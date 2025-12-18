2025 GAMFORCE 電競嘉年華盛大展開 軟硬整合、創作競賽、學術研發的電競新手村

年末最後一場 PC 盛會「2025 GAMFORCE 電競嘉年華」，已於今日盛大開幕為期四天的活動邀請超過 60 家電腦、電競、手機品牌共襄盛舉，現場超過 40 個展出攤位，整合電腦軟硬體、高校盃電競錦標賽、創意改裝競賽、影音創作競賽、巡禮闖關等豐富內容，打造電競新手村讓年輕學子有機會一展身手。活動就在DIY PC 聖地光華商圈比鄰的華山文創園區東2館盛大展開。

軟硬整合、創作競賽、學術與研發打造電競新手村

廣告 廣告

「打造聚會、創造機會」是 GAMFORCE 電競嘉年華創立至今的核心精神，以 PC 硬體為基礎整合軟體應用、電腦改裝與短影音創作競賽，聯手中華民國電子競技運動協會與臺北城市科技大學，帶來高校盃電競錦標賽，為年輕學子創造電競新手村累積實戰經驗。

GAMFORCE 電競嘉年華就像是一座連接產、官、學、研的橋樑，讓各界領袖可以互相交流的平台，也讓各界瞭解到電競不僅止於娛樂，而是運動、競技、創意、文化與科技的綜合體，藉助硬體廠商、軟體遊戲商與玩家們一同為臺灣電競生態圈共創未來無限可能。

開幕首日專屬同學的 Young Day 別在獨自參觀

活動首日的「Young Day」是專為年輕學子打造的專屬參觀日，邀請各所學校、相關社團組隊參觀活動，藉由大會導覽說明瞭解電競、賽事、製播等環節，本次大會亦邀請臺北城市科技大學擔任製播團隊，為現場帶來專業的高校盃電競錦標賽轉播，讓同學們瞭解電競賽事與幕後製播的秘辛。

原價屋每日優惠、iQOO 15電競手機參戰

從一開始的小規模 PC 網聚如經已來到現場超過 40 個展出攤位，更由「原價屋」帶來讓玩家難以抗拒的每日優惠促銷，給玩家一個不買會後悔的理由。活動現場亦有著 NVIDIA 與 XBOX 體驗區，讓玩家體驗最強的遊戲 GPU 新技術與豐富的遊戲內容。

GAMFORCE 2025 首次邀請 iQOO 15電競手機品牌參加電競嘉年華活動，玩家可在展場活動中親身感受 iQOO 15如何定義「跨代領先」的手機遊戲體驗。從最考驗性能的 3A 級手遊到分秒必爭的 MOBA 對戰，iQOO 15的精湛性能將讓您體驗毫無延遲、操作精準的頂級電競手感。

此外，2025 高校盃電競錦標賽《傳說對決》四強賽事，所有比賽選手都將採用 iQOO 15電競手機進行決戰，最終的冠軍隊伍，更將榮獲 iQOO 贊助的頂規旗艦電競手機。

高校盃電競錦標賽、創意改裝競賽、影音創作競賽

2025 高校盃電競錦標賽由中華民國電子競技運動協會主辦，專為全台高中職學生打造的電子競技舞台，今年第五屆賽事競爭也將更為激烈，指定賽事項目為《傳說對決》與《特戰英豪》，同學們經過線上激烈的預賽後，闖入四強隊伍將在 12/18 日與 12/19 日於 GAMFORCE 電競嘉年華主舞台舉行最終決賽，而《傳說對決》項目將使用 iQOO 電競手機進行決戰，究竟冠軍獎落誰家就讓我們拭目以待。

創意改裝競賽則是邀請玩家發揮創意改造、Modding 改裝電腦主機，讓 DIY PC 可延伸至創意、手工、3D 列印與彩繪等工藝，本屆命題無限制的機殼改裝，玩家可採用市售機殼為基底，但必須徹底改造到「面目全非」，也可從無到有的改裝方式，無論是使用各種異材質進行創作，或是對現有機殼進行「徹底變身」，讓大家看出你個人的創意！

影音創作競賽藉由「2025 GAMFORCE電競嘉年華」的展覽做為主題，在有限的時間於展覽場地中進行拍攝，藉由鏡頭、運鏡、轉場、配樂與剪輯節奏，展現創作者獨特的視角。短影音競賽入選的創作者需在活動中拍攝素材並剪輯出精彩內容，並於活動截止時間前上傳作品，由學界與業界的評審依據主題、影片流暢度、剪輯技巧進行評分。

活動大使

本屆活動有著多位不同領域的名人以實際行動擔任活動大使！臺北市市長-蔣萬安、新北電競產業總會理事長-朱可芬、NVIDIA台灣業務協理-邾亦為、BeePro Cup創辦人 GamerBee向玉麟與 GAMFORCE執行長-陳麒伊。

「2025 GAMFORCE 電競嘉年華」年末就這一場 PC 盛會，我們不見不散！

GAMFORCE 2025 活動資訊

活動時間：2025年12月18日– 21日

Young Day：12月18日 10:00~18:00（需出示學生證入場）

參觀時段：2025年12月19日– 21日 10:00~18:00

本次活動為免費參觀，僅預先付費購票玩家可參與巡禮闖關、大會抽獎等多項限定活動

地點：華山1914文化創意產業園區 東二館（100 台北市中正區八德路一段1號）

看更多麥兜小米的文章

活動網站：

社群平台：

更多2025 GAMFORCE資訊：