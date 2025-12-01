2025 AAA頒獎典禮12/6登場！高市府續推商圈夜市券款待追星粉絲

【記者 王雯玲／高雄 報導】繼兩大韓國大勢女團BLACKPINK、TWICE於10月、11月高雄開唱，本週末（12月6日）韓國指標性娛樂盛典「Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典）」典禮首次移師台灣舉辦，適逢典禮十週年，將集結IVE、Stray Kids、LE SSERAFIM、IU、朴寶劍等共22組華麗卡司，並於隔日（12月7日）還有「ACON音樂節」，由女團i-dle台灣成員舒華擔任主持人，兩日盛大K-pop活動，將再次炒熱高雄世運主場館。為熱烈歡迎遠道而來的歌迷們，高雄市政府配合大型音樂活動，推出面額50元的商圈夜市優惠券，粉絲憑演唱會門票到指定5處捷運站(左營、巨蛋、美麗島、三多商圈及高雄車站)即可馬上兌換，並前往高雄40+處商圈夜市及超過400+家的特色店家消費使用，在高雄一次體驗追星與美食的雙重魅力。

廣告 廣告

高雄市政府經發局長廖泰翔表示，2025年演唱會經濟在高雄發酵到最後一個月，國際級天團和大咖歌手接力開唱，吸引來自各地的樂迷共襄盛舉，讓高雄每個週末都熱鬧非凡，而12月更將迎來備受矚目的「AAA亞洲明星盛典」，集合音樂、戲劇和電影的跨界舞台，吸引全球粉絲降臨港都，參加這場年末娛樂盛宴！高市府延續兌換「商圈夜市優惠券」，讓樂迷能夠吃遍在地美食小吃，包含早午餐、咖啡廳、火鍋、燒肉、餐酒館…等各種店家通通都有，邀請追星歌迷相約再來高雄，一起用音樂與美食，為今年寫下美好結尾。

「墨凡商場」專員應小姐表示，為迎接本週末韓國娛樂盛典，旗下三大據點—美麗島商場、高雄駅一番街及参DUO商場大力響應，各式店家紛紛加入商圈夜市優惠券合作行列，準備以最具南部特色的熱情，迎接大批追星樂迷到訪；而「溫肚」店長 Ken 也分享，加入商圈夜市優惠券活動後，帶來的熱度超乎想像，每逢演唱會後，都能看到許多粉絲拿著優惠券專程到店指名品嚐「偶像同款套餐」，畫面既熱鬧又可愛，非常歡迎歌迷們隨時再來，用美食延續追星的好心情。

經發局補充，樂迷朋友如果持有先前2025 FNC BAND KINGDOM、蘇打綠、孫燕姿、Energy、超犀利趴14、BLACKPINK、郭富城、TWICE及伍佰等演唱會門票，且尚未換取「2025商圈夜市優惠券」，也可以順道前往兌換，千萬別錯過！此外，商圈夜市優惠券使用期限至明年2月28日，提醒歌迷們記得把握時間，到合作商圈、夜市與特色店家使用，盡情享受美食和購物的樂趣。更多資訊，請隨時留意商圈夜市優惠券官網(https://www.khafterparty.tw/)或經發局FB及IG(@edbkh)。（圖／記者王雯玲翻攝）