞辛納對話（Raisina Dialogue）上相當自信的說，這顯示過去幾年印度的多面向自主戰略結盟（multi-alignment without multi-alliance）是經得起時代考驗的（stand the test of time）。

孰料四月底位於巴基斯坦恐怖組織對印度喀什米爾境內發動導致二十六人死亡的恐攻，以及之後印度為此發動的「辛朵反擊行動」（Operation Sindoor），川普政府的反應卻狠擊印度的戰略自尊及國家利益。這包括川普高調主張美國要介入喀什米爾議題，邀請與恐怖組織關係密切的巴基斯坦陸軍司令在白宮與川普會面，以印度購買俄羅斯石油為名大舉課徵對印度關稅（但對比印度買更多俄羅斯石油的中國卻輕輕放過）等，在三個月內，印美關係直線下滑，過去二十年美印互信的所有戰略資源幾乎揮發殆盡。印度外長現在大概無法自信的說印度外交如何如何，川普第一任積極耕耘的美日澳印「四方安全對話」，也因印度對美國信任感的下降，首次出現沒有峰會的情形。

川普政府的對中政策同樣令人感到困惑。美國防長（現在應稱為戰爭部長）在六月香格里拉會議的演講，明顯的突出印太地區為美國戰略關注的主要區域，更將阻止中國獨霸，以及要競贏中國作為美國印太戰略的主軸。但另一方面，川普在第一任發動對中貿易戰，第二任剛上台時有祭出多樣針對中國的措施，關稅還曾一度高升至145%，但八月之後開始一切豬羊變色，川普與習近平在十月底亞太經合會達成關稅戰休戰一年的協議，美國對中關稅降到30%。還有美中峰會的安排。去年底發布的美國安戰略也不再如其第一任時，將中國描述為改變現狀的地緣戰略競爭對手，認為其主要是對美國造成經濟問題的國家。雖說美國在國安戰略上主張美國要在印太掌握主導權，不容許敵意國家支配印太區域，但卻始終不願提到中國二字，這個態度的變化與第一任相比，是相當明顯的。

當然川普政府也發動對伊朗核設施的直接轟炸，現在中東地區是以色列軍事獨強，伊朗勢力嚴重受限。近期伊朗境內抗議行動越演越烈，據稱美國也調集軍隊前往中東，在看到美國直接抓捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦後，大家現在也都不敢輕忽美軍會直接對伊朗動手的可能性。

中國對美採守勢積極準關稅戰，對台封鎖與對第一島鏈施壓更甚以往

相對於川普政府以直接行動對國際社會帶起一波波衝擊，自詡為G2的中國相對之下卻安靜許多。中國在伊朗與委內瑞拉受攻擊時極為安靜，甚囂塵上的俄烏議和，北京對不是被諮詢的對象似乎也甘之若飴。當然中國對第一島鏈國家的施壓強度是一再升高，去年底對日本的行動以及對台灣的軍演，都出現過沒見過的新發展。中國也在九三閱兵高調展示新型軍事武器，也在八月底的上合峰會提出「全球治理倡議」（GGI），直接將民主制度視為只是人類治理制度之一，不具有道德制高點。

中國面對川普關稅戰採取的築高牆，以稀土管制直接與川普政府對撞的方式，似乎爭取到與川普政府針對關稅的一年休戰期。也因為北京政府的這個做為，外界開始出現川普遇到壓力總是會退縮（TACO）的說法。而中國基本上在對外政策上，主要是凸顯中國相對於川普政府來說，是國際秩序的維護者與遵守者，對特別是全球南方國家凸顯中國具備的道德優越性。

