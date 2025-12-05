EBC東森娛樂

《2025 AAA》、《ACON 2025》出席卡司一次看 台灣孩子接主持

記者 楊雅芸
《2025 AAA》和《ACON 2025 音樂節》2天主持人。（圖／翻攝自AAA IG）
《2025 AAA》和《ACON 2025 音樂節》2天主持人。（圖／翻攝自AAA IG）


第10屆亞洲明星盛典《2025 AAA》（Asia Artist Awards）頒獎典禮將於12月6日字高雄世運主場館（國家體育場）舉辦，隔日則在同場地舉行《ACON 2025 音樂節》，2天的出席嘉賓、主持人，以及線上直播平台一次看。

《2025 AAA》頒獎典禮將由IVE成員張員瑛與2PM的李俊昊合作主持，出席嘉賓演員部分有朴寶劍、IU（李知恩）、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、車珠英、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、朴允浩、嚴志媛、崔代勳，佐藤健。

《2025 AAA》頒獎典禮出席名單。（圖／翻攝自AAA IG）
《2025 AAA》頒獎典禮出席名單。（圖／翻攝自AAA IG）

《2025 AAA》頒獎典禮出席名單。（圖／翻攝自AAA IG）

而歌手方面則匯集RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids（SKZ）、IVE、MONSTA X、WOODZ（曹承衍）、ATEEZ、CRAVITY、TWS、QWER、xikers、KISS OF LIFE、Yena（崔叡娜）、NEXZ、Ash Island、CHANMINA、ALLDAY PROJECT、SB19、KiiiKiii、KickFlip以及林俊傑。

《ACON 2025 音樂節》出席名單。（圖／翻攝自AAA IG）
《ACON 2025 音樂節》出席名單。（圖／翻攝自AAA IG）

《ACON 2025 音樂節》出席名單。（圖／翻攝自AAA IG）

隔日《ACON 2025 音樂節》則是由兩位台灣孩子i-dle成員葉舒華、CRAVITY的Allen（馬蒔權），以及演員李濬榮與KiiiKiii的Sui聯手擔任主持。共13組演出嘉賓有NEXZ、xikers、CRAVITY、KiiiKiii、KickFlip、SB19、AHOF、Ash Island、ATEEZ、WOODZ（曹承衍）、Yena（崔叡娜）、KISS OF LIFE、QWER。

不過如今團體中的中國成員來台部分臨時喊卡，目前AHOF中國成員張帥博、TWS中國成員HANJIN（韓振）已經確定不來台。另外，AHOF台灣成員簡志恩在9月時候就宣布病休，因此這次也無緣回來台灣演出。

這次《2025 AAA》頒獎典禮也將於LINE TODAY以及WEVERSE進行直播，無法去到現場的粉絲，可以從直播中收看，紅毯將於當天14:00開始，整個典禮約從16:00頒到22:00，不過《ACON 2025 音樂節》則沒有直播，但如今各區都還有充足門票，能在12月7日17:00前購買。


