2025 Google快速竄升台劇TOP10！《回魂計》第八，《我們與惡的距離2》第三，冠軍是它

【文／Beauty美人圈．Eve】2025年有不少好看台劇，像是等了6年的《我們與惡的距離2》、用詼諧方式講述婚姻真實面的《童話故事下集》、改編自駭人聽聞真實案件的《我們六個》，還有卡司超強的《回魂計》與《忘了我記得》，每一部都掀起熱烈討論，網路的搜尋量也很高。以下2025「Google快速竄升台劇」TOP10，《回魂計》第8，《與惡2》第3，冠軍是這部！

2025「Google快速竄升台劇」TOP10：《好運來》

八點檔《好運來》由侯怡君、蘇晏霈、王瞳、米可白、謝瓊煖等人主演，劇中角色非常多，但每個人的演技都很好，讓觀眾看得相當過癮，以三個世代、三個女人為主軸，探討她們在傳統與現代的交織下，如何堅守家庭、追尋幸福。

此劇描述謝瓊煖飾演的勝男、侯怡君飾演的好運、蘇晏霈飾演的樂樂，雖然沒有血緣關係，卻因命運的牽絆，成為彼此最堅實的依靠，她們分別代表了上一代的堅忍、中生代的智慧和新一代的活力，共同譜寫出一段溫馨感人的家族故事。

圖片來源：《好運來》劇照

2025「Google快速竄升台劇」TOP9：《化外之醫》

《化外之醫》是張鈞甯暌違多年回歸台劇，並與越南影帝連炳發合作，不僅呈現了手術室裡生死交關的場景，還深入探討「非法醫療」的禁忌議題，由於是跨國合作的影集，劇中除了有中文，還有越南語、印尼語與英語，跨語言的衝突讓整部劇更有真實感，獲得很不錯的評價。連炳發與楊一展也分別得到金鐘影帝與男配角的殊榮。

此劇描述張鈞甯飾演的神經外科醫師鄭琬平專心治療病童，卻因此忽略自己的孩子，並遇上連炳發飾演的越南醫師范文寧，他為了支付母親龐大醫療費，在台灣非法執業，帶出地下社會的灰色地帶，探討人性的掙扎與艱辛。

圖片來源：《化外之醫》劇照

2025「Google快速竄升台劇」TOP8：《回魂計》

由舒淇、李心潔、鍾欣凌、賈靜雯等超強卡司主演的《回魂計》上線掀起熱烈討論，久未演出影集的兩位影后舒淇、李心潔互相飆戲超有看點，加上神秘色彩十足的復活劇情，以及深刻描繪了詐騙園區受害者的遭遇，可說是熱度超高。雖然劇情還是有些不合邏輯的地方，但有不少伏筆，加上導演撐一開始是計畫拍三季，因此很有可能還有後續劇情，讓觀眾相當期待。

此劇描述一起駭人的詐騙綁架案，讓兩位母親陷入無盡悲痛，雖然詐騙首腦已伏法，但對受害家屬來說，法律的裁罰遠不足以撫平傷痕。於是兩位母親決定進行禁忌的「回魂儀式」，讓兇手復活七天，由她們親手審判甚至施以酷刑與精神折磨，並勒索其母親索取贖金。儘管復仇過程猛烈，她們卻在愛與恨、正義與救贖、倫理與人性之間反覆掙扎。

圖片來源：《回魂計》劇照

2025「Google快速竄升台劇」TOP7：《拜六禮拜》

《拜六禮拜》由鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁、連晨翔等人主演，雖然都是大家熟悉的演員，但他們在劇中打破以往形象，例如鍾欣凌介入上司的家庭、丁寧年近半百還是母胎單身、孫淑媚則是看似放蕩其實純情的八點檔演員，每個角色都相當有魅力，雖然平凡但會讓觀眾覺得好像是發生在自己身邊的故事，雖然不是每個角色的結局都很完美，但這也更符合現實生活。

此劇描述一群從小在彰化縣二林鎮長大的女性，在40歲左右所面臨的情感、工作與家庭問題，從不同性格、職業及情感關係的女性做為出發點呈現中年女性的各式問題。從她們在劇中迷惘、探索、掙扎、覺悟的過程，探討如何在工作及生活間取得平衡。

圖片來源：《拜六禮拜》劇照

2025「Google快速竄升台劇」TOP6：《死了一個娛樂女記者之後》

《死了一個娛樂女記者之後》由林予晞、薛仕凌、王渝萱等人主演，改編自同名小說，歷經3年精心籌備，劇名看似是在講娛樂記者間的糾葛，但其實牽扯到社會政商勢力醜陋真相，而且劇中的美術設計相當精美，讓觀眾能相當投入其中。不過上線時剛好強碰同樣是Netflix的《童話故事下集》，因此討論度沒有到很高，但是評價還算不錯。

此劇描述王渝萱飾演的菜鳥女記者林姵亭死於夜店極樂毒趴，震驚全社會，林予晞飾演的娛樂記者劉知君，以及薛仕凌飾演的狗仔攝影莊大海攜手追查獨家新聞，當他們越挖掘真相，才發現命案背後竟隱藏著娛樂圈最黑暗的性醜聞，他們更深陷一場巨大的權力風暴之中。

