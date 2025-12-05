2025 G-EIGHT遊戲展公佈參展名單，會場限定關卡與闖關週邊邀玩家試玩體驗

G-EIGHT 今公布第四屆獨立遊戲展參展團隊資訊！G-EIGHT 2025 參展家數及規模突破上屆紀錄，本屆獨立遊戲開發團隊共有 126 家，獨立遊戲發行商、開發商及硬體周邊共計30家，展出作品超過250款。

G-EIGHT第四屆已成為國際獨立遊戲在東亞區域宣傳的指標展會之一（來源：G-EIGHT遊戲展官方提供）

其中首次參加G-EIGHT的6家海外發行商有日本「松竹遊戲 SHOCHIKU GAMES (松竹株式會社)」、「Phoenixx Inc.」及「Ukiyo Studios」、韓國「Smilegate - STOVE」、印尼「Toge Productions」及新加坡「Soft Source」，加上再次參加的海外發行商，讓G-EIGHT一舉躋身亞洲獨立遊戲指標會展！

廣告 廣告

G-EIGHT 2025 會展平面圖（來源：G-EIGHT遊戲展官方提供）

G-EIGHT 2025 參展商列表（來源：G-EIGHT遊戲展官方提供）

台製遊戲發表大舞台，多款獨立遊戲首釋試玩版

而今年有不少參展團隊的作品選擇在 G-EIGHT 首度釋出公開試玩版，正式宣告從開發階段走向玩家視野。也有團隊針對展會更新試玩版本內容，向玩家展示最新的系統調整與內容進化；更有團隊首次曝光上市作品與繁體中文版本，選擇於 G-EIGHT 作為對外發表的首選時機。

首次亮相或是初次釋出DEMO試玩版的共計13款遊戲如下（遊戲/參展單位）：

《水果山派對》 │ WePlay Expo 《降星少女》│ 諾亞星HopeNovaGames 《禁外之地》│ Poly Poly Games 《夢遊邊境》│鏡月遊戲 《杳之境》│ GameWorks Ventures 《SONZAI：神在之地》│ 遊橋有限公司 《幽暗森林裡的糖果屋 》│ CHAyE 《Aurayale》 │ 邁思達數位科技 《走走小日 Walk Walk Daily》│ 麥尾 《月光旅團 Moon Fete》│ 魚拓遊戲 《迷絡征途：幽痕之城》│ 咚鼓栗鼠遊戲 《Akashic AI: 阿卡西》│ Yayapipi Studio 《藍儂與路卡》│ Shades Studio

而釋出繁體中文版試玩的包括：《Strik-9: Rhythm Rat Rampage》、《Hyper Euphoria 全能私立偵探社》。《SPC 超科學掠食研究部》 則計畫於展場釋出與台灣10位著名Vtuber合作的限量「掠食舞台卡包」，《我推招喚裝置》預計公開「Vtuber 實體化企劃」。另《靈緣～化謎解咒，緣影交織～》、《裝備之路：鐵匠傳奇》及《誰是中之人》等作品則帶來大型更新或是不同版語音實裝內容。

全新試玩版則有：開放世界探索解謎遊戲《阿雷塔 YARETA》帶來長達2小時的全新試玩。溫馨可愛、略帶電波感的互動小說遊戲《歡迎光臨啾便利！》。具備速度感戰鬥、華麗連招與震撼演出的 3D 動作格鬥遊戲《Dream Strikers》等一共14款作品熱力呈獻新試玩關卡及內容。G-EIGHT 共同創辦人李勇霆（偷泥）表示「今年有許多開發者選擇搭配展會時間釋出作品的更新DEMO，讓會場儼然成為一場大型獨立遊戲開發的成果發表大會，也確立G-EIGHT成為未來獨遊新作發表的最強曝光舞台！」

G-EIGHT成為遊戲發表大舞台！（來源：G-EIGHT遊戲展官方提供）

G-EIGHT限定版本／展場限定關卡與闖關週邊等你來

部份參展團隊也針對G-EIGHT展會推出限定體驗關卡，並推出相關週邊作為互動贈送，以吸引更多玩家駐足。《死深》將帶來展場限定特難關卡、《Lily Fantasia莉莉幻想曲》則有展場限定曲目〈勇者〉搶先挑戰。《幻牌交鋒》將於現場舉辦「競技挑戰＆獨家限量周邊抽獎」。《活俠傳》預計推出投票活動，是《活俠傳》上市一年半後首次參與大型實體展會。贈送試玩限定小禮物的則有《亞路塔：狐狸狐途的麵包冒險》、《異病偵探》、《夢幻櫻樓閣》及《文字遊戲世界》等多家攤位將共襄盛舉。

展場限定關卡與闖關週邊等你來挑戰！（來源：G-EIGHT遊戲展官方提供）

我要全部！獨立遊戲週邊品牌「 Fangamer 」首次登台！

美國獨立遊戲週邊品牌商 「Fangamer」 首次來台，並設立獨立遊戲週邊物販攤位。將販售包含《空洞騎士》、《小丑牌》、《星露谷物語》、《Undertale》、《黑帝斯》、《Ib》、《九日》及其他熱門遊戲週邊。

Fangamer X G-EIGHT 將聯袂於展會推出許多遊戲週邊（來源：G-EIGHT遊戲展官方提供）

你也是推動遊戲製作更臻精良的一員！

G-EIGHT 「G8不只是展會，更要成為遊戲開發與玩家對話的平台」

作為東亞指標獨遊展會，除了提供更多優秀遊戲作品曝光以外，在籌辦過程中亦收到許多開發者反饋，因此本屆有不少作品將在會場中公開招募封閉測試參與者，甚或透過實體與數位形式蒐集玩家操作體驗與意見回饋，作為後續優化的重要依據！包括：

《WotaBeats: Code Aria》、《Dynamix Universe》及《虹塵》公開招募玩家測試。《時空印記－台日戀想》及《與貓同行 Always With You》則舉行現場交流。《笨鳥調查中》則針對現場試玩者進行問卷調查。

2025 G-EIGHT 票券資訊

2025/11/01 - 12/11早鳥優惠票

單日票：$300（1張單日票）

三日票：$780（3張單日票）

預購限定商品：2025/11/01起至售完為止

1.「G-EIGHT X 《九日》T-shirt」組合：$1,280

內容物：《九日》聯名 T-shirt $980 + 單日入場券 $300 捆票組（各通路限量 100 份），商品為現場取貨。

2.KKTIX獨家：終身入場資格『爹！』：$8,888

內容物：全套周邊收藏及終身入場參觀資格方案（限量 8 組），商品為現場取貨。

2025/12/12 - 12/14展期票

單日票：$350（1張單日票）

2025 G-EIGHT 展覽資訊

活動日期：2025 年 12 月 12 日（五） ~ 12 月 14 日（日）

展出時間：11：00 - 19：00（一般玩家進場時間）

活動地點：花博爭艷館(台北市中山區玉門街 1 號)

官網網站：https://www.geight.io/

活動票價：早鳥一日票/$300元、早鳥三日票/$780元、展期單日票/$350。

售票通路：KKTIX、全台7-11 ibon

*最終參展與合作、贊助名單以實際展期間為主

－

以上內容為廠商提供資料原文