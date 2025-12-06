2025 GAMFORCE 電競嘉年華登場 PC 玩家年末聚會集結電競、改裝與創作亮點

2025 GAMFORCE 電競嘉年華將在 12 月中回到華山文創園區舉行，今年同樣延續年末大型 PC 玩家聚會的氛圍，把電競、改裝、創作與品牌互動匯集在同一場活動中。活動時間從 12 月 18 日一路到 12 月 21 日，連續 4 天在光華商圈旁熱鬧展開。現場預計超過 60 家品牌參與，帶來超過 40 個展位，邀請玩家一起體驗遊戲、參加闖關、聽實用課程，也能以比較親民的方式接觸最新裝置端硬體。在第一天特別規劃的 Young Day 裡，高中職同學組隊入場，就能優先接觸今年最核心的活動內容。

廣告 廣告

今年活動持續以打造電競生態圈為目標，把硬體、軟體與創作者聚在一起。GAMFORCE 由原價屋與 XFastest 共同舉辦，希望讓玩家能直接面對品牌、也能讓品牌聽見玩家的想法。CTESA 與城市科大今年再度帶來高校盃電競錦標賽，而與電競並行的還有電腦創意改裝競賽與短影音創作競賽，讓不同領域的玩家都能在現場找到屬於自己的舞台。從比賽到作品展示，活動試著讓創作與比拚自然融合，呈現現在玩家文化的完整樣貌。

GAMFORCE 2025 也首度邀請 iQOO 電競手機加入參展。玩家可以在現場試玩，感受手機在遊戲中的反應速度與穩定度。另外，《傳說對決》四強賽事將全面採用 iQOO 電競手機，冠軍隊伍更能直接把電競手機帶回家，讓比賽增添不少亮點。

今年高校盃電競錦標賽邁入第五屆，依舊是全台高中職玩家的年度大事。指定比賽項目為《傳說對決》與《特戰英豪》，線上預賽後留下的四強隊伍將在 12 月 18 日與 12 月 19 日於主舞台進行最後對決。《傳說對決》更是全程採用 iQOO 電競手機進行比賽。對選手來說，這不只是比拚技術的舞台，也是一種真正接觸專業電競環境的體驗，而最後誰能奪冠，也將是活動中受玩家關注的焦點。

在電腦創意改裝競賽部分，今年主題依舊是「無限制」。玩家可以大膽改造市售機殼，或是直接從零開始打造屬於自己的造型，只要能讓作品呈現出完全不同的風格即可。比賽邀請 AK MOD、KM Studio、MJ MOD、Mark's Fabrication 與 Lyc MOD 等創作者擔任導師，他們會在評選過程中給參賽者實作建議，也算是難得的現場交流機會。

短影音創作競賽則把展場本身當作題材。入選創作者需要在活動期間內拍攝並剪輯出完整作品，從鏡頭運用到節奏處理都納入評分標準，由學界與業界共同選出優秀作品。電競展變成創作者的臨時攝影棚，也讓今年活動多了不同層次的參與方式。

這次活動邀請多位不同領域的名人擔任活動大使，包括台北市市長蔣萬安、新北電競產業總會理事長朱可芬、NVIDIA 台灣業務協理邾亦為、BeePro Cup 創辦人 GamerBee 向玉麟，以及 GAMFORCE 執行長陳麒伊，他們以實際行動支持玩家社群與電競產業的發展。

GAMFORCE 依舊維持免費入場制，不過購票玩家除了能拿到專屬參觀證和限量小禮之外，也能參與巡禮闖關與抽獎活動。每年吸引玩家排隊的，就是那一百多項獎品帶來的期待感。今年購票禮包含 2025 GAMFORCE 限定小鼠墊、鍵帽、X-Power 能量飲料與乖乖彎的脆果餅乾，對會收藏周邊的玩家來說也算是值得帶回家的紀念品。

活動將在 12 月 18 日至 12 月 21 日於華山 1914 文創園區東二館展開，12 月 18 日為 Young Day，需出示學生證入場；12 月 19 日至 12 月 21 日開放一般玩家參觀。線上購票開放至 12 月 8 日，一般票從 NT 199 元起跳。更多資訊則可到活動官網或社群平台查詢。

更多3C資訊

這台洗地機竟然能「自己洗自己」

OPPO Find X9 Pro 旅拍實戰 旅行還要帶相機？