中國在2025年如有真正意義的外交操作，多是用在圍堵台灣之上。除了中國持續在雙邊峰會上意圖加注有關承認一中原則的文字，甚至超譯雙邊聲明（例如2025年8月18日的印度─中國峰會），也為了要阻止台灣參加太平洋島國論壇（Pacific Island Forum），連美日等其他非太平洋島國會員都被排除在外。去年十二月發佈的十年一度「中國對拉美與加勒比海政策文件」上，更將一中原則文字放為首要，也成功使韓國在對台立場上的操作，更趨近中國主張。但中國封鎖台灣對外交往的操作並不成功，外長林佳龍不僅直接入境以個人名義訪問日本與菲律賓等第一島鏈國家，還在三個月內多次「進出」美國與歐洲，台灣副總統蕭美琴也在歐盟議會會場現身演講，這些都是台灣在過去沒辦法達到的重要成果。

歐盟積極對台海安全發聲，印太對川普充滿困惑，台灣新南向政策出現挑戰

但由於美國是這十年來台灣外交操作的關鍵推手，台海安全國際化，以及G7成為台灣爭取國際支持的最主要平台，也是過去四年的重要發展，但隨著美歐關係進入震盪，這些合作也因此出現不確定性。美國還直接要求歐洲需專注俄烏戰爭以及歐洲安全事務，要其少管印太。但是歐洲國家似乎反而因此更重視印太區域，去年底中國對台灣的脅迫性軍演，更引發歐盟與歐洲重要國家的發言批評，其力道甚至比美國更強。

雖然川普政府持續維持對印太安全的堅強承諾，但其與中國關係從1.0時代的戰略競爭，走向2.0時代經濟停戰的發展，以及在當中國對日本施壓並展開軍事威脅時，華府對此沒發一語的作為，印太國家對此是相當迷惑的。而面對「四方安全對話」（QUAD）的退潮，川普政府似乎為了關稅戰而沒有特別作為，也讓包括台灣在內的國家對川普政府是如何看待自己當年大力推動之「四方安全對話」的態度，心生疑惑。

更鑒於東南亞此次是川普政府「解放日關稅、對等關稅」的重災區，這也對台灣的「新南向政策」帶來衝擊，當年新南向政策因美中貿易戰而帶來的利多，現在全部變成利空。台灣如何讓新南向政策升級，實行所謂「新南向政策2.0」，變成極為重大的挑戰。

2026進入戰略危險期

正是川普政府高度交易式的外交，以及只講利益不談價值的取向，使得外界對川普政府的戰略與作為出現各種解讀。以川普政府活逮委內瑞拉總統夫婦的軍事操作為例，就有人認為這顯示川普未來的重心會是美國本土與西半球，而隨著委內瑞拉情勢極可能會出現經營問題，美國對印太區域關注的心力必定因此下降，這意味著伴隨「美國優先」所出現的是有強烈孤立主義色彩的政策操作，帶來的是美國對印太區域的戰略撤守。

但另一個聲音卻認為華府對委內瑞拉的攻擊代表川普政府不吝於使用武力，即使這個作為在國際法上不一定站得住腳，但只要符合美國利益，川普政府對使用軍事手段以維護其利益不會有任何遲疑。而這個作為也顯示美國形諸其國安戰略的文字不可輕忽，畢竟當大家還在爭論何謂「門羅主義、川普推論」（或是「唐羅主義」）時，川普政府就以直接行動「解釋」其戰略意圖與主張，由於在同一戰略報告中川普政府也高舉印太區域對美國的重要性，以及美國要維持對中國全面的軍事壓制，並阻止台灣陷入中國手中，這更代表川普政府的印太承諾不是隨便說說而已。

這兩種彼此對立的解釋顯示川普政府對全世界帶來的戰略迷惑依舊在持續，但看到2026的事件發展序列，很可能2026的我們反而會懷念2025的戰略迷惘，因為戰略風險在2026年是大幅升高的。

