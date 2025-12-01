2025「AAA」頒獎典禮將登場 高市府續推商圈夜市券

（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）韓國娛樂圈重要頒獎典禮Asia Artist Awards（簡稱AAA）將於6日在高雄國家體育場舉辦，7日還有「ACON音樂節」。為歡迎遠道而來的歌迷，市府持續推出商圈夜市優惠券，供歌迷憑門票兌換使用。

AAA為韓國演藝圈盛事，今年是10週年，6日舉行頒獎典禮、7日舉行「ACON音樂節」，集結韓國藝人朴寶劍、IU等卡司，並由女團i-dle台灣成員舒華擔任主持人。

高雄市經發局今天新聞稿表示，為歡迎遠道而來的歌迷，市府持續推出面額新台幣50元的商圈夜市優惠券，歌迷憑演唱會門票到高雄捷運左營、巨蛋、美麗島、三多商圈及高雄車站等5處捷運站兌換，並前往高雄商圈夜市及合作店家使用。

經發局長廖泰翔表示，2025年演唱會經濟在高雄發酵到最後1個月，市府延續兌換「商圈夜市優惠券」，讓歌迷能夠吃遍在地美食小吃，包含早午餐、咖啡廳、火鍋、燒肉、餐酒館等店家，一起用音樂與美食，為今年寫下美好結尾。

經發局表示，若持有先前的蘇打綠、孫燕姿、Energy、BLACKPINK、郭富城、TWICE及伍佰等演唱會門票，但尚未換取商圈夜市優惠券，也可順道前往兌換。此外，商圈夜市優惠券使用期限至明年2月28日，提醒歌迷把握時間使用。（編輯：張銘坤）1141201