圖片來源：《死了一個娛樂女記者之後》劇照

2025「Google快速竄升台劇」TOP5：《人浮於愛》

《人浮於愛》改編自侯文詠的同名小說，由楊祐寧、邵雨薇、范少勳、簡嫚書、宋芸樺主演，透過與心理醫師的禁忌之戀、身世有別的格差戀，交織三個女性在愛情價值觀上的碰撞。全劇採用冷色調工業感視覺風格，運用鏡面破碎等手法呈現角色情感失衡，開創愛情劇非浪漫化敘事新風格。

此劇描述邵雨薇飾演的周曉琪將愛情視為金錢交易，與富商維持表現完美的關係，一次心理諮商，她遇見楊祐寧飾演已經有穩定伴侶的精神科醫師顧厚澤，意外喚起深埋的慾望，兩人在愛與情慾間掙扎。宋芸樺飾演平凡上班族潘心彤連番遭遇情感與現實打擊，卻意外邂逅范少勳飾演帥氣富二代辛毅夫，重新燃起人生希望。

圖片來源：《人浮於愛》劇照

2025「Google快速竄升台劇」TOP4：《忘了我記得》

《忘了我記得》由劉若英執導，找來謝盈萱搭配許久不見的秦漢，感人父女情感動許多觀眾，此外還有霍建華、劉品言、陳以文等強大卡司，這樣的組合讓觀眾覺得相當新鮮。雖然播出後評價有些兩極，不過還是有不少觀眾大讚《忘了我記得》情感描寫相當細膩，尤其是秦漢詮釋罹患失智症的老人惟妙惟肖，不愧是老戲骨。

《忘了我記得》描述謝盈萱飾演的程樂樂白天在便利商店打工，晚上是脫口秀演員，過著日復一日的平凡生活，卻沒想到人生考驗接連而來。一邊面對與霍建華飾演的丈夫感情挑戰，一邊處理秦漢飾演的父親生活上的種種困境。這一連串的人生意外讓程樂樂重新鼓起勇氣，真實面對自己，在工作與生活中，打破並重新建構了自己和父親、戀人、朋友的關係。

圖片來源：《忘了我記得》劇照

2025「Google快速竄升台劇」TOP3：《我們與惡的距離2》

《我們與惡的距離》在2019年播出後討論度爆表，更成為許多人心目中的神劇，相隔6年第二季終於播出，卡司也大換血，由周渝民、薛仕凌、楊貴媚、謝欣穎等人主演，每一位的演技超強的演員，由於過去有不少劇集第二季走鐘的例子，因此觀眾們原本滿擔心《與惡2》會步入後塵，幸好評價也非常不錯。

劇情從一場超市縱火案展開，24歲的嫌犯造成5死12傷的慘劇，這案件成為施⾏國民法官制度後，首個可能判處死刑的案例。大火也燒出了六個家庭交織的命運，時有錯過又彼此牽扯，復仇、背叛、傷害、墜落，並相互救贖。整個故事線橫跨20年，而且角色非常多，很容易不小心變成爛尾，不過《與惡2》處理得很好，每個角色之間的關係都環環相扣，雖然是開放式結局，但也能讓觀眾有多一點思考空間，是相當值得一看得好劇。

圖片來源：《我們與惡的距離2》劇照

2025「Google快速竄升台劇」TOP2：《我們六個》

《我們六個》改編自震驚全台灣的慘劇，由天心、馬志翔、林雨葶主演，劇中小三先是用熱水燙死元配，20年後又用電鍋砸死老公，看似狗血的劇情卻真實發生過，此劇播出後掀起熱烈討論，觀眾們都非常同情無辜的元配及6個孩子，也佩服孩子們在這樣的環境下長大卻沒有走歪，反而都走出了屬於自己的道路。

劇情描述台東一個原本幸福的八口之家，不過男主人發生婚外情，比他小18歲的小三出現後，整個家庭開始分崩離析，六個兄弟姊妹被迫⾯對過往的家庭陰影，但六人還能相互扶持、選擇相信，不被悲劇綁架，在不同領域嶄露頭⾓，活出精彩⼈⽣。

圖片來源：《我們六個》劇照

2025「Google快速竄升台劇」TOP1：《童話故事下集》

《童話故事下集》由柯佳嬿與劉以豪主演，這是劉以豪相隔多年再次回歸台劇，一改霸總形象，飾演超級媽寶，劇中出現了許多婚姻中會出現的問題，雖然是用誇張搞笑的方式呈現，但還是讓已經進入婚姻的人心有戚戚焉，雖然有觀眾覺得結局還是過於「童話故事」，不過大部分的評價都滿正面的，尤其是這部劇的台詞非常貼近生活，沒有一般台劇台詞不自然的老毛病，相當值得稱讚。

此劇描述柯佳嬿飾演的人妻林宜玲時常厭世金句連發，面對老公的媽寶個性每七天就有一次想離婚的念頭，想搬出去但偏偏老公又很聽媽媽的話，然而她總在緊要關頭發現該死的老公還有一絲可愛，陷入「想搬，搬不走、想離，離不了」的泥沼，隨著她意外在交友軟體上遇見靈魂伴侶，子宮卻在這時「想生了」，讓她的人生圍繞在精神出軌和婚姻家庭的矛盾之間。

圖片來源：《童話故事下集》劇照

