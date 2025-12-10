2025 Action Taitung Award臺東設計獎 38組獲獎者揭曉

以設計力回應臺東的Good Trouble

【記者 朱達志／台東 報導】為鼓勵臺東在地以慢 (slow) 經濟的思維出發，搭配政策的快 (action) 行動力，臺東縣政府自2022年辦理首屆指標性的設計獎項，希望讓地方的設計潛力被看見，「2025 Action Taitung Award 麻煩了，臺東！Good Trouble」頒獎典禮，於今( 10 )日在臺東美術館舉行，正式公布五大獎項、共 38 組獲獎名單。今年以「麻煩了，臺東！」為主題，呼應臺東獨特的生活節奏與行動方式，並致敬過去3年在地方以「麻煩精神」推動改變的實踐者，共同為臺東帶來正向影響力。

臺東縣長饒慶鈴表示，外界常以「太遠、太慢、太少」形容臺東，但這些看似麻煩的條件，反而塑造了臺東深刻的土地文化與創造能量，「Action Taitung Award」計畫聚焦臺東慢思維、地方實驗性、行動實踐力三大主軸，希望將臺東化為行動交流的基地。臺東不追求快速擴張，而是長久耕耘，以地方的厚度、山海的步調、以及人與人之間的細緻連結，累積出屬於臺東的設計力。她強調，這些獲獎者以創新實踐、社群行動、文化復振與生活美學，展現臺東「Good Trouble」的精神，讓臺東的每一步都走得更踏實、更具影響力。

今年臺東設計獎從「麻煩詞彙」很少、很遠、一直一直、講究出發等4項命題出發，延伸為5大設計獎項「起步造浪」、「結伴長行」、「慢工築夢」、「寸美不讓」及「麻煩有理」，肯定即表彰在地創作者、文化行動者、社群組織、生活職人等跨域團隊。其中不乏近年頗具代表性的南島文化推動者、地方自主社群，以及以個人力量積累公共影響的行動者，展現臺東從微處長成的創造能量。

今年臺東設計中心再度與《Shopping Design》合作策劃評選，邀集文化、媒體、創新與地方行動的專業陣容，採提名推薦方式選出入圍與得獎名單，完整呈現臺東地方創造的廣度與深度。

饒慶鈴指出，臺東設計獎是臺東從「慢經濟」走向「設計力」的重要里程碑，亦為 「2026臺東博覽會」奠定基礎。縣府將持續透過公共政策、跨域合作與地方創生，支持更多將麻煩化為動能的創新者，讓「麻煩了，臺東！」成為推動進步的美好麻煩。（照片記者朱達志翻攝）