最高法院判決、期中選舉與川習四次會面

首先是美國最高法院對川普對等關稅的判決。原先預期最高法院可能會在1月9日進行判決，但因沒進入排程，因此還要再等其他時間，但預期在春天應會出現最終判決。而目前的訊息顯示最高法院判決川普對等關稅違憲的可能性很高。如果真是如此，固然目前懸在台灣身上的20%+關稅大刀會瞬間消失（據悉，最新發展是台灣銷美關稅降為15%），但對中國的關稅也因此會消失大半（在2024與先前的對中關稅依舊會維持）。而失去關稅武器後必然會挫傷川普的領導威信，更會對期中選舉產生重大影響。

此外，川普政府在去年先發布國家安全戰略後，預期在今年春天也要發布國家防衛戰略。這個比國安戰略更早完成的文件，據說是很早就躺在橢圓辦公桌上等川普的首肯簽字。印太國家應可以從這個文件更清楚美國對印太區域的安全政策是什麼。以及其對國安戰略的軍事性解釋是什麼。

川普政府的支持率落在45%以下，中間選民對川普的不認同也超過一半，美國選民對經濟的前景看法也趨悲觀，加上美國歷史上只有四次是執政黨在期中眾議院選舉獲勝，因此國會選情整體來說對共和黨是不樂觀的。但由於執政黨在參議院擁有53-47的大幅優勢，因此2026十一月的期中選舉結果較可能會出現共和黨依舊掌握參院，而民主黨奪回眾院多數的分裂國會局面。以民主黨對川普幾近深惡痛絕的憤怒來說，可以預期屆時民主黨眾院很可能會發動一個接一個的聽證會與彈劾，意圖逆轉或是阻止他們認定川普的胡作非為。

即便共和黨依舊掌握參議院，但攸關委內瑞拉出兵一事的戰爭權力法，就有五位共和黨參議員與川普唱反調─包括國防部次卿柯比（Elbridge Colby）的前老闆Josh Hawley），顯示未來如果共和黨失去眾院多數，很可能參院出現共和黨叛逃與民主黨合作的類似案例會越來越多。更因為美國期中選舉後現任總統與會快速進入政治跛鴨期，因此川普對共和黨的約束力也會下降。但因為有意代表共和黨選總統的人依舊需要川普的支持，這代表川普的影響力也不會快速消失。

在這樣的發展下，川普預期會與習近平有四次會面。第一次已訂在今年四月於北京舉行。外界認為川普為了成功舉辦這個峰會而願意在不少議題對中國讓步，如果這個描述是事實，也代表川普對中國會有很多需要，因此隨著峰會日期越接近，對習近平的壓力也會越大。習近平應該最期待美國最高法院判決可以在四月川習會前就決定，這樣習在見川普時就相當從高俯視，而不是由低仰攻，會給習近平在川習會有優勢。

對台灣來說，這個川習會大概會設定直到習近平執政末期的美中關係。畢竟在川普之後，習近平可說是已經執政超過十五年的國家領導者，未來美國領袖不僅年紀必然較習近平為輕，其國際資歷也會是更資淺者，中國就更沒有調整自己以配合他人的動機。台灣要關心的，不是是否會有第四公報這種形式上的聲明，而是到底習近平的「中美新型大國關係」之主張是否會再度出現。如果有的話代表什麼？而如果沒有的話又代表什麼？

俄烏戰爭、格陵蘭與北約，以及G7的未來

俄烏戰爭在今年二月底就要進入第五年，雙方都打得疲憊不堪。俄羅斯的損失已經嚴重影響其對外軍事能力，敘利亞在2024年底是第一張倒下的骨牌，委內瑞拉與伊朗面對美國壓力時俄羅斯的相對沉默，也顯示號稱是世界第二的俄羅斯力量已是捉襟見肘，無力提供任何支持。中國則是一方面內部經濟非常疲弱，人民躺平，產業內捲，還要負擔對俄羅斯戰爭的支持，因此也同樣對委內瑞拉與伊朗的呼救充耳不聞。

