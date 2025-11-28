2025 Deloitte半導體CxO交流 解析全球視野下的供應鏈韌性新局
CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸／台北報導
在生成式AI快速進化、算力需求攀升與全球供應鏈重組的背景下，半導體已成全球經濟競逐核心。勤業眾信26日舉辦「2025 Deloitte半導體CxO領袖交流」高峰會，邀集亞太與美國半導體專家、政府與產業領袖，探討台灣半導體供應鏈的韌性與未來布局。
勤業眾信吳佳翰指出，台灣半導體已從過去追求成本、產能與良率的邏輯，轉向商業速度、先進製程、永續能力與全球信任度的新架構。依賴摩爾定律與全球分工的時代已過，若仍以舊思維面對新變局，企業將遭遇策略落差與法規風險。
台灣最大優勢在於高密度的半導體聚落，以及獨特的「網狀供應鏈」，IC 設計、製造與封測分工明確、彼此支援迅速，使產品上市速度與問題解決效率具全球競爭力。然而，面對地緣政治、關鍵材料依賴、產能集中、水電供應、人才缺口與資安威脅等風險，台灣仍須提升供應鏈穩定度。全球品牌不再只追求成本，而是尋找「可信任、反應快、具永續能力」的夥伴，這使台灣正從「半導體製造島」邁向「全球最具信任度的科技樞紐」。
Deloitte 專家 Abhrajit Ray 與 Shingo Kayama 表示，主權 AI 與地緣政治正重塑亞太供應鏈，各國積極本土化 AI 與半導體能力。台灣身為全球 AI 基礎設施核心，正面臨前所未有的重組壓力，但也迎來深化全球角色的重大契機。Kayama 強調，企業唯有快速導入 AI、預測供應鏈與智慧製造等能力，並調整跨國合作模式，才能在未來的 AI 國家級基礎建設競賽中維持不可替代性。
前經濟部長王美花指出，美國以 AI 為經濟與國安重點，Nvidia 的全球供應鏈策略也加速 AI 伺服器與半導體往美國布局，引發「矽盾空洞化」疑慮。然而 AI 需求呈指數成長，已直接推升台灣半導體與資通訊出口創新高。當前產業最關注的包括：AI 需求能否持續、全球投資是否過熱、AI 商模是否能支撐長期發展，以及資料中心的電力、網路、先進封裝與液冷設備是否能跟上。
勤業眾信簡宏偉表示，2026 年全球三分之二計算量將由 AI 推論運算占據，資料中心與先進封裝投資將持續升溫。「算力、能源與資安」將成企業三大壓力。台灣身為晶圓代工與 AI 伺服器組裝核心，更需強化供應鏈韌性。
Deloitte 資安負責人 Paul Sukhu 指出，晶圓廠正成全球網攻主標靶，台灣更是高風險區。一旦遭入侵，可能造成產線停擺與機密外洩，衝擊全球供應鏈。因此 OT 資安不再屬資訊部門，而是董事會至工程部門都需共同治理的議題。
全球人壽資安長林錦龍表示，供應鏈數位化與 AI 增長使勒索軟體與供應鏈攻擊日益複雜，企業除建立資安機制，也可透過資安保險分散風險。
勤業眾信潘家涓指出，企業挑戰已從「產能」轉向「供應鏈的穩定與信任」。韌性不只是防禦，而是制度、策略與數據治理的全面重塑。無論是家登推動的供應鏈聯盟、SEMI E187 設備資安標準，或 SAP 對 AI 導入瓶頸的分析，都凸顯韌性需從政策、技術到組織協作多面向推進。
數位產業署黃雅萍表示，政府正推動 SEMI E187 標準與認驗證制度，從源頭落實「出廠即安全」，建立跨企業的資安信任網路。
家登董事長邱銘乾指出，台灣供應鏈正加速在地化與國際化並行，透過聯盟與跨國佈局，強化在美日等市場的快速反應與交付能力，從產品走向解決方案，提升整體韌性。
SAP吳孟穎強調，企業正從「中國＋1」走向「中國＋N」，AI 與數據將成應對風險的核心。唯有做好數據治理、建立可重複使用的資料「積木」，AI 才能產生營運價值，讓企業形成持續創新的飛輪。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【有影】臺北大學舉辦AI不動產論壇 永慶帶來第一線科技與市場觀察
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
台積電優良供應商 九台廠上榜…家數為歷年最多
台積電昨（26）日公布2025年優良供應商名單，合計30家入列，包括萬潤、長春石化、中鋼構、志聖、健策、帆宣、大三億營造...聯合新聞網 ・ 1 天前
記憶體股一天跌一天噴！法人教戰：「這期間都還會漲」震盪反而是買點 未來這3檔將成風向儀
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股前一周才重摔991點，記憶體族群也在風暴中心翻覆，南亞科(2408)、華邦電(2344)、群聯(8299)當日全數收黑，市場氣氛一度...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
國防500億標案將至！雷虎開盤秒鎖漲停板 盤中32檔個股攻頂...航運族群開4紅燈撐起揚帆
