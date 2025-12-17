2025 AI熱搜功能盤點：ChatGPT吉卜力、Gemini公仔、冬季戀歌⋯你玩過幾個？

2025 AI熱搜功能，你玩過幾種呢？今（2025）年是AI科技大爆發的一年，尤其許多可愛的圖片生成功能，在社群網站上蔚為風潮，只要透過簡單的指令，就可以把一張張照片改成討喜的吉卜力風格，也能將小孩、毛小孩變身超擬真公仔；即便無法出國踏雪，利用AI，照樣可以輕鬆融入應景的冬季戀歌風格，樂趣滿滿。Yahoo新聞編輯室整理今年頗受Yahoo網友青睞的5個AI熱搜功能，還沒玩過的你，趕快來試試看哦！

2025 AI熱搜功能風靡一時，無論是吉卜力風格、擬真3D公仔、或冬季戀歌意象，相信大家都曾經在社群網站看過！（示意圖／Getty Images）

日本動畫工作室吉卜力的作品，像是《龍貓》、《魔法公主》是不少人的童年回憶。你今年一定在社群上看過，有人把情侶合照、全家福，變身成一幅幅童趣的吉卜力畫風吧！沒錯，這項功能是OpenAI推出的ChatGPT圖像生成器，因為能生成吉卜力畫風的圖像，在全球社群火速爆紅。一張張照片中的人物，以生動又細膩的筆觸，轉變成吉卜力動畫中的風格角色，讓人彷彿成為童話中的主角。隨著越來越多人使用，還導致官方限流，甚至可能以「違反內容政策」為由拒絕生成圖片，熱度可見一斑。

廣告 廣告

看更多》ChatGPT圖片生成爆紅 吉卜力後「公仔風」超夯 公仔圖是什麼？指令怎麼下？

Yahoo解釋性新聞

現實生活中，有許多製作3D真人公仔的店家。今年社群上，也吹起一股「把小孩、寵物做成公仔盲盒」的流行，一隻隻3D公仔圖像是Google Gemini AI代號為「Nano Banana」（正式名稱：Gemini 2.5 Flash Image）的生成玩法。只要上傳想製成的人物或寵物照片，用一般說話語氣輸入指令，便能生成寫實風格的公仔圖像，沒有設計或技術背景的新手一樣可以輕鬆上手。就算角色在不同的背景、穿不同的服裝或有著不同的髮型，AI都能準確地保留臉部特徵，減少過去常見的換臉或畫面失真等問題，也難怪這麼多人玩上癮啦！

看更多》Gemini公仔指令怎麼寫？擬真3D模型圖爆紅 超簡單5步驟一文看懂

現在最紅的冬季戀歌雪景AI圖你玩過了嗎？隨著季節變換走入冬季，不少人嚮往身處浪漫的雪景中。這時候，美圖秀秀App的AI雪景圖就能幫上忙，讓沒機會踏雪的人類、寵物們擁有偽《冬季戀歌》的氛圍照，不少網紅、明星、政治人物也跟風「賞雪去」。美圖秀秀App之外，透過上段提及的Google Gemini Nano Banana圖像生成模型，上傳圖片、輸入簡單的指令，同樣可以達到類似效果；甚至還能加上聖誕節相關指令，創造出一張寫著Merry Christmas、雪花紛飛、寂靜且空靈的絕美意境明信片呢！

如果你有在滑Tiktok，可能或多或少對「AI美人魚」的濾鏡（AI Mermaid Filter）有印象。沒錯，它是今年大受歡迎的濾鏡之一。藉由AI技術，只要將一張照片套用美人魚特效，尾巴、髮型、甚至海底背景都能同時生成，化身夢幻閃耀的美人魚，在海底世界翩翩悠游不再只是想像。除了Tiktok，市面上也有不少AI工具，可以用來生成美人魚特效影片，像是玩美AI繪圖、MyEdit等App也都有把照片製成美人魚動畫的類似功能，有興趣的各位不妨玩玩看哦！

化身卡通角色再也不是夢！今年網友們不只用ChatGPT來生成吉卜力風格圖像，還把自己的照片轉換成飛天小女警、名偵探柯南、蠟筆小新等可愛的卡通人物。以飛天小女警風格來說，主要會捕捉髮型、面部特徵，配上招牌的大眼睛來生成，俏皮程度一百分。最重要的是，不用複雜的指令，就能打造出專屬漫畫角色，把Q版的自己融入經典動漫世界，某種程度來說，也滿足了大家的童年想像吧！

延伸閱讀》Threads瘋玩！免課金一秒變身「飛天小女警」

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