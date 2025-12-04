2025「AAA」移師高雄 世運大道實施交管
（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）韓國娛樂圈重要頒獎典禮Asia Artist Awards（簡稱AAA）週末將在高雄國家體育場舉辦，市府交通局今天表示，屆時世運大道將實施交通管制，捷運及台鐵則配合加開班次。
2025「AAA」將於6日在高雄國家體育場舉辦，7日還有「ACON音樂節」。交通局今天公布相關交通資訊。
交通局說明，為維護活動會場周邊人行安全，世運大道預計於12月6日上午8時至隔日凌晨1時、12月7日上午8時至晚上12時實施交通管制，除緊急救護車輛、執行公務車輛及接駁車，汽、機車均禁止通行及停放。
此外，Youbike「國家運動訓練中心大門」、「世運大道」、「捷運世運站（1號出口）」、「世運主場館」等站點，自12月6日上午7時至7日晚上12時暫停營運。
因應人潮眾多，捷運及台鐵、高鐵配合加開班次。捷運散場期間將縮短班距為3至5分鐘，維持動線順暢。
市府也提供高鐵左營站往返高雄國家體育場的免費接駁專車，12月6日上午11時至下午4時、12月7日中午12時至下午5時提供進場接駁服務，12月6日晚上10時至12時、12月7日晚上8時至10時提供散場接駁服務。
交通局並預估，活動期間，左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有車多情形，建議駕駛盡量避免行駛會場周邊道路，南北向可利用民族路、博愛路、高鐵路，東西向可改道至加昌路、新莊一路、水管路。
此次活動的機車臨時停放區規劃於高雄國家體育場西南側、軍校路（世運大道至海功路）西側及軍校路西側眷村（緯一路至緯四路），開放時間為12月6日、7日上午8時至晚上11時，務必準時離場。
交通局強調，會場依往例不提供汽車停車位，且周邊道路禁止臨停接送，警察局將加強違規停車拖吊取締，有接送需求可利用周邊捷運站接送。（編輯：謝雅竹）1141204