俄烏戰爭是否停戰全在普丁的一念之間，因此要在2026看到俄烏停火不是不可能。但除非普丁下台，否則俄羅斯與歐洲的關係不會好轉，俄羅斯更因此會長期倚賴中國的物資支撐。換言之，在普丁持續在位下的俄烏停火，不會帶來俄羅斯地位的提升，也不會改善俄羅斯與歐洲的關係。

另一方面，川普政府在2025年已經讓歐美關係大幅下滑，如果今年因為格陵蘭問題與歐洲國家關係再鬧翻，甚至真的動用軍事力量奪取格陵蘭，其影響的將不只是歐盟與美國的未來，整個北約也可能會立即解體（因為丹麥是北約盟國）。這個解體會直接影響北約建構在美國核武上的北約核嚇阻能力。英法核武數量頂多是作為國家嚇阻，但無法彌補北約在失去美國後的損失。這可能導致部分北約無核國家走向核武化（例如波蘭），並觸發印太區域國家（韓國及日本）的核武發展，換句話說，非核擴散機制將會全面崩潰，屆時有可能連台灣在內都需考慮是否發展核武。

雖然歐盟不會因為與美國的齟齬而走親中遠美路線，因為即便俄烏停戰，只要中俄依舊維持上不封頂的合作關係，歐盟國家就會持續視中國為體制性敵手（systemic rival）。但過去是台灣最重要國際協調平台的「七大工業國會議」（G7），卻很可能會是美歐關係走向爭議化的直接犧牲者。未來G7會議預期會是爭議性高於共識性，即便川普總統還是可能會參加，但未來幾年可能看到川普與其他六國總統、總理們爭論不休，G7進入得不出共識的時期，因此扮演不了在國際議題協調的角色。

美印關係與四方安全對話的未來，日本防衛三文書的修正

過去二十五年美印關係的互信在川普回任後快速下滑，特別是這只是發生在去年五月到九月之間的事。現在印度戰略菁英已對美國信任感大幅降低，過去好不容易有發言分量的親美聲音大幅消音。印度雖然沒走回不結盟路線，但不輕易結盟與維持多方面交往，再度成為印度對外戰略的主軸。

印度態度的改變以及美國走回利益導向的外交戰略，讓美日澳印「四方安全對話」的功能大打折扣，過去被視為是維護印太安全與形塑印太戰略態勢的四大民主國合作，現在已經弱化成某個印太安全機制之一，而不是第一。安倍首相如果地下有知，對此發展可能會感到十分感嘆。而隨著「四方安全對話」的衰落，美國印太司令部依舊積極維持「美日澳菲」（sQUAD）以及美日澳、美日韓合作，華府也依舊維持其對AUKUS的承諾，但核潛艦交貨速度卻肯定會被遲延。但除此以外，似乎看不到其他的經營。

日本在今年下半年預計會完成防衛三文書的改版，這包括了國家安全戰略、國家防衛戰略，以及防衛力整備計畫等。高市如果維持其高人氣，且成功發動改選並帶來自民黨席次的顯著提升，則日本的區域角色會日趨重要。當年安倍在川普直接退出TPP後以一國之力撐住TPP，並發明了CPTPP以延續這個安排，未來高市首相如果國會改選成功，有可能使日本在印太安全的領域上扮演更重要的角色，類似安倍當年對川普第一任期扮演的區域角色一樣。

中國經濟持續其「不可永續發展模式」與台海緊張

中國經濟持續下探，去年底中央經濟工作會議報告開始承認這個問題，但持續強化對新質生產力的重視，也持續要以出口帶動經濟成長。這不僅會激化中國與美歐等市場龐大國家的矛盾，也讓中國內部問題持續無解。我們會看到中國對外出口持續創新高，但因為這些新高是堆積在國家大量對國家冠軍的補助，使其可用低於成本的血汗價低價賣出，即便是賣一台虧一台也無所謂。因此本質不是個可持續的出口模式，對經濟發展更是貢獻不高。