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（26）日開盤走高，最高一度上漲437.56點至27,349.73點，截至中午12時35分暫報27,262.50點，維持在上漲350.3...FTNN新聞網 ・ 1 天前
外資連買多頭回流 台股收高站回月線/鴻勁蜜月行情開獎 中籤一日抱走百萬/南亞亮燈人氣旺 四寶集團作帳行情催油門｜Yahoo財經掃描
美股周三（26日）持續走揚，市場在聯準會12月降息預期升溫下提前布局科技與設備股，投資氣氛維持偏多。道瓊工業指數上漲0.67%，標普500指數漲0.69%，那斯達克指數上漲0.82%，費城半導體指數勁揚2.76%。AI與半導體族群再當多頭主攻部隊，戴爾受惠AI伺服器財測優於預期大漲5.83%，輝達上漲1.37%，甲骨文在外資重申買進評等下跳升4.02%，微軟同步收漲1.78%，ASML ADR因大摩調升目標價強彈3.76%。台積電ADR上漲1.85%，為今日台股電子權值股帶來正面助攻。 亞股今日普遍走高，日股上漲1.23%，韓股同步強漲0.66%，港股小漲0.07%，上證綜合指數亦揚升0.29%，區域市場風險偏好延續回暖格局。 台股今（27）日延續反彈氣勢，早盤強彈逾200點後高檔震盪，終場在電子與PCB族群齊揚下上漲144.99點、收27,554.53點，成功收復月線，成交值4,924.11億元。權王台積電(2330)小跌5元至1,435元，聯發科(2454)續強漲逾3%，鴻海(2317)漲逾1%；PCB族群全面點火，楠梓電(2316)、瀚宇博(5469)、金像電(2368)亮燈強攻，高技(5439)、台玻(1802)勁揚超過半根。記憶體股同步走強，華邦電(2344)、南亞科(2408)大漲逾半根，創見(2451)、群聯(8299)、旺宏(2337)齊步走高，盤面資金明顯集中在AI伺服器、PCB與記憶體三大主軸族群。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 16 小時前
卡位年底行情3／投信連買10天！11檔遭狂掃3000張 專家直指2檔最強必看
想要搶搭年底作帳行情的投資人，能特別觀察投信連續買超標的，搭配基本面和技術面更能提升精準度。觀察近期連續10日投信買超標的，專家點名京元電和台燿最值得留意。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
PCB全面狂飆！金像電直衝638元創天價、3檔同亮燈 AI伺服器火種一路燒旺台股
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（27）日迎來連四日反彈，盤中順勢攻上月線，市場情緒急速轉暖，而最亮眼的焦點毫無懸念落在PCB族群。從上游玻纖布、...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
雙資強勢回補權值大復活 台股放量奪回27000點/南亞科違約風暴 極速行情下少年股神又落馬/無人機國防雙題材 雷虎漲停軍火線全面延燒｜Yahoo財經掃描
美股周二在降息預期升溫帶動下全面走高。隨著美政府關門危機落幕、零售銷售與PPI等延後公布的經濟數據顯示消費轉弱、通膨持續降溫，加上多位Fed官員釋出鴿派談話，市場押注12月再降息一碼機率升至逾8成，道瓊工業指數大漲1.43%，標普500指數漲0.91%，那斯達克指數漲0.67%，費城半導體指數小漲0.16%。個股方面，受Meta傳出洽談採用Google自研TPU晶片影響，輝達股價一度重挫逾7%，終場仍跌2.59%，壓抑科技股漲勢；相對地，Google母公司Alphabet續漲1.53%再創歷史新高，合作夥伴博通也漲1.87%。台積電ADR早盤一度大跌逾4%，盤中跌勢收斂，尾盤回到平盤，英特爾則是微升0.9%，反映市場對台積電提告前高層轉投英特爾事件的後續觀望氣氛。 亞股今日多數跟隨美股走揚。日股大漲1.85%，韓股同步勁揚2.67%；港股小幅收漲，上證綜合指數則是走弱，區域市場情緒普遍偏多。 在AI情緒回溫加持下，台股今（26）日一路震盪走高，終場大漲497.37點、收在今日最高價27409.54點，漲幅1.85%，成功收復27000點與10日線，成交值放大至5099.61億元，顯示資金回流力道強勁。權值股全面點火，台積電(2330)上漲25元收1440元，鴻海(2317)勁揚逾3%，聯發科(2454)在Google TPU與AI題材加持下攻上漲停鎖在1300元，帶動電子與AI族群人氣回籠；「小台積電」富邦科技(0052)完成一拆七後恢復交易，股價走揚，成交量爆出逾20萬張、穩坐成交王。題材股方面，軍工概念在總統賴清德拋出1.25兆元國防特別預算與國防部無人機採購案加持下全面點火，雷虎(8033)、漢翔(2634)、龍德造船(6753)等多檔亮燈漲停；矽光子與光通訊族群同樣強勢，波若威(3163)、光聖(6442)、聯亞(3081)等聯袂強漲，高價股力旺(3529)重返2000元大關、股王信驊(5274)收盤價再創新高，整體盤面多頭氣勢明顯轉強。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
美關稅戰掀工具機寒冬 台中工業區廠房易主 專家：沒賺頭了
