《2025 AAA》、《ACON 2025》出席卡司一次看 台灣孩子接主持

《2025 AAA》和《ACON 2025 音樂節》2天主持人。（圖／翻攝自AAA IG）





第10屆亞洲明星盛典《2025 AAA》（Asia Artist Awards）頒獎典禮將於12月6日字高雄世運主場館（國家體育場）舉辦，隔日則在同場地舉行《ACON 2025 音樂節》，2天的出席嘉賓、主持人，以及線上直播平台一次看。

《2025 AAA》頒獎典禮將由IVE成員張員瑛與2PM的李俊昊合作主持，出席嘉賓演員部分有朴寶劍、IU（李知恩）、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、車珠英、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、朴允浩、嚴志媛、崔代勳，佐藤健。

《2025 AAA》頒獎典禮出席名單。（圖／翻攝自AAA IG）

而歌手方面則匯集RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids（SKZ）、IVE、MONSTA X、WOODZ（曹承衍）、ATEEZ、CRAVITY、TWS、QWER、xikers、KISS OF LIFE、Yena（崔叡娜）、NEXZ、Ash Island、CHANMINA、ALLDAY PROJECT、SB19、KiiiKiii、KickFlip以及林俊傑。

《ACON 2025 音樂節》出席名單。（圖／翻攝自AAA IG）

隔日《ACON 2025 音樂節》則是由兩位台灣孩子i-dle成員葉舒華、CRAVITY的Allen（馬蒔權），以及演員李濬榮與KiiiKiii的Sui聯手擔任主持。共13組演出嘉賓有NEXZ、xikers、CRAVITY、KiiiKiii、KickFlip、SB19、AHOF、Ash Island、ATEEZ、WOODZ（曹承衍）、Yena（崔叡娜）、KISS OF LIFE、QWER。

不過如今團體中的中國成員來台部分臨時喊卡，目前AHOF中國成員張帥博、TWS中國成員HANJIN（韓振）已經確定不來台。另外，AHOF台灣成員簡志恩在9月時候就宣布病休，因此這次也無緣回來台灣演出。

這次《2025 AAA》頒獎典禮也將於LINE TODAY以及WEVERSE進行直播，無法去到現場的粉絲，可以從直播中收看，紅毯將於當天14:00開始，整個典禮約從16:00頒到22:00，不過《ACON 2025 音樂節》則沒有直播，但如今各區都還有充足門票，能在12月7日17:00前購買。