但也因為中國經濟持續有問題，不管是為了轉移注意力，還是因此更無政策讓步的空間，這都意味著中國對台灣的壓迫不僅會持續且會升高加壓。由於這些發展與台灣發出的言論無關，主要是中國內部因素所致，因此即便台灣沒對外說什麼，但是中國就是會持續獵巫或是主動找碴，這使得台海情勢會變得更緊張。而在去年軍演已經出現中方艦艇突破二十四海浬線的情形後，今年軍演可能會有更進一步的威脅舉措，壓迫台灣到幾乎沒有空間而必須有所反應，台海局勢面臨快速升高的風險。而這是一向將台灣視為美國傀儡的北京政府無法預料的，因為他們始終認為只要搞定美國就可以搞定台灣，對台灣的能動性沒有任何知覺，也不知道美國現在的政策是要求台灣要主動承擔防衛責任，這意味著自衛反擊的主動權是在台灣手上，沒有所謂等待美國允許的情形。

不確定的東協，泰柬戰爭、緬甸與泰國選舉，越共十四大

川普政府去年的對等關稅操作，東協國家是重災區。這在某種程度上是台商從中國向東協轉移（與中商為了因應川普第一任的貿易戰也向東協轉移）的結果。例如越南過去幾年對美貿易的大量出超，與在中台商的大量移入有相當關係。這個發展在川普第一任時促進了新南向經濟政策的成功，並在新冠肺炎時進一步加速，2022年時對東南亞國家的投資已超過對中國投資。但川普回任後這些對美出超開始變成問題，東協國家是川普對等關稅的重災戶。這個對等關稅政策也連帶衝擊到台灣新南向政策的發展。

目前東協多數國家與川普政府簽署了個別關稅協議，其稅額約在19-20%，因此美國最高法院對川普對等關稅的判決也會對這些國家產生影響。但東協現在的問題是內部分歧越演越烈，緬甸內戰未歇，還出現泰柬戰爭。

泰柬這場戰爭陸陸續續打了八個月，在川普調停下依舊沒有完全停止，還導致一位泰國總理去職與國會改選。在今年二月八日的泰國國會大選是否會重演先前得票最多的最大黨（前進黨）持續被杯葛，變成還是由一堆小政黨與軍方支持者聯合組閣，導致在民意正當性上持續面臨被遲疑的處境，而泰國年輕世代又會如何看待選舉之後的政治走向也值得關注。因為這會間接對泰柬戰爭產生影響。

越共在一月下旬會進行越共第十四大，據越共傳媒表示，這個十四大的重要性非比尋常，類似是國家發展新定位與對外戰略的再出發，基本上也是總書記蘇林掌權後首次全面主導越共的代表大會。為此越南外長黎懷忠也發表重要文章申述越南對外政策。值得注意的是，去年底越南兩度派遣軍艦航行台灣海峽，也對年底的中共對台軍演發表意見，雖未直接點名批評中國，但這些舉措顯然與中國有關，也引發中南海的關注。

至於緬甸去年底進行選舉，今年則是進入第二與第三階段的投票作業。包括聯合國等在內多國組織已批評這個選舉過程充滿舞弊與不公，無意承認這個選舉的合法性。但不論選舉過程的爭議，只要選舉結束，緬甸軍政府必定以此結果要求與東協交往，特別是東協各國以緬甸沒有選舉為由說服緬甸放棄2026的東協輪值主席，但緬甸不僅放棄主席職位還展開選舉，東協屆時會有如何面對這個緬甸選舉的問題。東協在去年已說不會派員觀察緬甸選舉，去年的輪值主席馬來西亞也只強調觀察選後發展，不提選舉本身是否具有正當性與合法性，持對選舉杯葛態度的緬甸反對派，也持續要求東協支持其立場。由於今年東協輪值主席是菲律賓，屆時要面臨的問題可能會比馬來西亞更麻煩。

