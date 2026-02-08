「2025-2026 FIRST機器人大賽台灣選拔賽」科工館盛大開跑 帶領孩子穿越時空探索未來

全球青少年引領期盼的年度盛事「2025-2026 FIRST機器人大賽台灣選拔賽」近日在高雄國立科學工藝博物館隆重登場，這次大賽以「UNEARTHED發掘古遺」為主題，吸引全台近二百支隊伍、約一千位親師生共襄盛舉；賽程由十二至十八歲組別的FTC(FIRST Tech Challenge)率先揭開序幕，展開為期五天、跨足四個年齡層組別的精彩對決！(見圖)

主辦單位今(八)日說明，FIRST機器人競賽由美國非營利組織FIRST（For Inspiration and Recognition of Science and Technology）主辦，每年以全球性重要議題為核心設計競賽主題，並依參賽者年齡層規劃五大系列賽事，包含FRC（十四-十八歲）、FTC（十二-十八歲）、FLL Challenge（九-十六歲）、FLL Explore（六-十歲）及FLL Discover（四-六歲）。競賽透過工業級機器人設計、程式開發與專業工程日誌的撰寫，引導學生在實作中培養問題解決能力、團隊合作精神與國際視野，致力於培育未來科技領袖。

在指定賽項中脫穎而出的國家代表隊，將於今年四月遠赴美國休士頓，參加FIRST年度世界冠軍賽，與來自全球的頂尖隊伍同場競技；另一方面，MARC賽事亦將選拔表現優異之隊伍，晉級今年五月於國立臺灣科學教育館舉辦的MARC國際公開賽，屆時將與多國晉級隊伍交流競技，展現臺灣學生於科技教育與機器人領域的實力與成果。今年度賽季主題為「發掘古遺(UNEARTHED)」與「探索解密(DECODE)」，強調「不只是打造機器人(Build More Than Robots)」。參賽選手需化身科技考古學家，利用機器人技術探索古代文物與藝術品背後的智慧。該競賽任務巧妙結合「文物」、「礦車」、「地圖」與「考古筆刷」等元素，選手不僅要在賽場上完成精準的自動化任務，更需透過簡報展現團隊溝通、創新思考與社會影響力的研究成果，完美銜接台灣一○八課綱的「核心素養」。

該賽事特別邀請產、官、學界代表組成評審團隊，共同參與賽事評選，展現跨領域合作精神。國立科學工藝博物館李秀鳳館長表示，國際化與科技素養已是現代教育的重要基礎，博物館作為公共科教平台，將持續把科學學習轉化為可參與、可實作的體驗場域；透過FIRST賽事，學生不僅精進相關技術，更在專題實作與團隊分工中培養溝通協調與解決問題的關鍵能力，真正實踐「不只是打造機器人，而是培育未來人才」的教育精神。

「2025-2026 FIRST機器人台灣選拔賽」二月四至八日在科工館展開，見證學子如何透過STEM力量解密歷史、翻轉未來。