台灣工具機產業陷入困境！美中貿易戰重創出口，三大市場美、中、歐訂單大減，中部傳產區塊廠房紛紛易主、收攤，轉售價多落在3000萬至8000萬元之間。台灣業者雖擁有客製化優勢，但在關稅及匯率等不利因素下，國際競爭力大幅削弱。專家呼籲，台灣工具機業者需積極突破困境，發展商品化及建立商業生態系，以避免被國際市場淘汰的命運！TVBS新聞網 ・ 1 天前
台股資金流向揭曉！十大成交個股名單曝光
[Newtalk新聞] 大盤昨天收27554，但個股呈現「指數震盪、個股活躍」的格局。從權值股台積電的穩健體質，到聯發科、南亞科等 AI 受惠股的強勢上攻，再到矽光子、載板、伺服器組裝等，都反映出市場對 AI 產業長線成長的高度信心。以下是國泰證期整理十大成交金額名單： 1、台積電 2330 收盤 1,435 元，跌 0.35%，成交金額 317.03 億元。 昨日股價雖小幅下跌，但基本面仍強健，受惠於 AI 熱潮熱絡，公司具備領先的技術，持續鞏固其在高科技產業的地位。 2、聯發科 2454 收盤 1,340 元，漲 3.08%，成交金額 256.94 億元。 主因原因為與 Google 合作 TPU 晶片，受惠於 AI 算力需求爆發，市場資金湧入 Google 概念股，未來營運成長動能強勁。 3、南亞科 2408 收盤 146 元，漲 6.96%，成交金額 199.44 億元。 昨日股價上漲原因是 DRAM 報價持續大漲、AI 伺服器需求推升記憶體市場回暖，第三季財報由虧轉盈，市場看好其營運發展。 4、波若威 3163 收盤 289.50 元，漲 4.70%，成交金額 149.17新頭殼 ・ 1 小時前
台光電爆衝飆史高！AI需求訂單滿到2026 外資喊上看1695元
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導銅箔基板廠台光電（2383）在AI伺服器與網通市場的火熱需求帶動下，產線持續滿載，明年的訂單能見度幾乎一路排滿。受惠高階A...FTNN新聞網 ・ 1 天前
震盪盤中的定心指南：從大盤到存股策略，看懂年底行情的真正關鍵
近期台股走勢劇烈震盪，彷彿雲霄飛車般上沖下洗。主持人阿格力與詹璇依在《理財必修課》中指出，雖然輝達財報短暫點亮市場情緒，但隨後美股與台股仍同步下跌。從降息時點、就業數據到AI泡沫疑慮，只要大盤轉弱，任何消息都可能成為壓垮市場的理由。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
焦點股》金像電：明年新增2家CSP客戶專案 外資喊805元
PCB廠金像電（2368）為配合大型雲端服務供應商（CSP）客戶的ASIC專案需求，公司積極進行台灣、中國與泰國擴產計畫，近期股價強漲，頻創掛牌新高，美系外資出具最新報告指出，金像電在東南亞擴產速度為PCB同業中最快，明年來自CSP客戶的需求非常強勁，預期明年營收與獲利可較今年明顯成長，除現有ASI自由時報 ・ 1 天前
台積電一度漲15元至1455元！ 專家看好穩穩上攻、挑戰收盤連三漲
美股在感恩節假期前夕氣氛偏多，科技股領漲，也把台積電 ADR一併推高。台積電今（27）日在一度漲15元至 1,455 元，帶動大盤穩步上攻，台積電短線震盪後穩步上攻，有望連三紅，但高檔時還是要小心震盪，投資人想買的話記得分批買入、分批加碼。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股盤前／感恩節美股休市！台指夜盤小跌24點 台股開盤走自己的路
美股周四（27）日因感恩節休市，市場交投全面暫停，僅期貨盤持平震盪，小那斯達克期貨微跌0.5點、道瓊期貨小跌14點、標普期貨則持平。由於美股休市、週五（28）日也將提前3小時收盤，亞股今(28)日走勢將各自表現，台股短線缺乏國際指引，預料台股將「走自己的路」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
從《Holoearth》看未來：COVER定義自己為「社群公司」，野心不止虛擬偶像
hololive 母公司 COVER Corp 執行長谷鄉元昭（YAGOO）與宣傳負責人青海亮太，近期接受外媒專訪，討論 hololive 如何成為連接 VTuber 產業和遊戲產業的橋樑。Yagoo 指出，通過直播遊戲、舉辦比賽以及線下活動如「hololive GAMERS fes.」，他們一直都在尋找和全球遊戲創作者合作的機會。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 17 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
中國CPB聯賽 取消各隊「台港澳球員至少10人」規定
中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball，CPB）日前在深圳舉行選秀會，共計5隊參與，包含長沙旺旺黑皮、廈門海豚、深圳藍襪、福州海俠和上海正大龍，選秀分兩梯次進行。其中，在「超級輪」每隊各指名5位選手，僅長沙旺旺黑皮在第2輪指名的王詩聰為台灣籍，在「天賦輪」每隊至自由時報 ・ 1 小時前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前