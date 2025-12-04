《2025 AAA》倒數！AHOF宣布「中國成員缺席」復刻ZB1

男團AHOF。（圖／翻攝自AHOF IG）





第10屆亞洲明星盛典《2025 AAA》（Asia Artist Awards）將於本週末在高雄世運主場館（國家體育場）舉辦，從選秀節目《Universe League》所選出的九人期間限定男子團體AHOF，宣布中國成員張帥博因不可避免因素確定缺席，而台灣成員簡志恩因健康因素休養，也無法回台演出，此次將以7人體制現身。

男團AHOF中國成員張帥博無預警缺席《2025 AAA》。（圖／翻攝自AHOF IG）

今年8月31日《2025 AAA》宣布第7波卡司時候，就宣布了AHOF將出席頒獎典禮以及ACON活動，不過在演出倒數，中國成員張帥博卻無預警表示因個人行程限制，將缺席本次活動，雖然官方強調為不可避免的事由，但依舊引發討論。

男團AHOF台灣成員簡志恩因病休也無法回家鄉演出。（圖／翻攝自AHOF IG）

另外，團內台灣成員簡志恩主要在9月時候就宣布病休而停止團體活動，將到明年1月才回歸活動，因此早早就確認無法回家鄉演出，但近期簡志恩也有透過社群和粉絲們報平安。

不過對於此次中國成員張帥博突然在活動前缺席，也引發討論，主要在今年5月於高雄世運舉辦的拼盤演唱會《KT POP》，男團ZEROBASEONE（ZB1）的中國成員章昊和Ricky（沈泉鋭）也是無預警被通知無法登記來台，當時主辦強調簽證程序早已備齊，而經紀公司則以身體狀況不佳為由讓2人缺席。