雖然菲律賓希望透過其擔任東協輪值主席時可以對此南海議題有所處理，起碼改善過去連提都不能提的處境，特別是中國小老弟柬埔寨正處於和泰國的戰爭而對東協會有所需要，此時對菲律賓是相對有利的。但這也意味中國的反應可能會更直接，壓迫也會更劇烈。2026年南海衝突的強度預期會大幅提高。

台灣最大的憂慮在深圳亞太經合會、但東向發展有機會

對台灣來說，今年最大的憂慮是亞太經合會在中國深圳舉辦。過去在中國的亞太經合會多會出現台灣總統特使被杯葛的問題，但今年狀況可能不只是總統特使能否去中國的問題了。2024年六月中國「兩高三部」發佈所謂的「反台獨22條」，將中國認定的台獨行為給予刑期量度，還能缺席審判甚至可以直接判處死刑。由於其中將推展台灣國際空間的行為視為犯罪，執行者被列為台獨罪犯的舉措，這代表台灣外交部、經濟部、文化部與其他涉及對外交往的政府部門人員，都會被視為是台獨工作者而被中國判處死刑。

當然中國要怎麼判是他家的事，但當今年亞太經合會在中國舉行時，台灣涉及經貿的官員，以及外交部內處理經濟議題的資深官員等，很可能一走出飛機就會被逮捕。而台灣總統特使也可能被視為協助台獨而被關牢。中國日前不僅宣布立委沈柏洋，包括內政部長、教育部長等都被視為是台獨份子而聲稱要給予制裁，這代表中國對台灣與會官員動手的可能性並不低。

雖然對此在去年的韓國慶州會議強調應遵守過去亞太經合會的慣例，以及地主國有保障每一位與會人員安全的義務，但是你永遠無法預測中國會做什麼事。以現在北京似乎是對台灣殺紅了眼，連其駐外官員都說要把支持台灣的外國政治領袖之「骯髒頭顱砍下」，中國在今年如何主辦APEC會議以及如何面對台灣，將是兩岸關係是否會全面破裂的重要觀察指標。

2026很危險，但2027卻是可能出現危機的時候

現在伊朗抗議已成全國性議題，神權領袖持續訴諸武力鎮壓，導致數百民眾死亡。川普政府軍事介入的可能性尚屬未知，但2026的確是個危險年代。因為過去仰賴的戰略羅盤不再有用，不可預測成為新常態，價值原則被邊緣化，外交成為交易的結合，但什麼是可以交易或是值得交易的，卻是人言人殊。

川普政府震驚世界的關稅政策有可能因為最高法院的判決而走入歷史，雖然川普政府可以從其他方式（301、232、122等）取得徵稅的正當性，但這些徵稅需要一段時間的調查，國會也有更多介入空間。如果年底的期中選舉共和黨真的失去眾議院多數，大規模徵稅的難度會變得更高，川普的威望也會受到重挫。

川習可能會有四次會議，但最關鍵的應該是四月的川普訪中行，而這個會議有可能會對未來美中關係，包括川普卸任後的美中關係，設下新的基調。因此影響會很深遠，台灣的關注就是否會簽署美中第四公報議題的層次。

但也因為2026期中選舉後川普不會連任，因此美國將進入2028總統選戰開打模式，川普的政治影響力會下降，但這也意味著川普將不受任何限制而更會做自己，中國在2027進入習近平爭取第四任期時，對這個美國政治情勢會如何判斷，是個很大的未知數。川普說習近平不會在其在任時對台發動攻擊，但大家還是會狐疑，到底習近平會在乎一個不再有未來的總統？這個問題決定了危機是否會在2027發生。台灣對此需要步步為營，務求先駛過險灘處處的2026，以為防止危機在2027發生。

作者為讀錯書，入錯行，生錯時代的政治邊緣人

