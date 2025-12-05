2025 ESG波力盃永續教育賽事 實現運動平權

記者劉昕翊／綜合報導

為深化企業永續實踐，波力集團與旗下ESG友善新創iTinney聽儷科技日前共同舉辦《2025 ESG 波力盃》永續教育賽事，將積分轉換為5倍捐贈物資，串聯偏鄉學童、國際企業、運動選手與公益名人，重新定義運動會，同時宣示成立臺灣上市企業中首見的「永續大使組織」，盼打造臺灣永續生態圈新典範。

活動跳脫分數定勝負的傳統競爭，將所有參與者的積分，轉換為5倍捐贈的運動物資，讓選手從競爭者昇華為社會的利他者，且每支隊伍也由不同背景的參與者混合編組，包含教練奚健華帶領「社團法人新北市身心障礙者體育運動總會」選手、偏遠地區學童、大專院校羽球校隊，與熱心公益的藝人林敬倫、劉璇、邱鋒澤、楊婷婭（楊楊）、百萬 YouTuber「這群人」董仔、肉比頭ZoeBitalk 等，透過友善闖關共同為公益得分、募集愛心物資，實現「人人都能快樂運動」的平權精神。

廣告 廣告

波力集團表示，此次捐出的愛心物資深具永續意義，這屆《ESG波力盃》與Adecco企業共同落實DEI（多元共融）人文理念，帶領多元工作者投入「羽球續飛」修球計畫；且ESG大使也引導宜蘭內城國小、彰化大村國小孩童學習修復廢棄羽球，以永續教育賦能受贈者，轉化為能賦予物資新生命的給予者，推動善循環在偏鄉扎根，成就臺灣ESG生態圈的跨域創新示範。

另外，現場同步展出《感念人間》心靈永續教育展覽，呈現波力與聽儷自2021年發起「道謝告白」活動5年來累計逾千封投稿的成果。現場偏鄉學童亦寫下「善意行動卡」承諾未來付出，並在抽獎中獲得Bonny高階「無影手」、「1982 V」、「7U輕羽」等環保低碳球拍，深刻體驗善循環的理念。

波力集團總經理洪進山指出，此次永續活動由波力集團公開招募、企業化教育培訓的《波力ESG大使》全程規劃執行，而波力集團的「永續大使組織」是將志工團隊企業化管理，透過培訓讓年輕世代具備規畫與實踐永續生態圈的能力，為臺灣孕育更多ESG人才，推動永續社會循環。